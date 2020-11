COVID-19 :

Madrid continue d’avancer dans sa lutte contre le coronavirus en appliquant ses propres règles. Le président Díaz Ayuso n’a voulu imiter personne, sa mission est de protéger tout le monde Résidents de Madrid et y parvient avec brio. Non seulement le taux de contagion a baissé, mais il l’a également atteint sans affecter l’économie. En gardant les bars, les restaurants, la culture et les gymnases ouverts, il a réalisé de bons chiffres, son secret n’est autre que de procéder à des restrictions de mobilité dans des zones spécifiques de la communauté. Après quelques semaines d’application, 10 zones sanitaires parviennent à sortir de l’enceinte, de cette manière, seules 30 seront restreintes pendant quelques jours de plus.

Ce sont les 10 zones de santé qui sortent de l’isolement et les 30 qui restent restreintes à Madrid

Les chiffres de Madrid invitent à l’optimisme. Grâce à sa propre application des règles, il a réussi à réduire les infections sans affecter l’économie. Isabel Díaz Ayuso est restée ferme, elle était très claire que le moteur de l’Espagne ne pouvait pas s’arrêter, pour y parvenir, elle a conçu un plan de confinement astucieux, seulement dans certains domaines. De cette manière, il a pu maintenir l’ensemble du territoire en parfait état de fonctionnement, sans mettre en danger la santé de Madrid.

La stratégie appliquée à Madrid a été applaudie par de grands épidémiologistes comme lui Oriol Mitjà et salué par des présidents comme Emmanuel Macron. Son plan de réduction des infections dans toute la communauté madrilène donne de bons résultats et la preuve la plus évidente est la diminution des zones sanitaires confinées. A partir de 40, il n’en restera que 30 avec des restrictions, il y en aura 10 qui reviendront à la normale avant d’attendre que l’ensemble du territoire finisse par réaliser les mêmes bons chiffres.

Les 10 domaines qui sortent des restrictions à Madrid sont:

Brújula (Torrejón de Ardoz) Guadarrama (Guadarrama) Peña Prieta (Puente de Vallecas) Las Fronteras (Torrejón de Ardoz) Rafael Alberti (Puente de Vallecas) San Andrés (Villaverde) San Blas (Parla) San Cristóbal (Villaverde) Vinateros Torito (Morazatal) ). El Espinillo (Villaverde)

Ceux qui continueront comme jusqu’à présent sont les 20 quartiers de Madrid:

Dans la capitale de Madrid:

Núñez Morgado (Charmartín) Guzmán el Bueno (Chamberí) Entrevías (Pont Vallecas) Puits de Tío Raimundo (Pont Vallecas) (Pont Vallecas) Numancia (Pont Vallecas) Daroca (Ville linéaire) Pavones (Moratalaz) (Moratalaz) Porte de l’ange (latin) Vierge de Begoña (Fuencarral-El Pardo) Infante Mercedes (Tetuán)

Zones confinées dans d’autres communes autres que Madrid:

Ville et gare de Collado Villalba (Collado Villalba) Majadahonda (Majadahonda) San Juan de la Cruz (Pozuelo de Alarcón) Peintres (Parla) Colmenar Viejo (Colmenar Viejo) Morata de Tajuña (Morata de Tajuña) Docteur Tamames (Coslada) Barrio del Puerto ( Coslada) Manzanares del Real (El Boalo) Villarejo de Salvanés (Villarejo de Salvanés) Colmenar de la Oreja (Colmenar de la Oreja, Chinchón et Villaconejos) San Martín de Valdeiglesias (San Martín de Valdeiglesias et Pelayos de la Presa) Moralzarzal Alpedrete Galaprete de la Oliva (Majadahonda) Barrio del Puerto (Coslada) Docteur Tamames (Coslada)

Les critères établis pour sortir de cette situation resteront les mêmes. L’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours de plus de 500 cas pour 100 000 habitants, ainsi que l’incidence de la maladie dans les différents groupes d’âge, seront essentielles pour déterminer le confinement d’une zone de santé à Madrid.