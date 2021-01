COVID-19 :

. –– Les masques sont désormais monnaie courante sur les vols aériens, et les confrontations désagréables sur leur utilisation le sont malheureusement aussi. Depuis le début de la pandémie, les agents de bord et les membres d’équipage ont signalé plus de 200 incidents au gouvernement fédéral dans lesquels ils ont été harcelés ou menacés par les politiques d’utilisation des masques en vol.

Dans un cas, un agent de bord a rapporté que quatre passagers qui ne portaient pas de masque l’ont harcelée pour ce qu’ils ont appelé «un simple problème de masque». La situation est devenue si tendue que l’avion a dû retourner à la porte. Lors d’un autre incident, un passager qui a continué à retirer son masque a roulé des yeux et a dit à un agent de bord de se taire. Puis il a crié: “La ferme!”

D’autres agents de bord ont été confrontés à des affichages agressifs de défi passif. Un agent de bord a noté qu’un passager avait refusé de remettre le masque après le service de boissons à bord. Ceci, malgré de multiples mises en garde. Finalement, cette personne a dit à l’équipage: “Eh bien, si je tiens ma bouteille d’eau, je ne peux pas porter mon masque, non?” Il a ensuite bu l’eau lentement pour le reste du vol. À cette occasion, il a profité d’une politique qui permet aux passagers de retirer leur masque tout en mangeant ou en buvant activement.

Les agents de bord sont dans une situation difficile avec des masques faciaux

Lorsque les compagnies aériennes mettent en place des politiques obligatoires de masques faciaux pour faire fonctionner les affaires, la tâche de faire respecter les règles incombe souvent aux agents de bord. Aux États-Unis, où une mesure de sécurité aussi fondamentale contre le COVID-19 est assez politisée, cette tâche peut être difficile. Parfois, c’est vraiment dangereux.

“Obtenir une conformité de masse a été l’une des parties les plus difficiles de notre travail.” C’est ce que dit Allie Malis, agent de bord pour American Airlines et représentant des affaires gouvernementales pour l’Association of Professional Flight Attendants. “Nous sommes considérés comme des travailleurs essentiels, mais il n’y a aucun paiement pour des conditions à risque ou quoi que ce soit du genre”, a-t-il ajouté.

Les compagnies aériennes et les membres d’équipage rapportent que la grande majorité des passagers respectent les politiques d’utilisation des masques. Cependant, les syndicats d’agents de bord affirment que leurs membres rencontrent régulièrement des voyageurs qui répondent par la belligérance, des menaces verbales et même des agressions physiques.

En l’absence de réglementation fédérale sur l’utilisation des masques faciaux, de nombreux agents de bord estimaient qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour assurer la conformité. Ou même pour se protéger contre les réactions violentes et les attaques.

Mais jeudi, le président Joe Biden a publié un décret ordonnant aux agences fédérales d’exiger des masques dans les aéroports et sur les avions. Aussi dans les trains, ferries, bus et autres moyens de transports publics. Et les agents de bord apprennent les nouvelles.

La FAA adopte une approche plus stricte des masques en vol

La situation est devenue très préoccupante. Au point que la Federal Aviation Administration (FAA) a récemment annoncé qu’elle adopterait une approche plus stricte pour traiter les passagers indisciplinés.

D’ici le 30 mars 2021, les passagers qui agressent, menacent, intimident ou interfèrent avec l’équipage d’une compagnie aérienne peuvent s’exposer à des amendes allant jusqu’à 35000 et même être détenus, selon la FAA. L’agence a auparavant traité ces cas avec des avertissements et des sanctions civiles, entre autres méthodes.

«Nous avons une tolérance zéro pour les comportements violents ou menaçants des passagers. Et nous prendrons les mesures les plus fortes possibles contre tout passager qui le ferait. Cela a été averti par l’administrateur de la FAA Steve Dickson dans une vidéo la semaine dernière.

Dans un communiqué de presse du 13 janvier, la FAA a rapporté avoir constaté “une augmentation inquiétante des incidents au cours desquels des passagers aériens ont affecté des vols avec un comportement menaçant ou violent”. Le communiqué citait à la fois le refus des passagers de porter un masque et les récentes violences au Capitole américaine sur les incidents.

Le changement intervient après que la FAA a proposé en décembre des sanctions civiles contre deux passagers qui auraient agressé des agents de bord, qui leur ont demandé de porter des masques.

L’un des cas correspond au mois d’août dernier. Selon l’agence, un passager d’un vol Allegiant Air a heurté un agent de bord, a crié des insultes et a saisi un téléphone pendant que l’équipage parlait au capitaine du refus du passager de porter un masque. L’agence a proposé une amende de 15 000 $.

Un cas différent s’est produit le même mois. Un passager d’un vol SkyWest Airlines d’Atlanta à Chicago a retiré son masque, dérangeant les autres passagers et harcelant sexuellement un agent de bord, a déclaré la FAA. L’agence a proposé une amende de 7 500 $.

En novembre 2020, l’agence a signalé 108 incidents passagers indisciplinés au cours de l’année. Cependant, la FAA n’a pas précisé combien de ces incidents étaient liés au problème du masque.

