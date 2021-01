COVID-19 :

5 faits sur une variante de Covid-19 détectée aux États-Unis 1:24

. – Les responsables de la santé sont “extrêmement” préoccupés par les nouvelles variantes de covid-19 qui ont été détectées aux États-Unis et ce qu’elles pourraient signifier dans les mois à venir, a déclaré un expert lundi soir.

“Nous avons vu ce qui se passe dans d’autres pays qui ont en fait eu le coronavirus sous un contrôle relativement bon, puis ces variantes ont pris le contrôle et ont eu une propagation explosive du virus, puis elles ont submergé les hôpitaux”, a déclaré le médecin urgentiste Dra Leana Wen à CNN. Anderson Cooper.

Les autorités du Minnesota ont annoncé lundi avoir détecté la variante P.1 du virus chez un voyageur brésilien. La variante est l’une des quatre surveillées de près par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et semble être plus facilement transmissible. Les responsables du CDC ont également déclaré avoir détecté une autre variante appelée B.1, 1.7, qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni, dans plus de 20 États américains.

Alors que les États-Unis semblent aller dans la bonne direction en ce qui concerne les taux d’infection, avec 42 États signalant des tendances à la baisse, ces progrès pourraient être effacés si les variantes s’imposent, a déclaré Wen. Empêcher cela signifiera une vigilance supplémentaire.

Augmentation des infections au Brésil, par une nouvelle variante? 0:31

“S’il y a quelque chose de plus contagieux entre nous, si nous pensons qu’aller au supermarché auparavant était relativement sûr, il y a en fait une plus grande chance de contracter un coronavirus grâce à ces activités quotidiennes”, a-t-il déclaré.

“Porter un masque encore meilleur, réduire le nombre de fois où nous devons aller faire du shopping ou en étroite collaboration avec beaucoup de monde, tout cela aidera”, a ajouté Wen.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, a déclaré lundi à NBC que le port de deux masques serait probablement plus efficace pour arrêter la propagation du virus.

“Si vous avez un revêtement physique avec une couche, mettez une autre couche, il est logique que ce soit probablement plus efficace”, a-t-il déclaré.

Moderna dit que son vaccin protège contre certaines variantes

La bonne nouvelle, a déclaré Fauci à CNN, dans une interview distincte lundi, est que les vaccins COVID-19 actuels sont susceptibles d’être efficaces contre les nouvelles variantes.

“La nouvelle qui donne à réfléchir”, at-il ajouté,[es que] Au fur et à mesure que vous obtenez de plus en plus de réplications, vous pouvez obtenir de plus en plus d’évolution de variantes, ce qui signifie que vous devez toujours garder une longueur d’avance.

Moderna a déclaré lundi que son vaccin avait créé des anticorps qui neutralisaient les variants de covid-19 découverts pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. On craint que le vaccin soit un peu moins efficace contre la souche détectée pour la première fois en Afrique du Sud, et la société travaille sur un vaccin de rappel pour la combattre.

Mais à mesure que le COVID-19 évolue, il sera important de démontrer “encore et encore” que les vaccins fournissent une protection contre les nouvelles souches, a déclaré le président de Moderna, le Dr Stephen Hoge, lors d’un panel lundi.

“Tant que nous n’aurons pas complètement réprimé et sous contrôle cette chose, et que les gens seront largement vaccinés ou séropositifs et protégés contre cela, ce sera une bataille continue pour les années à venir”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le vaccin de Johnson & Johnson est actuellement testé en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Brésil, et ces résultats pourraient donner un aperçu de son efficacité contre les variantes émergentes, a déclaré l’un de ses développeurs. La société a déclaré qu’elle pourrait partager ses données de test de vaccin de phase 3 à partir de cette semaine.

«Si nous voyons les résultats de l’efficacité […] il nous donnera non seulement des informations sur l’efficacité ou non de ce candidat vaccin, mais il nous donnera également des informations sur la question de savoir si les variantes circulant en Afrique du Sud pourraient être un problème pour les vaccins », a déclaré le Dr Dan Barouch, professeur de recherche. CNN. École de médecine de Harvard.

6% de la population américaine a reçu une dose du vaccin covid-19

Jusqu’à présent, environ 19 millions de personnes, soit près de 6% de la population américaine, ont reçu au moins la première dose du vaccin covid-19, selon les données des CDC. Plus de 3,3 millions sont entièrement vaccinés.

Les chiffres sont loin de ce que certains responsables attendaient des États-Unis, mais le président Joe Biden a déclaré lundi qu’il espérait que le pays serait bientôt en mesure d’administrer 1,5 million de vaccins par jour. C’est environ 50% plus rapide que l’objectif d’un million de doses par jour qu’il avait promis avant l’inauguration.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré à CNN que l’objectif officiel de l’administration restait d’administrer 100 millions d’injections au cours des 100 premiers jours de mandat du président.

