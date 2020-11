COVID-19 :

Andrea Crisanti, le plus respecté des épidémiologistes italiens, a tenu une réunion avec des partenaires du Association de la presse étrangère en Italie et ça a montré plus préoccupé par la progression de la pandémie que le printemps dernier.

Ainsi, l’expert transalpin il a déploré “l’incapacité” de la classe politique et de quoi votre pays “a perdu cinq mois”, ce qui les empêchera de se préparer à arrêter le pic d’infection.

Ce mardi, L’Italie a enregistré plus de 28000 personnes infectées et 353 décès, un certain nombre de morts qui n’avaient pas été observées sur ce territoire depuis le début du mois de mai. En outre, l’incidence cumulée dépasse 510 cas pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines, dix fois plus qu’il y a un mois.

Des restrictions plus importantes

Pour essayer d’inverser cette tendance, Le gouvernement de Giuseppe Conte prévoit d’approuver de nouvelles restrictions, comme la limitation de la mobilité entre les régions, la transition vers Enseignements à distance pour les lycéens et fermeture de centres commerciaux pendant le week-end.

Avec cette situation, La prédiction de Crisanti est assez pessimiste: «Nous nous dirigeons vers un nouvel enfermement car nous ne sommes pas loin de l’effondrement des USI hospitalières. À l’approche de Noël, il y aura beaucoup de pressions politiques et économiques pour rouvrir, mais si nous n’avons pas de plan pour réduire au minimum la pandémie, puis il y aura une troisième vague en janvier et février. “

Responsable du ‘modèle Vo’

L’épidémiologiste est considéré comme responsable du ‘Model Vo’, nommé d’après lui Ville vénitienne où la pandémie a été stoppée lors de la première vague de tests toutes les personnes qui faisaient partie du cercle des relations des infectéss.

Pour sa part, dans le reste du pays, seuls les patients présentant des symptômes ont été testés de coronavirus. Ainsi, en août dernier, il a proposé au gouvernement de reproduire ce modèle au niveau national augmentant la capacité de réaliser des tests PCR jusqu’à 400 000 par jour. Ils sont plus du double du nombre actuellement fabriqué.

Crisanti pariez maintenant pour l’approbation des confinements locaux pour essayer de ralentir la propagation du virus tout en la réactivité est renforcée, bien qu’il pense qu’il sera probablement nécessaire à la fin d’appliquer un nouveau boulon à travers le pays qui permet de «redémarrer le système».

Améliorez la logistique

Il propose également “augmenter le nombre de PCR, améliorer la traçabilité et créer une logistique afin que les citoyens puissent se faire dépister où qu’ils se trouvent. À Taiwan ou à Singapour, ils font face à la pandémie avec succès. On peut aussi le faire si on a une stratégieMais nos politiciens ne savent pas comment lutter contre la transmission. Ils se concentrent sur le problème des hôpitaux et sur la manière de répondre aux pressions économiques. “

Également, s’opposait à la limitation des plus de 70 ans: “Ce serait inconstitutionnel. De plus, cela ne sauverait pas des vies. On sait déjà ce qui s’est passé dans de nombreuses maisons de retraite lors de la première vague. Et ce serait terrible si en raison de l’inefficacité des décisions prises, la liberté de ces personnes est à nouveau limitée. Vous devez vous demander aussi si les politiciens ont la légitimité de prendre ces mesures après avoir eu tort auparavant. “