COVID-19 :

le Hôpital Isabel Zendal ouvre ses portes ce mardi. La Communauté de Madrid surprend à nouveau avec une infrastructure sanitaire construite en un temps record. Ce sont les 10 clés de ce centre qui rassemble caractéristiques uniques au monde. Le gouvernement régional explique que ce nouveau complexe «a été construit à l’initiative de la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, après le succès de l’hôpital de la Communauté de Madrid à l’IFEMA dans la première vague de la pandémie de Covid -19 ».

objectif

L’hôpital Isabel Zendal servira à libérer des ressources et des lits d’autres hôpitaux de Madrid qui sont désormais utilisés pour lutter contre le coronavirus, afin qu’ils puissent retrouver leur activité de soins habituelle. La Communauté de Madrid possède l’un des meilleurs services de santé au monde et, comme l’ajoute l’exécutif régional dans un communiqué, il est nécessaire de se plonger dans cette voie.

Avec la crise des coronavirus, l’Administration autonome a confirmé que des espaces polyvalents, multifonctionnels et dynamiques sont nécessaires, avec des possibilités d’adaptation rapide et qui permettent d’offrir une attention spécialisée à chaque utilisateur, en respectant toutes les mesures de sécurité établies.

669 toilettes

L’hôpital devrait initialement disposer de 669 toilettes. Ils seront intégrés progressivement selon les besoins de soins qui doivent être pris en charge à tout moment. Il s’agit du personnel du pavillon 2 qui est déjà construit. Lorsque le reste des pavillons sera surélevé, il y aura encore plus de professionnels.

Le plan des ressources humaines du nouvel hôpital établit la nécessité de la répartition suivante par spécialités: 103 médecins, 247 infirmières, 8 kinésithérapeutes, 6 travailleurs sociaux, 1 technicien en prévention des risques professionnels, 39 techniciens en radiodiagnostic, 6 techniciens de laboratoire, 179 infirmières auxiliaires, 7 assistantes en pharmacie, 60 aides-soignants, 8 assistantes administratives pour l’admission et les soins aux patients, et 5 assistantes administratives pour les soins et la gestion des travailleurs.

1056 lits

L’Hôpital nommé en l’honneur de la première infirmière de l’histoire aura 1056 lits une fois terminés. Dont 48 seront des USI (16 pour les soins intensifs et 32 ​​pour les soins intermédiaires). Les 1 008 lits restants seront destinés à l’hospitalisation. Le nouveau centre public, qui sera inauguré avec le pavillon 2, a pour l’instant déjà 240 lits d’hôpitaux et 48 postes de soins intensifs.

Ces unités de soins intensifs seront les plus avancées de la Communauté de Madrid, avec une capacité de pression négative, des poteaux individuels, des panneaux de verre pour le patient à surveiller depuis l’unité de soins infirmiers et des éléments de verrouillage avec des portes automatiques doubles pour assurer la sécurité des professionnels. La technologie sera la clé Dans ces installations: les serrures sont actionnées en amenant la main à un capteur de proximité, pour réduire le risque de contagion en évitant de le toucher. Naturellement, ils sont équipés de toutes les technologies sanitaires nécessaires (respirateurs, moniteurs USI, etc.).

80000 mètres carrés

Le complexe aura une superficie construite de 80 000 mètres carrés. Initialement, dans l’avant-projet, ils faisaient 56000 mètres carrés, mais a été amélioré à la volée. La construction de cet hôpital aura un coût d’environ 100 millions d’euros, un montant supérieur à celui initialement estimé en raison de l’introduction d’une série d’améliorations initialement imprévues.

Élevé en 100 jours

Cette infrastructure a été construite en seulement 3 mois et 10 jours. En juillet, les travaux de terrassement ont été effectués, en août les fondations complexes nécessaires ont été faites, en septembre les structures ont été érigées et en octobre les travaux de construction ont été achevés. Ont été utilisées 5,3 millions de kilos d’acier, 16,1 kilomètres de pieux faisant partie de ses fondations (plus de 1 000) et 100 000 mètres cubes de terre ont été déplacés.

Plan du nouvel hôpital Isabel Zendal. (Cliquez pour agrandir)

Ils ont travaillé 1350 travailleurs qui ont été en action simultanément, organisé en trois quarts de travail couvrant 24 heures tous les jours de la semaine.

Mieux que l’Ifema

Cet hôpital améliore le dispositif lancé dans le centre de conférence Ifema. Entre autres améliorations, la Communauté souligne: qu’elles sont mises en œuvre circuits différenciés Covid et non-Covid, les plafonds s’élèvent jusqu’à 12 mètres, il est installé contrôle d’accès Basé sur les dernières technologies, il est 100% accessible et sans barrières architecturales et, entre autres atouts, tout l’air est renouvelé toutes les 5 minutes (le triple de celui de l’Ifema).

