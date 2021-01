COVID-19 :

Les Aéroports espagnols dans le réseau Aena fermé 2020 avec 76.064.322 passagers, contre 275.247.387 en 2019, ce qui représente une baisse de 72,4% En raison des restrictions à la mobilité tant en Espagne que dans le reste du monde décrétées depuis mars dernier et qui persistent encore pour arrêter la propagation de la pandémie Covid-19.

Sur le nombre total de passagers enregistrés, 75 641 258 correspondaient à des passagers commerciaux, dont 33 754 971 voyagé sur les vols intérieurs, 60,6% de moins qu’en 2019, et 41886287 ils l’ont fait sur les routes internationales, 77,8% de moins. Selon les données publiées ce mercredi par le directeur de l’aéroport, 1 101 185 mouvements d’aéronefs ont été enregistrés en 2020, soit 53,4% de moins; et 787848 tonnes de marchandises transportées, soit 26,3% de moins qu’en 2019.

Concernant le mois de décembre, le réseau aéroportuaire d’Aena a enregistré un total de 3818162 passagers, 79,1% de moins qu’au même mois de 2019. Parmi ceux-ci, 3790610 étaient des passagers commerciaux, dont 2180287 correspondaient à des vols intérieurs, soit 66,2% de moins qu’en décembre 2019, et 1610323 passagers ont voyagé sur des liaisons internationales, 86,3% de moins.

Le nombre d’opérations aériennes en décembre 2020 était de 75114 dans les aéroports du réseau Aena, 53,9% de moins que le même mois de l’année précédente. Les marchandises transportées totalisent 74425 tonnes, soit 22,2% de moins qu’en décembre 2019.

Aéroport Adolfo Suárez de Madrid-Barajas a enregistré le plus grand nombre de passagers du réseau avec 17.112.389, ce qui représente une baisse de 72,3% par rapport à 2019. Il a été suivi par l’Aéroport Josep Tarradellas Barcelone-El Prat, avec 12 739 259 (-75,8%); Palma de Majorque, avec 6 108 486 (-79,4%); Malaga-Costa del Sol, avec 5 161 636 (-74%), Gran Canaria, avec 5 134 372 (-61,3%); Alicante-Elche, avec 3 739 499 (-75,1%); Ténérife Sud, avec 3 392 329 (-69,6%) et Ténérife Nord-Ciudad de la Laguna, avec 2 795 952 (-52,1%).

Concernant le nombre d’opérations, l’aéroport qui a enregistré le plus grand nombre de mouvements en 2020 était également Adolfo Suárez Madrid-Barajas, avec un total de 165 740 (-61,1%); suivi par Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, avec 122 638 (-64,4%); Palma de Majorque, avec 76 851 (-64,6%); Gran Canaria, avec 67 282 (-46,8%); Malaga-Costa del Sol, avec 59668 (-58,8%), Ténérife Nord-Ciudad de la Laguna, avec 46100 (-38,8%), Alicante-Elche, avec 37153 (-63,4%) et Valence, avec 35 900 (-53,8%).

En outre, les aéroports qui avaient principalement une activité non commerciale et qui ont enregistré le plus grand nombre de mouvements en 2020 étaient Madrid-Cuatro Vientos, avec 44 468 opérations (-14,4%); Sabadell, avec 40 650 (-19,8%); et Jerez, avec 37 024 (-32,1%). En ce qui concerne les marchandises, en 2020, 787848 tonnes de fret ont été transportées sur le réseau Aena, 26,3% de moins par rapport à 2019, car une partie très importante du fret habituel a été transportée sur des avions commerciaux de passagers.

Les quatre aéroports qui ont enregistré le trafic de fret le plus élevé l’année dernière sont Adolfo Suárez Madrid-Barajas, avec un total de 401 133 tonnes (-28,4%); Saragosse, 143 600 tonnes (-21,4%); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, avec 114 263 (-35,4%), et Vitoria, avec 64 334 tonnes (-0,2%).