Le médicament non approuvé pour le covid-19 est épuisé en Équateur 3:27

(CNN espagnol) – Quelque 86 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech covid-19 arriveront en Équateur à partir de la semaine prochaine, en livraisons de 15 000 par semaine, a confirmé ce vendredi le ministre de la Santé Juan Carlos Zevallos lors d’une conférence de presse.

Zevallos a indiqué que la société pharmaceutique Pfizer, qui avait initialement proposé l’envoi de 50 000 doses vers l’Équateur, a conclu un nouvel accord pour les porter à 86 000 dans cette première étape, qui servira à inoculer 43 000 personnes et à réaliser la phase 0 ou « plan pilote »du programme de vaccination contre le coronavirus. L’Équateur envisage de devenir le deuxième pays d’Amérique du Sud à recevoir le vaccin développé par Pfizer et BioNtech après le Chili.

Les 86 000 doses seront appliquées au personnel médical des hôpitaux qui soignent les patients infectés par le COVID-19 et les personnes âgées dans les centres gériatriques publics et privés ainsi que le personnel qui travaille dans ces lieux.

Selon le ministre, la vaccination est volontaire et un protocole de sécurité sera déployé avec les forces armées pour la réception et la garde des vaccins, qui dans ce plan pilote seront distribués dans les villes de Quito, Guayaquil et Cuenca et dans certains hôpitaux de d’autres villes du pays, en prenant soin de la chaîne du froid. Il a ajouté qu’ils formaient 2 000 professionnels de la santé pour ce programme.

Le gouvernement équatorien continue de mener des négociations avec d’autres sociétés pharmaceutiques directement et également dans le cadre de l’initiative Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Zevallos a informé que, si un pharmacien s’engage avant un autre à délivrer des doses de vaccins, il sera décidé par celui qui le fera en premier tant qu’il aura les approbations d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de la Agence européenne des médicaments (EMA).

Le ministère équatorien de la Santé aspire à recevoir 9 millions de doses de vaccins contre le covid-19 d’ici octobre de cette année. Concernant la négociation avec Pfizer, le gouvernement équatorien a indiqué qu’il avait accepté 2 millions de doses et espère pouvoir en confirmer 2 millions supplémentaires avec cette même société pharmaceutique.

Le portefeuille de la santé a notifié 226866 cas de coronavirus ce vendredi, tandis que 9669 décès confirmés et 4604 décès probables ont été enregistrés.