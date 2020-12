COVID-19 :

L’épidémiologiste en chef, principalement responsable de la lutte contre le coronavirus aux États-Unis, le déjà connu Anthony Fauci, met en garde avec toute la dureté du monde sur ce qui peut être à venir dans son pays. «Janvier pourrait être une période vraiment sombre», a-t-il décrit.

Pourquoi la personne responsable de la pandémie aux États-Unis a-t-elle brossé le panorama le plus proche de cette façon? Principalement parce qu’il a vu que la répercussion épidémiologique que les célébrations de Thanksgiving ont eue la semaine dernière s’est avérée beaucoup plus inquiétante que prévu.

À l’heure actuelle, la situation dans la nation nord-américaine est mauvaise. Ce n’était pas porteur ces derniers temps, et cette célébration récente a encore gâché le tableau. Mais ça pourrait être encore pire bientôt. C’est ainsi que Fauci a expliqué: “Nous nous attendions à ce que l’effet du rassemblement de Thanksgiving soit probablement une autre semaine ou une semaine et demie à partir de maintenant, car il est généralement deux semaines et demie à partir du moment de l’événement.” De plus, “le problème”, déplore-t-il, c’est que cette augmentation “va durer jusqu’au début de Noël”.

Bien sûr, les raisons de ce développement de la maladie sont dans le déplacement. L’épidémiologiste Fauci a mis l’accent sur les rassemblements sociaux, que la saison de Noël encourage et qui amplifieront davantage l’effet du temps froid dans une grande partie des États-Unis, provoquant les rassemblements intérieurs connus pour être le plus dangereux pour la propagation du virus.

De cette manière, les États-Unis sont confrontés à «une vague d’infections sur une vague. La mi-janvier peut être une période vraiment sombre pour nous. Nous commencerons à voir que les choses vont vraiment mal à la mi-janvier. Bien entendu, il a également tenu à souligner que les autorités de son pays “sont prêtes” à y faire face.

En ce sens, il a rappelé aux Américains qu’ils peuvent atténuer la propagation de la maladie Covid-19, avant d’exhorter les citoyens à prendre les mêmes mesures préventives qu’ils mènent lorsqu’ils rencontrent des étrangers qu’avec leurs familles: porter un masque, se laver les mains, pratiquer la distance sociale et se réunir à l’extérieur ou dans des zones bien ventilées.

Avec les données les plus à jour, les États-Unis ont enregistré ces dernières semaines le pire nombre de cas de toute la pandémie et ce lundi a dénombré plus de 175000 positifs et 1114 décès, portant le total à 14,75 millions d’infections. Les décès dus au COVID-19 sur le sol américain s’élèvent à 282 312.

En attendant les premiers vaccins

Ces mauvaises perspectives surviennent alors que les États-Unis attendent toujours l’arrivée des premiers vaccins, qui doivent d’abord être approuvés par leurs agences fédérales. En ce sens, il ne faut pas oublier que le conseiller en chef de ce que l’on appelle l’opération “ Warp Speed ​​” – vitesse de la lumière -, conçue pour accélérer les solutions médicales à la pandémie, estime que la normalité – l’habituel, le bon – peut commencent à revenir entre avril ou mai, lorsqu’une grande partie de la population a déjà été vaccinée: «Il y a de la lumière au bout du tunnel».

La Food and Drug Administration se réunit ce jeudi pour évaluer l’éventuelle approbation du vaccin par Pfizer et Biontech, les premiers à franchir une telle étape aux États-Unis. Une semaine plus tard, le 17, il est temps d’étudier la solution proposée par la société Moderna.

C’est la dernière étape avant la distribution des vaccins: dès qu’ils reçoivent le OK, ils sont prêts à être expédiés et utilisés. “Je dirais que 36 euros d’agrément peuvent déjà avoir lieu la première homologation”, explique Moncef Slaoui, responsable de cette opération ‘Warp speed’.

Fauci continuera avec Biden

Anthony Fauci continuera d’être responsable de la lutte contre le coronavirus lorsque Joe Biden prendra ses fonctions de président à partir du 20 janvier. Il convient de noter que Donald Trump a toujours été particulièrement critique à l’égard du travail de Fauci. Cependant, précisément l’attitude du président toujours en référence à la crise des coronavirus a été l’une des causes qui l’ont empêché de répéter son mandat à la Maison Blanche.

Biden a déjà annoncé les membres de l’équipe chargée de la gestion de la santé dans son futur gouvernement, dans lequel le Dr Anthony Fauci continuera à être le principal conseiller médical de la présidence américaine dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

L’équipe de transition de Biden a expliqué dans un communiqué que «cette équipe profondément qualifiée et diversifiée sera prête dès le premier jour à contenir la pandémie de COVID, à assurer une distribution gratuite, sûre et équitable des vaccins, afin de garantir que chaque Américain a accès à des soins de santé de qualité et abordables et à se protéger contre toute la gamme des menaces pour la santé auxquelles notre pays est confronté.