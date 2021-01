COVID-19 :

Ce vendredi, la Communauté de Madrid a atteint une incidence cumulée 904,24 cas pour 100 000 habitants au cours des quatorze derniers jours, environ quatre-vingts points au-dessus de la moyenne nationale. Une incidence surpassée seulement par six communautés: Estrémadure (1448,52), Murcie (1332,96), Communauté valencienne (1245,48), Castille et Leon (1215,23), La Rioja (1208.34) et Castilla La Mancha (1158,17).

Pour contenir cette troisième vague qui avance fermement, le même jour, le gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso a annoncé de nouvelles restrictions, parmi lesquelles la interdiction des réunions au domicile des personnes qui ne vivent pas ensemble. De cette manière, à partir de lundi, “la participation à des rassemblements sociaux, familiaux ou récréatifs dans des maisons et des espaces à usage privé est limitée aux personnes appartenant au même noyau ou groupe de coexistence”, selon le Journal officiel de la Communauté de Madrid (BOCM) publié ce samedi. Cependant, le document souligne certains exceptions qui exemptent de cette interdiction:

– Le les gens qui vivent seuls, qui peut faire partie d’une seule unité de coexistence étendue. Chaque logement ne peut intégrer qu’une seule personne vivant seule.

– Il soins, assistance ou accompagnement aux mineurs, aux personnes âgées, aux malades, aux personnes à charge ou aux personnes handicapées, pour des raisons justifiées.

– La réunion des mineurs avec leurs parents ou tuteurs légaux, au cas où ils habitent à des adresses différentes.

– La rencontre de les personnes ayant une relation conjugale ou de partenaire qui vivent à des adresses différentes.

– Les activités du centres, services et établissements à caractère social.

– Le Activités travail, éducation et institutionnel.

– Ceux activités pour lesquelles le ministère de la Santé a mis en place des mesures spécifiques pour le confinement du COVID-19.

Exceptions à la fermeture d’établissements

D’autres mesures notables sont l’avancement du couvre-feu à 22h00 et le non établissement, clôture et espace ouvert le public peut fermer après 21 h 00. Cependant, certaines restrictions s’appliquent également à cette dernière restriction. exceptions. Les établissements sont dispensés de se conformer à cette mesure pharmaciens, centres et établissements sanitaire, centres et services caractère social, centres vétérinaires, services de nourriture à domicile, établissements de carburant automobile et d’autres considérés comme essentiels. De même, le délai ne s’appliquera pas à activités institutionnelles et syndicales qui ont lieu dans des locaux non ouverts au public.

En revanche, les établissements hôteliers et de restauration doivent cesser leur activité à 21h00. À partir de ce moment, ils pourront effectuer, exclusivement, des services de livraison à domicile jusqu’à 00h00. De plus, l’occupation maximale par table, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sera quatre convives.