Dans tout le pays, les responsables de la santé et les représentants de l’État ont travaillé pour améliorer leurs stratégies de vaccination et augmenter le nombre de vaccins.

CVS commencera à offrir des vaccins dans plus de 270 installations dans 11 États, à partir de février, a déclaré lundi le Dr David Fairchild, directeur médical associé de CVS Health.

“Nous sommes définitivement prêts et voulons jouer un rôle important en aidant à rendre le vaccin disponible”, a-t-il ajouté. “Notre objectif interne est d’avoir la capacité de faire 25 millions de demandes par mois ou plus.”

Les premières décisions de Biden en tant que président américain 1:52

Le gouverneur de la Virginie-Occidentale, Jim Justice, a introduit lundi un nouveau système de pré-enregistrement en ligne, qui permet aux résidents de se pré-enregistrer pour un vaccin. Depuis le lancement du système lundi matin, plus de 32 000 habitants avaient prévu un rendez-vous pour la vaccination, a indiqué le gouverneur. Cela fonctionnera en conjonction avec une hotline existante que les résidents peuvent appeler et se préinscrire.

L’Illinois a annoncé qu’il entamait lundi sa prochaine étape de vaccination, ouvrant des lignes directrices pour les personnes de 65 ans et plus et les travailleurs de première ligne essentiels, y compris les enseignants, les premiers intervenants et les employés des supermarchés. Le gouverneur a ajouté qu’au fur et à mesure que plus de doses deviendraient disponibles, davantage de sites de vaccination de masse ouvriraient.

Chicago ciblera 15 “communautés dans le besoin, sur la base de l’indice de vulnérabilité covid de la ville”, a déclaré le bureau du maire dans un communiqué de presse. L’initiative comprendra des «équipes de grève» qui atteindront «ceux qui pourraient être déconnectés des canaux de distribution des vaccins plus traditionnels», a-t-il déclaré.

“Notre ville est composée des deux tiers de personnes de couleur”, a déclaré la maire Lori Lightfoot lors d’une conférence de presse. “Malheureusement, cependant, nous prenons du retard dans le nombre de personnes de couleur qui ont été vaccinées aujourd’hui.”

Lightfoot a déclaré que sur les près de 108 000 résidents qui ont reçu leur première dose de vaccin, seuls 17% sont latinos et environ 15% sont noirs.

L’approvisionnement en vaccins est encore limité

De nombreux États ont encore du mal à approvisionner en vaccins.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré mardi que son État avait besoin de plus de doses pour suivre un plan visant à vacciner 70% de la population en six mois.

“Nous avons probablement besoin de deux ou trois fois les doses hebdomadaires que nous recevons actuellement”, a déclaré Murphy à Good Morning America sur ABC.

L’État a construit un réseau d’environ 270 sites de distribution de vaccins, dont six des soi-disant «méga-sites», mais Murphy a déclaré que l’offre n’était pas suffisante pour répondre à la demande.

Un porte-parole du ministère de la Santé du New Jersey a confirmé que le méga-site de Meadowlands est temporairement fermé en raison d’un manque de vaccins, une réalité que Murphy a reconnu plus tard mardi matin lors d’une apparition sur MSNBC.

Prévoir d’utiliser Citi Field comme centre de vaccination suspendu 3:33

Le Kentucky a utilisé environ 88% de ses premières doses jusqu’à présent, a déclaré lundi le gouverneur Andy Beshear, appelant le gouvernement fédéral à envoyer plus de fournitures.

Beshear a déclaré aux journalistes que l’État avait atteint un taux de vaccination sans précédent la semaine dernière, avec plus de 82 500 doses administrées, mais a souligné que l’État pourrait être de l’ordre de 250 000 doses hebdomadaires si l’approvisionnement était là.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a également renouvelé la commande de plus de vaccins alors que l’État continue d’épuiser l’approvisionnement alloué par le gouvernement fédéral.

“Je continue d’exhorter nos partenaires fédéraux et la nouvelle administration Biden à Washington à augmenter immédiatement la distribution des vaccins”, a déclaré Polis dans un communiqué. “Le Colorado est prêt à livrer immédiatement trois à quatre fois plus de vaccins que ce que nous recevons chaque semaine.”

L’État a jusqu’à présent administré plus de 458 400 vaccins, dont plus de 82 600 sont des secondes doses.

“Plus vite le Colorado reçoit les vaccins, plus vite nous pouvons les transmettre aux gens et plus vite nous pouvons aider nos petites entreprises et notre économie à se reconstruire”, a déclaré le gouverneur. “Nous sommes prêts et nous nous félicitons du renouvellement de l’aide fédérale pour faire le travail.”

– Ray Sanchez, Lauren Mascarenhas, Chris Boyette, Taylor Romine, Gisela Crespo, Omar Jimenez, Amanda Sealy, Andrea Diaz, Leslie Perrot, Maggie Fox et Naomi Thomas ont contribué à ce rapport.