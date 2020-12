COVID-19 :

Comment les dîners du réveillon de Noël ou du Nouvel An vont-ils vraiment être en période de pandémie? Bien qu’ayant déjà établi une série de directives marquées depuis le début Conseil interterritorial de la santé, Nous sommes tous clairs que ce sera un Noël atypique mais si vous voulez savoir quel est le risque réel de contagion dans les déjeuners et dîners de Noël qui vont être célébrés en 2020, venez maintenant un modèle mathématique dans lequel quatre scénarios de ce qui pourrait arriver sont évoqués.

Voici les quatre scénarios de contagion aux dîners de Noël selon un modèle mathématique

Un maximum de 10 personnes (indiquant qu’ils sont membres de deux noyaux familiaux) est le “plafond” convenu par le Conseil interterritorial de la santé, représentée par le ministère de la Santé et les communautés autonomes, pour les réunions lors des fêtes de Noël Et si dans un premier temps on sait que le public tentera de se conformer à cette mesure, comme il l’a fait avec le reste des mesures qui ont été ordonnées ou, comme dans ce cas, recommandées, il est clair qu’il faut être prudent et être conscient du risque réel de contagion par un coronavirus qui existe toujours.

La Noël 2020 ce sera comme le reste de l’année, quelque chose d’inhabituel. Une fête qui n’aura pas grand-chose à voir avec Noël les années précédentes en raison de la pandémie dont nous souffrons encore, il faut donc être prudent lorsqu’il s’agit de rencontrer nos familles au dîner du réveillon ou au déjeuner de Noël, gardez à l’esprit que le risque de contagion existant.

Pour nous donner une idée beaucoup plus claire de ce dont nous parlons, un groupe de des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, MIT, il possède développé une modèle mathématique dans lequel il explique les quatre scénarios qui peuvent se produire dans les intérieurs des maisons lorsque, dans ce cas, les fêtes de Noël attendues ont lieu.

le le groupe a soulevé une situation générique, dans laquelle 10 personnes se réunir dans un espace clos d’environ 20 mètres carrés, Oui l’un d’eux est infecté de coronavirus.

Les quatre scénarios de risque ce Noël

Selon les chercheurs du MIT, ce sont les quatre scénarios Possibilités qui peuvent être générées par rapport au risque de contagion:

Première étape: La pièce étant ventilée, les personnes portant un masque et parlant d’un ton normal, la sécurité est estimée à 71 minutes.

Deuxième scénario: La sécurité tomberait à 14 minutes si la pièce continue à être ventilée, le ton de la conversation est normal, mais les participants ne portent pas de masque.

Troisième scénario: Avec la salle fermée et les assistants sans masque, et sans augmentation du ton de la voix, une contagion se produirait après 12 minutes.

Quatrième scénario: Avec les fenêtres fermées, sans les assistants portant un masque et parlant fort, l’infection se produirait en seulement neuf minutes.

Pour poser ces quatre scénarios, le groupe a établi une contagion par aérosol (par l’air) afin qu’ils ne soient que quelque chose qui sert de guide pour se faire une idée de ce qui pourrait arriver, bien que peut varier en fonction d’autres types de situationsÀ mesure que le nombre de participants augmente, la salle a d’autres dimensions, ou par exemple, des situations qui ne sont pas recommandées telles que le partage d’assiettes, de verres ou de couverts pendant que nous dînons ou mangeons.

Comment pouvons-nous sécuriser nos rassemblements de Noël?

Sur la base de ce qui a été établi par ces chercheurs du MIT, nous pouvons nous demander si le Noël que nous prévoyons de célébrer sera sûr ou non. Evidemment, le vrai risque de contagion est là et ce n’est pas quelque chose que nous devrions nier ou ignorer, mais nous pouvons obtenez un Noël paisible en suivant quelques consignes de sécurité qui, en revanche, ne diffèrent pas beaucoup de celles déjà connues.

Il est donc recommandé d’éviter tout type de contact physique étroit avec les personnes que nous allons rencontrer. C’est-à-dire, pas de câlins et de bisous autant que Noël y est propice. En outre, avant de s’asseoir à table il est impératif que tous les invités se laver les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 40 secondes.

Il sera également bon de s’assurer que les réunions se tiennent dans des espaces ou des salles où cela est assuré ventilation constante (malgré le froid que nous allons remarquer si nous dînons ou mangeons les fenêtres ouvertes) et cela aussi il y a une distance raisonnable entre le dîner et le dîner (sachant que la recommandation d’un mètre et demi va être pratiquement impossible à respecter). En outre, chaque convive doit avoir son assiette, ses couverts et son verre ou son verre sans partager avec les autres et peut-être faut-il réfléchir à deux fois à la manière typique de mettre des plateaux pour que chacun puisse être servi, alors que l’idéal est d’avoir une personne chargée de distribuer la nourriture à chaque dîner.

N’oublions pas le masques, quelque chose que nous devrions utiliser avant et après les dîners ou les repas de Noël, autant que nous voulons continuer sans elle dans cet après-dîner où nous pouvons passer un bon moment à discuter, partager des anecdotes ou regarder comment les enfants ouvrent leurs cadeaux de Noël. Ce n’est qu’alors que nous pourrons célébrer Noël réduire le risque d’une troisième vague que finalement, personne ne veut.