Une ordonnance fédérale pour l’utilisation de masques apporterait un soutien, disent les syndicats

Toutes les grandes compagnies aériennes américaines ont déjà des politiques de masque. Et plusieurs d’entre eux ont même institué des «listes d’exclusion de vol», qui interdisent à certains passagers qui refusent de porter un masque de voler avec eux pendant la pandémie.

En janvier, United Airlines a déclaré avoir interdit près de 615 passagers pour non-conformité depuis qu’elle avait renforcé sa politique d’utilisation obligatoire des masques en juin. Delta Air Lines a déclaré à CNN que plus de 700 personnes avaient été ajoutées à la liste d’exclusion de l’entreprise depuis mai dernier. La compagnie aérienne a ajouté qu’il s’agissait d’une petite proportion, étant donné qu’environ 1 million de passagers voyagent avec eux chaque semaine. American Airlines n’a pas fourni de numéro spécifique à CNN. Bien qu’il ait déclaré que la grande majorité des clients respectent sa politique d’utilisation obligatoire des masques.

Pourtant, l’exigence fédérale de porter des masques sur les avions fournit une approbation essentielle pour les agents de bord, selon les syndicats du syndicat. Précisément, étant ceux qui traitent régulièrement avec des passagers indisciplinés.

«L’absence de directives ou d’ordres fédéraux a rendu la tâche difficile (pour les agents de bord). Et cela est devenu plus difficile en raison des mandats de masque incohérents à travers les États-Unis », a déclaré Taylor Garland, porte-parole de l’Association des agents de bord-CWA, à CNN.

Garland a ajouté qu’une réponse commune que les agents de bord reçoivent des passagers qui refusent de porter des masques est que “ce n’est pas une loi”. L’exigence fédérale, a-t-il ajouté, «éliminerait cet argument pour eux».

Les militants disent que cela rendrait également les choses plus justes

L’utilisation obligatoire fédérale des masques faciaux dans l’ordre aérien permettrait également de résoudre ce que les groupes de défense des droits des passagers considèrent comme un problème d’application inégale. Ce qui, disent-ils, résulte du fait que les compagnies aériennes ont permis aux compagnies aériennes d’instituer et d’appliquer seules des mesures de sécurité contre le COVID-19.

«Il est très douteux de savoir quelle autorité les compagnies aériennes ont dans les espaces publics pour dire aux gens de porter un masque. Et s’ils ne le font pas, quelles pourraient être les sanctions », a déclaré Paul Hudson à CNN. Hudson est président de FlyersRights.org.

Par exemple, certains parents ont signalé qu’ils avaient été retirés des vols parce que leurs jeunes enfants ne portaient pas de masque facial. Ceci, malgré des directives de santé publique contradictoires sur la question de savoir si les jeunes enfants devraient être tenus de porter des masques.

De nombreuses compagnies aériennes ont depuis révisé les exigences relatives aux masques de leurs enfants. Cependant, Hudson a déclaré qu’il pensait que des normes uniformes amélioreraient la sécurité et l’équité.

Supposons que nous laissions les compagnies aériennes décider si vous pouvez fumer dans un avion. Cela a longtemps été le cas et chaque compagnie aérienne avait sa propre politique. Cela n’a pas très bien fonctionné », a-t-il expliqué. «Des règles et des lois uniformes sont le meilleur moyen. Et, souvent, c’est la seule façon de garantir l’équité, la sécurité et la protection de la santé dans ce cas », a-t-il conclu.

Plus de 30 syndicats des transports ont déposé une pétition auprès du ministère des Transports l’année dernière demandant que les masques soient obligatoires sur tous les transports commerciaux. Pendant ce temps, FlyersRights.org a officiellement demandé au département de faire de même pour les avions et les aéroports.

Mais l’administration Trump a refusé d’exiger des masques sur les avions, les trains, les bus et les ferries. Et il l’a fait sous prétexte qu’en pratique, des écrans faciaux étaient déjà nécessaires.

L’avocate générale de l’ancien secrétaire aux transports, Elaine Chao, a écrit dans une lettre que de telles réglementations n’étaient pas nécessaires. Et il a cité les protocoles publiés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais). Il a également mentionné les politiques de masques déjà en place par les compagnies aériennes et d’autres systèmes de transport. Le ministère a ajouté qu ‘”il ne devrait pas y avoir plus de règlements que nécessaire”.

Il y a encore des questions

Des questions subsistent sur la date à laquelle le décret de Biden exigeant des masques faciaux sur les voyages inter-États entrera en vigueur et comment il sera appliqué.

Des militants comme Hudson ont déclaré qu’ils craignaient qu’elle ne puisse être appliquée sans l’approbation formelle du ministère des Transports et d’autres agences compétentes. Bien que le texte de l’ordonnance de Biden ordonne aux agences fédérales de prendre des mesures.

Pourtant, les compagnies aériennes et les agents de bord sont optimistes.

«Joe Biden a clairement indiqué qu’il avait l’intention d’instituer un mandat national à tous les niveaux. Mais aussi spécifiquement pour le transport, y compris les avions », a déclaré Garland. “Cela contribuera grandement à soutenir les agents de bord et à indiquer clairement que vous devez arriver dans l’avion avec un masque et le porter à tout moment.”