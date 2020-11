COVID-19 :

Anders Tegnell, épidémiologiste en chef à l’Agence suédoise de la santé publique, a acquis grande pertinence pour être le promoteur d’une stratégie radicalement différente à celle de la grande majorité des pays pour arrêter la progression de la pandémie.

Suède n’a pas misé sur le confinement, mais vient de le faire nombreuses recommandations à ses citoyens, ainsi qu’à quelques interdictions. Par exemple, les bars, les restaurants et les écoles sont restés ouverts, bien que avec diverses restrictions. Le but était contenir le virus et protéger les groupes à risque suivant le modèle classique contre une pandémie.

Grande controverse

La stratégie a soulevé beaucoup de controverses et actuellement, le pays a le cinquième taux de mortalité par habitant le plus élevé d’Europe et enregistre 10 fois plus de décès que ses voisins la Finlande et la Norvège. Le promoteur était Tegnell, qui a accordé une interview à Bocas Magazine, et prédit quand nous reviendrons à la normalité.

“Si nous revenons à la normale …”», a-t-il commencé, avant d’assurer que« cela prendra beaucoup de temps. Une partie dépendra de l’efficacité du vaccin et à quelle vitesse c’est peut vacciner suffisamment de personnes pour que cela fasse une différence. Mais je suis sûr que nous sommes en parlant d’au moins un an, peut-être un an et demi, voire un peu plus “dit l’expert.

Pas de masque obligatoire

Il a également expliqué pourquoi les masques ne sont pas obligatoires en Suède: “Ils peuvent être un ajout utile si vous ne pouvez pas éviter les foules et ce genre de choses. Mais Je pense que les mesures que nous avons en place en Suède fonctionnent très bien: ils sont durables, ils ne coûtent pas cher, ils ont très bien fonctionné dans le contexte suédois et je pense qu’ils le feraient également dans de nombreux autres pays “.

Parmi ces mesures, il a souligné que “La première chose est de rester à la maison si vous êtes malade. Peu importe le peu de symptômes que vous avez, rester à la maison pendant au moins quelques jours. Si vous pouvez passer un test COVID-19, faites-le, mais Si vous êtes malade, ne sortez pas dans la rue et ne rencontrez pas d’autres personnes. »

Conseils de base

Enfin, Tegnell a ajouté d’autres recommandations: “Gardez vos distances et évitez les foules et de grandes concentrations de personnes. Oui évitez de vous rapprocher de vos parents plus âgés. Ceux sont les trois conseils de base que nous donnons en Suède. Et, bien sûr, en plus de cela, l’hygiène des mains. Se laver les mains est également important. “