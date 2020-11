COVID-19 :

Ce mercredi, le gouvernement de Vanuatu, île située dans le Pacifique Sud, a confirmé le premier cas de coronavirus sur son territoire. Comme l’a révélé le Premier ministre Bob Loughman, c’est un homme qui Il est arrivé dans le pays en provenance des États-Unis le 4 novembre.

Malgré cela, le président a appelé les citoyens à se calmer et a veillé à ce que la situation soit sous contrôle: “Je veux assurer tous les citoyens et le public que la situation est sous contrôle et que le gouvernement, par un groupe de travail pour COVID-19, est prêt à traiter ce cas. “

Pendant ce temps, lLes autorités sanitaires du pays ont activé un système de suivi et la mise en quarantaine des contacts les plus proches du patient pour empêcher la propagation du pathogène.

Pays sans coronavirus

Après cette annonce de Vanuatu, il ne reste que neuf pays qui n’ont signalé aucun cas de coronavirus. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur son site Web, La plupart sont des îles et des archipels que la pandémie n’a pas pu atteindre.

La liste porte-bonheur est composée de: République des Palaos, États fédérés de Micronésie, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Samoa, Tonga et Corée du Nord. En plus du cas de Vanuatu susmentionné, Les derniers pays à avoir confirmé les résultats positifs ont été les Îles Marshall et les Îles Salomon.

Depuis que les premiers cas ont été enregistrés à Wuhan (Chine), la maladie a infecté 51 millions de personnes partout dans le monde et a tué plus d’un million, selon les données du Université John Hopkins.