Il convient également de noter que l’hôpital dispose d’un Attention aux professionnels de la santé, il y a des postes de soins intensifs séparés individuellement, l’air est collecté dans la zone du patient et l’air renouvelé est évacué par un circuit propre, il y a ICU avec pression négative et système de verrouillage Avec une double porte automatique, les entrées de l’hôpital sont totalement différenciées et le transfert du matériel vers la zone de soins se fait à différents niveaux afin de ne pas gêner les agents de santé. Bref, toutes les améliorations proposées par les agents de santé à la tête de l’Ifema ont été incluses.

Dernière technologie

L’Hôpital bénéficiera de la technologie la plus avancée dans le domaine de la santé. Il y aura un système de Identification biométrique, pour les patients et les professionnels, grâce à la reconnaissance faciale et des empreintes digitales. Il existe également un autre système qui renouvelle tout l’air 12 fois par heure (l’air neuf est projeté à travers le circuit propre, pour les toilettes, et l’air dans le pavillon est collecté à travers le circuit sale, des patients infectés).

En outre, l’Administration dirigée par Isabel Díaz Ayuso a mené une engagement envers l’infrastructure des TIC (Techniques et équipements informatiques permettant la communication à distance par télématique) qui permet de fusionner les services des centres de coordination du Service de Santé de Madrid (SERMAS) et du Service médical d’urgence (SUMMA 112). De plus, les patients auront accès à Internet via Réseau WI-FI.

Pas de comparaison avec Wuhan

L’hôpital d’infirmière Isabel Zendal est Marque Espagne, met en évidence la Communauté: “C’est une référence internationale”. C’est le premier hôpital d’urgence permanent de cette taille, il est également unique car il est si polyvalent, polyvalent et peut être divisé en secteurs, avec la capacité de s’adapter à tout besoin de santé et inhabituel pour avoir été en service depuis 100 jours et être utilisé en permanence.

Détails du nouvel hôpital Isabel Zendal. (Cliquez pour agrandir)

Alors que l’hôpital de Wuhan était provisoire et a été démantelé après la première vague, l’hôpital Isabel Zendal est définitive. L’hôpital chinois est construit sur la base de modules préfabriqués en trois dimensions et celui de Madrid sera à la fin 6 bâtiments (structures en acier et béton, fondation solide sur dalle de 80 centimètres de large et fondations jusqu’à 25 mètres de profondeur).

Concernant l’espace de soins, l’hôpital asiatique est composé de modules de 10 mètres carrés pour une hauteur de 3 mètres et celui espagnol est composé de pavillons de 10 500 mètres carrés et de hauteurs entre 8 et 12 mètres. Au total, ils seront 80000 mètres carrés contre 25000 qui était le complexe de Wuhan. Enfin, le gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso souligne que devant les différentes hauteurs communiquées par des escaliers dans la ville où le Covid-19 est né, le centre de Madrid dispose d’un espace de soins à un étage. sans barrières architecturales.

À côté de l’aéroport

L’hôpital a connexion directe avec l’aéroport Adolfo Suárez Madrid Barajas. Une caractéristique essentielle pour recevoir rapidement du matériel de santé de l’étranger. De plus, il est à proximité totale des autoroutes importantes (l’A-2, le M-40, le M-11, le M-12, le M-13 et le R2). Il est également à deux arrêts de métro de l’échangeur Chamartín (qui a Suburban, Cercanías et Ave), il est à côté de la gare de Valdebebas, il disposera d’un service de navette de bus et il est à côté de l’Ifema et de sa future extension.

Collaboration public-privé

Le gouvernement régional a réussi à 635 sociétés ont participé à ce projet. Le dossier de cet hôpital a été traité par procédure de urgence. 49 entreprises ont été invitées, dont 44 ont montré leur disponibilité. Enfin, 37 d’entre eux ont soumis une offre et 30 l’ont fait à temps. Pour l’évaluation des offres, un Commission d’évaluation technique composé de fonctionnaires du Service de santé de Madrid, diplômés d’architectes et d’ingénieurs supérieurs, qui ont rédigé un rapport technique pour la proposition d’attribution qui a été faite à 14 entreprises.

Il s’agit de quatre studios d’architecture, deux bureaux d’études, l’un d’eux est spécialisé en prévention, sécurité et santé au travail; une entreprise spécialisée dans les études de sols, une entreprise en charge de l’urbanisation et six entreprises de construction qui ont exécuté la construction des différentes zones de l’hôpital.

Plan du nouvel hôpital Isabel Zendal. (Cliquez pour agrandir)

Plus qu’un hôpital

Le centre est bien plus que des lits d’hôpital. Il y aura en plus des services d’hospitalisation, un Bâtiment polyvalent (équipé du centre de coordination SUMMA112, du laboratoire régional de santé publique, du centre de coordination de crise sanitaire et d’une salle de presse), un autre bâtiment pour le centre de logistique sanitaire, l’Institut de médecine légalel (le bâtiment en forme de beignet) et installations centrales (6 800 mètres carrés sous le niveau du sol).

En outre, il y aura une place aménagée pour le bien-être des patients, des zones d’accès spéciales pour les ambulances, pour le personnel, pour les fournitures et pour les patients à pied.