COVID-19 :

Biden annonce la création d’un conseil contre Covid-19 10:18

. – Le président élu Joe Biden a exhorté les Américains à porter un masque lundi. Il a déclaré que cela n’était “pas une déclaration politique” et que c’était le meilleur moyen de sauver des vies avant que le vaccin contre le coronavirus ne devienne largement disponible.

Dans un discours lundi après avoir rencontré le groupe de travail de 12 membres sur les coronavirus qui le conseille pendant la transition avant son investiture le 20 janvier, Biden a imploré les Américains d’arrêter la politisation des précautions sanitaires de base. comme le port de masques et la distanciation sociale.

Biden implore les Américains de porter des masques 4:29

“Un bon moyen de commencer à unir le pays”

«Le but de porter un masque n’est pas de vous rendre la vie moins confortable ou de vous enlever quelque chose. Il nous redonne quelque chose à tous: une vie normale », a-t-il déclaré. «L’objectif est de revenir à la normale le plus rapidement possible, et les masques sont essentiels pour y parvenir. Ce ne sera pas éternel », a-t-il déclaré.

Porter un masque, a-t-il dit, “n’est pas une déclaration politique, mais c’est un bon moyen de commencer à unir le pays”.

Les commentaires de Biden interviennent après avoir battu le président Donald Trump dans une course au cours de laquelle le port de masques est devenu un problème politique. Biden a exhorté les Américains à suivre les conseils d’experts en santé publique et Trump a refusé de le faire, organisant des rassemblements et des événements à la Maison Blanche avec des participants en grande partie sans masque et minimisant leur importance.

«Peu importe pour qui vous avez voté; quelle position aviez-vous avant le jour du scrutin », a déclaré Biden lundi. «Votre fête n’a pas d’importance, votre point de vue. Nous pourrions sauver des dizaines de milliers de vies si tout le monde portait un masque au cours des prochains mois. Pas de vies démocrates ou républicaines, des vies américaines.

Il a qualifié l’annonce de Pfizer lundi de bonne nouvelle selon laquelle les premiers tests montrent que le vaccin contre le coronavirus est efficace à plus de 90%. Mais il a déclaré que la pandémie était une “menace immense et croissante” et que ce serait toujours un “hiver sombre”. Le nombre de cas et de décès dus au covid-19 a atteint de nouveaux sommets ces derniers jours.

Qui conseille Biden sur Covid-19?

L’équipe de transition de Biden a annoncé plus tôt lundi au groupe de réflexion de la santé publique qu’elle formerait son conseil consultatif sur le coronavirus. Le groupe comprend Rick Bright, un dénonciateur de l’administration Trump qui a affirmé que ses premiers avertissements sur la pandémie avaient été ignorés et avaient finalement conduit à son licenciement.

L’inclusion de Bright, qui a déclaré que les responsables de l’administration Trump étaient sceptiques lorsqu’il a soulevé des inquiétudes au début de la pandémie concernant des pénuries d’approvisionnement critiques, est un signe clair de la direction opposée que Biden entend pour son l’administration face à la pandémie.

La révélation de la composition du groupe de travail sur la pandémie est la première annonce majeure de la transition. Il souligne l’importance pour le président élu de lutter contre le virus mortel qui a fait plus de 230000 morts aux États-Unis. Le pays a déjà dépassé les 10 millions d’infections, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le groupe de travail est présidé par l’ancien administrateur en chef de la santé Vivek Murthy, l’ancien commissaire à la Food and Drug Administration David Kessler et la Dre Marcella Nunez-Smith de l’Université de Yale. Parmi les 13 autres membres se trouve le Dr Luciana Borio, chercheur principal en santé mondiale au Council on Foreign Relations. Il en va de même pour le Dr Zeke Emanuel, l’un des architectes de l’Affordable Care Act et ancien conseiller en santé d’Obama.

Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont tous deux reçu un briefing du comité consultatif sur les coronavirus de transition lundi.

L’équipe de transition a partagé sur son site Web qu’elle avait lancé dimanche le plan de Biden sur le covid-19, qui était auparavant sur sa page de campagne.

L’engagement de Biden sur Covid-19

Biden envoie un message de foi aux victimes de Covid-19 1:44

Depuis le début de la pandémie, Biden s’est engagé à plusieurs reprises pendant la campagne électorale à écouter les conseils de scientifiques et d’experts en santé publique sur la pandémie s’il était élu président. Il a également critiqué la gestion du virus par Trump. Dans ses premières remarques en tant que président élu, il a déclaré qu’il pensait que le mandat du peuple américain consiste à rassembler “les forces de la science et les forces de l’espoir dans les grandes batailles de notre temps”. La première bataille du genre citée par Biden était de contrôler le virus.

Cela rappelle l’accent avec lequel Biden et l’ancien président Barack Obama ont abordé l’économie lorsqu’ils ont remporté la Maison Blanche il y a 12 ans, au milieu d’une crise économique profonde. C’est l’état d’esprit que Biden adopte à l’égard du coronavirus, disent ses collaborateurs, dans l’espoir d’essayer d’empêcher la pandémie de s’aggraver avant de prendre ses fonctions le 20 janvier.

Le coronavirus a radicalement changé l’élection présidentielle et créé une forte division dans la course. Biden a juré de prendre la pandémie au sérieux, tandis que Trump minimisait le virus. Il se plaignait souvent de prendre trop de place dans la campagne électorale, même après l’avoir contracté lui-même.

Dan Merica et Jeff Zeleny de CNN ont contribué à ce rapport.