COVID-19 :

Après la saison 2020, celle de la pandémie de coronavirus, celle de 14 GGPP en 18 semaines, celle des répétitions de circuits et celle de la panique aux positifs dans les tests PCR, Le moment est venu de féliciter Joan Mir, Enea Bastianini et Albert Arenas en tant que dignes champions ainsi que Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna, pour avoir réalisé un championnat diffusé pendant les mois de mars, avril et mai.

Les applaudissements mérités à Ezpeleta

Avant le début de la course MotoGP, la grille s’est rassemblée sur la ligne droite de Portimao, accompagnée de membres des équipes de première classe, pour surprendre Carmelo Ezpeleta avec des applaudissements. La raison était de récompenser le PDG de Dorna pour avoir réalisé une saison qui en mars, avril et mai était très dans l’air et qui, si elle était annulée, aurait signifié la disparition des plus petites équipes. Le chef du championnat a voulu étendre les applaudissements à ceux qui l’ont applaudi, car sans leurs efforts, il n’aurait pas été possible de terminer la difficile saison de la pandémie. Sans compter la nomination du Qatar exclusivement pour Moto2 et Moto3, il y a eu 14 GGPP en 18 semaines, avec des doubles sur les circuits de Jerez, Autriche, Misano, Aragon et Valence, avec une bulle en MotoGP qui a réalisé environ 25 000 tests PCR pour seulement trente positifs, qui a été à la longue le plus grand rival de presque tous les pilotes. Jorge Martín peut en témoigner, dont le positif l’a sorti de la lutte pour le titre Moto2. Ou Tony Arbolino, qui parce qu’il volait en avion avec un positif pour le coronavirus a dû rester une course à domicile et a finalement perdu le titre Moto3 de seulement quatre points.

Honneurs aux trois champions

Joan Mir, Enea Bastianini et Albert Arenas sont les dignes champions de la saison 2020. Celui du MotoGP a été le plus intelligent sur la grille et celui qui a le mieux su profiter de l’absence d’un Márquez qui, comme il le dit bien, personne n’a enlevé. Le huit fois champion a chuté à Jerez 1 et s’est blessé pour le reste de la saison, ouvrant la voie au titre à un large éventail de candidats. Mir ne comptait pas parmi eux au début, surtout après avoir été 14e au général et 48 points d’avance sur la tête après les trois premières courses, mais d’Autriche 1, il est devenu un incontournable du podium. ce qui, ajouté à l’irrégularité de ses rivaux, lui a permis de clore le titre avec une course d’avance. Quant à Bastianini et Arenas, leurs victoires plus serrées, faisant bon dans leurs courses de Portimao les avantages qu’ils ont apportés au classement général, mais en souffrance … Marini venait à être pratiquement à deux points de La Bestia et, si Lowes avait atteint pour mettre en premier quand il était deuxième, serait monté à la tête. En fin de compte, la victoire de Gardner lui a rendu les choses un peu plus faciles. Et comme pour Arenas, les quatre derniers points qu’il a obtenus d’Arbolino et d’Ogura disent tout. Il a beaucoup souffert, mais pas tant parce qu’il a terminé 12e mais à cause du risque permanent de chute qu’il avait.

Dépendance La Marquez-Honda

Sans Marc Márquez sur le champ de bataille, Honda a connu la pire saison de sa mémoire. Heureusement, un autre Márquez, la recrue Álex, a sauvé le meuble avec deux podiums, deux deuxièmes places consécutives au Mans et en Aragon. Il n’est pas acceptable que dans une saison avec neuf vainqueurs différents, comme le record de 2016, bien qu’alors avec 18 courses au lieu de 14 comme maintenant, il n’y en ait pas à l’arrière d’une moto avec l’aile d’or. Le meilleur pilote Honda était Nakagami avec la dixième place. Le Japonais a parfois menacé d’être l’une des révélations de la saison, mais n’a jamais dépassé la quatrième place en tête et les chutes de Teruel, lorsqu’il est parti de la pole, et Valence a gâché son classement final.

L’explosion KTM

Personne n’aurait imaginé en début d’année que KTM serait en mesure de terminer l’année avec trois victoires (deux pour Oliveira et une pour Binder) et un total de huit podiums, car Pol était sur la surface cinq fois. Ces deux bons résultats leur ont fait perdre les concessions de la réglementation, ce qu’ils prennent aussi bien utilisé, et qu’ils doivent avoir leurs motos pour 2021 dès le début.

Le grotesque de Yamaha

La sanction reçue jeudi avant Valence 1, pour tricherie en ayant manipulé ses moteurs pour Jerez 1, reste une taupe indélébile pour les restes chez Yamaha. Ils sont sortis indemnes du combat pour le titre des pilotes Quartararo et Maverick, car de manière incompréhensible, ils n’ont pris que des points au classement Constructeurs et Equipes. En fin de compte, peu importait, car en dépit d’être l’usine qui a remporté le plus de victoires, sept avec les trois de Morbidelli, Les trois de Quartararo et ceux de Maverick, un sentiment final ruineux demeure, avec Rossi lançant des fléchettes sur les «Japonais» de Yamaha, Maverick et Quartararo avec des points de vue différents sur la ligne à suivre avec la moto en 2021 et avec Morbidelli comme le meilleur de l’usine alors qu’en théorie, il était celui avec le pire matériau.

La contradiction de Ducati

Pour la deuxième fois depuis son arrivée en MotoGP, Ducati remporte le titre Constructeurs. Il ne l’avait pas fait depuis 2007, avec Casey Stoner, qui a remporté le titre avec autorité cette année-là, et maintenant il est avec Jack Miller à la septième place en tant que pilote le mieux classé au classement général. Le deuxième de l’Australien à Portimao a rompu en faveur de la maison de Borgo Panigale le match nul qui a conduit au Portugal avec Suzuki, qui n’a concouru dans ce classement qu’avec deux motos pour les six de l’usine italienne, qui était une toute l’année. combat inégal. Malgré ce succès, on ne comprend pas comment Ducati et Andrea Dovizioso ont raté l’opportunité de titre l’année où Marc Márquez manquait, car ensemble ils avaient atteint les trois finalistes précédents.. Le nouvel arrière Michelin a forcé un changement de conduite par rapport à l’Italien qui l’a rendu moins compétitif. Et à cela, il faut ajouter la mauvaise ambiance qu’ils ont eue pendant des mois et qui s’est terminée par l’annonce officielle en Autriche de ne pas renouveler l’équipe Forli, qui a été suivie de leur victoire dimanche, la seule de l’année pour les deux parties.

Le présent et l’avenir de Suzuki

Suzuki a finalement perdu la triple couronne à Portimao, où il est déjà arrivé avec le titre de pilote de Joan Mir et celui de Teams. Cependant, il n’y a aucune raison d’être déçu de l’usine Hamamatsu. Cela montre un cadeau spectaculaire, célébrant à nouveau un titre vingt ans après le précédent, et un avenir super prometteur. Au titre de Mir s’ajoute la troisième finale de Rins, alourdie par sa blessure à l’épaule au premier rendez-vous, et avec une moto qui Cette année a été la plus équilibrée sur la grille et l’année prochaine elle devrait l’être encore, car les moteurs et l’aérodynamique sont figés, vous ne pouvez donc travailler que sur la section châssis et électronique des motos.