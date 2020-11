COVID-19 :

Il y a un peu moins d’une semaine, ‘Antena 3 Noticias’ est devenu viral sur les réseaux sociaux en montrant une carte interactive avec une différence inhabituelle et illogique entre “personnes” et “immigrés” lors de la déclaration d’une épidémie de coronavirus dans le Région de Murcie. Une différence qui a logiquement fait exploser les téléspectateurs et les tweeteurs en comprenant que cette distinction était totalement raciste, et pour lequel Antena 3 a dû s’excuser. A cette énorme erreur s’ajoute maintenant une erreur géographique que les Aragonais n’aimaient pas du tout.

Tout s’est passé quand, depuis «Antena 3 Noticias», ils se préparaient à faire un rapport sur le déclin de l’Aragon à la phase 2; oui, une phase 2 bien plus souple que celle que l’on vit tous lors de la désescalade. Et c’est que l’augmentation de nouveaux cas positifs dans cette communauté a contraint le gouvernement autonome à prendre cette décision afin d’éviter l’effondrement sanitaire de ses hôpitaux. Pour expliquer ce déclin, le service d’information du réseau principal Atresmedia a utilisé une carte des plus singulières.

Sur cette carte interactive, vous pouvez voir comment Saragosse est située au nord et Huesca au sud; juste le contraire de son emplacement réel. Comme prévu, l’erreur géographique d’Antena 3 a fait exploser les utilisateurs de Twitter, en particulier les Aragonais. “La phase 2 est si flexible que Saragosse et Huesca s’échangent”, écrivez un tweeter. «Avec la phase deux rendue plus flexible, je ne m’y attendais pas», ajoute un autre.

