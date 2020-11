COVID-19 :

La Société espagnole de gériatrie et de gérontologie (SEGG), qui regroupe la majorité des maisons de retraite médicalisées, a écrit une lettre à la vice-présidence des droits sociaux et de l’agenda 2030, dirigée par Pablo Iglesias, pour demander un vrai plan contre le drame du coronavirus dans ces centres pour personnes âgées. Ils énumèrent 10 demandes concrètes pour éviter les milliers de décès enregistrés lors de la première vague de la pandémie.

Ces experts ont adressé une lettre adressée au secrétaire d’État Nacho Alvarez, le proche collaborateur de Pablo Iglesias qui travaille comme numéro 2 au ministère. Il faut se rappeler que le chef de Podemos a été érigé publiquement lors d’une conférence de presse comme commande unique au niveau de l’État dans cette affaire, bien qu’il ait par la suite tenté de reculer et d’éviter les responsabilités.

Pour le moment, ces professionnels sont pessimistes: «Dans cette deuxième vague d’épidémie, les flambées qui sont enregistrées sont douze fois plus fréquents dans les résidences que dans la population générale et trois fois plus intense ». Dans ce contexte, ils déclarent qu ‘«il serait souhaitable d’avoir critères homogènes dans le suivi des cas détectés dans toutes les communautés ». Ils regrettent que “à l’heure actuelle, les communautés les plus touchées soient l’Andalousie, Castilla y León, la Catalogne et Castilla-La Mancha et, en termes absolus, Castilla y León”.

Pour toutes ces raisons, la Société espagnole de gériatrie et de gérontologie souhaite amender le document intitulé “Rapport du groupe de travail Covid-19 et résidences” que le secrétaire d’Etat précité a lancé. La décision de promouvoir ce texte est quelque chose qui «apprécier»Les experts susmentionnés. Avec cette initiative promue par l’équipe de Pablo Iglesias, il est démontré que la vice-présidence oui il a des pouvoirs dans les centres pour personnes âgées malgré le fait qu’après les milliers de morts, le leader violet a veillé à ce que les compétences appartiennent aux communautés autonomes.

10 points

Tout d’abord, cette société professionnelle demande “ qu’il soit clairement indiqué l’intervalle de temps minimum dans lequel les tests de diagnostic doivent être effectués, et sa typologie (antigénique ou PCR) aux résidents (à la fois ceux qui sont déjà en résidence et aux nouvelles admissions) et aux professionnels (stables et nouveaux embauches) ».

Puis, dans le deuxième point, le SEGG souligne la nécessité que, enfin, fixer des «réserves stratégiques minimales des équipements de protection individuelle (EPI) que chaque résidence devrait avoir ». «Nous suggérons que la réserve recommandée équivaut à la consommation sur 3 mois, en prenant comme référence la consommation moyenne du mois avec la plus forte incidence de la première vague épidémique», développent-ils.

Protocoles

Ensuite, troisièmement, ils demandent que “le des plans d’urgence de chaque résidence pour tous les utilisateurs et / ou leurs familles ». De même, ils soulignent la commodité de << que les plans d'urgence comprennent clairement les protocoles qui sera lancé pendant les périodes de confinement des résidents pour atténuer les effets de l’isolement. En particulier, les gériatres demandent des éclaircissements sur la manière d’agir en cas d’épidémie et, par conséquent, «comment la thérapie physique, professionnelle et récréative sera renforcée pour éviter les effets secondaires du confinement».

Cinquième est conseillé une augmentation du nombre de ressources humaines (en particulier des géroculteurs et des infirmières) pendant les périodes où le coronavirus est atteint ». Ils soulignent que «l’augmentation du nombre de personnel infirmier ralentit la progression de l’infection dans les centres d’hébergement».

Puis les gériatres ajoutent comme demande urgente que «être catégorisé et les types de centres dans chaque territoire sont rendus publics “. “Nous leur envoyons des protocoles d’action et de classification des centres SEGG, où nous suggérons la classification en trois groupes, au cas où ils les considéreraient bien”, commentent-ils.

De même, ils considèrent qu’il est essentiel que «les centres qui ne peuvent pas isoler les personnes infectées aient clairement centres de référence établis (centres de soins intermédiaires ou hôpitaux) et circuits de soins. Et que ces circuits de contournement sont publics. De façon surprenante, le gouvernement n’a pas détaillé comment cette procédure d’action doit être.

Entraînement

Dans le même ordre d’idées, le huitième point vise à “rendre obligatoire la formation à l’utilisation correcte de EPI (équipement de protection individuelle) et des circuits d’isolement de tous les professionnels qui travaillent dans les maisons de retraite médicalisées ». Ils soulignent que «cette formation doit être répétée périodiquement».

Une autre exigence est que dans la section se référant à collecte de données des patients positifs, comprennent «également les renvois qui se sont produits à l’hôpital et les contacts par résident qui ont été établis avec les familles».

Enfin, les gériatres incluent dans la liste que «lorsqu’un centre résidentiel atteint une situation critique, il doit être établi que soutien du personnel (Si c’est l’élément qui le met dans une situation critique), il doit être fourni par l’hôpital et les services de soins primaires de la zone correspondante.

Enfin, le SEGG apprécie l’attention du secrétaire d’État et réitère son “offre de soutien dans le développement d’autres protocoles qu’ils ont prévus, ou dans toute initiative dans laquelle ils pourraient penser qu’ils pourraient être de soutien”. «Vous savez déjà que dans notre société, il y a plusieurs professionnels qui luttent chaque jour contre le SRAS-CoV-2 dans les maisons de soins infirmiers et les hôpitaux, et ils peuvent opposer à eux toute nouvelle initiative ou idée », ils finissent.