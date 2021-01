COVID-19 :

Ce que vous devriez savoir

EMS a indiqué que les patients adultes en arrêt cardiaque qui n’ont pas pu être réanimés sur les lieux, ne peuvent pas être transportés à l’hôpital en raison de la saturation des salles d’urgence. Les équipes paramédicales doivent limiter l’utilisation d’oxygène, uniquement pour les patients qui en ont le plus besoin. Les experts affirment que les chiffres ne reflètent toujours pas les infections survenues lors des célébrations de Noël et du Nouvel An, avertissant que le pire reste à venir.

LOS ANGELES – L’agence des services médicaux d’urgence (EMS) du comté de Los Angeles a publié lundi une autre directive aux équipes paramédicales afin de limiter l’utilisation de l’oxygène, en le réservant uniquement aux patients qui en ont le plus besoin. La disponibilité de l’oxygène est devenue un problème pour les hôpitaux de l’État, en particulier dans le comté de Los Angeles, qui a été durement touché.

Il y a quelques jours à peine, essayant de faire face aux hôpitaux surpeuplés, EMS a émis une directive aux équipes d’ambulances leur disant de ne pas amener les patients adultes en arrêt cardiaque dans les centres médicaux s’ils ne peuvent pas y être réanimés. L’instruction a été émise “en raison du grave impact de la pandémie de COVID-19 sur les EMS et le 911” à Los Angeles, selon la directive.

Le comté de Los Angeles a signalé 9 142 infections lundi, tandis que les responsables de la santé de Long Beach ont annoncé 1 865 nouveaux cas et Pasadena en a ajouté 186.

On pense que les nouveaux cas signalés par le comté lundi sont un sous-dénombrement, grâce aux retards dans les rapports des week-ends de vacances et à la fermeture de certains sites de test. Lundi, le total du comté depuis le début de la pandémie était de 829 549.

Le comté a également signalé 77 décès supplémentaires dus au COVID-19 lundi, tandis que Pasadena et Long Beach en ont signalé chacun un, ce qui porte le nombre de morts dans le comté à 10 852 depuis le début de la pandémie.

«Nous connaîtrons probablement les pires conditions en janvier auxquelles nous avons été confrontés dans toute la pandémie», a déclaré Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté. «Et c’est difficile à imaginer. En un peu plus d’un mois, nous avons doublé le nombre de personnes testées positives au COVID-19, passant de 400 000 cas le 30 novembre à 800 000 le 2 janvier. Il nous a fallu neuf mois et demi pour y arriver. aux 400 000 premières boîtes “.

Il a noté que le nombre moyen actuel de personnes testées positives pour le virus dans le comté est maintenant de 21%. Le taux de positivité cumulé pour l’ensemble de la pandémie est de 16%.

L’augmentation du nombre de cas a entraîné une crise hospitalière permanente. Le comté a signalé lundi 7 697 patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux locaux, bien que l’État ait estimé le nombre à 7 898. Ferrer a déclaré que si les tendances actuelles des cas se poursuivent, plus de 9000 patients atteints de COVID-19 seront hospitalisés dans les deux semaines.

Des dizaines d’employés d’un hôpital Kaiser de San José ont été testés positifs pour le coronavirus et l’un d’entre eux est déjà décédé des complications de la maladie.

Lundi, le comté a signalé un total de 577 lits d’hôpitaux disponibles et dotés en personnel, dont seulement 20 lits dans les unités de soins intensifs pour adultes. À la fin du mois de janvier, les hôpitaux de comté exploitaient un total d’environ 3 000 lits de soins intensifs, avec une moyenne de seulement 29 lits disponibles et dotés en personnel par jour. Les hôpitaux de comté exploitaient en moyenne environ 10 000 lits en dehors des soins intensifs.

“L’augmentation actuelle du nombre de patients … est une sorte de catastrophe cachée”, a déclaré la semaine dernière Cathy Chidester, directrice de l’agence des services médicaux d’urgence du comté. «Ce n’est pas un feu. Ce n’est pas un tremblement de terre. Ce n’est pas un accident de train qui est juste aux yeux du public et ils peuvent voir ce qui se passe et ils peuvent éviter cette zone. Tout se passe derrière les portes des maisons et des hôpitaux. Donc personne vraiment, le grand public ne voit pas vraiment ce qui se passe. ”

Chidester a déclaré qu’il y avait des rapports d’hôpitaux tellement débordés que les ambulances attendent sept à huit heures dans les baies d’urgence, obligeant les patients à être traités dans l’ambulance. Mais plus important encore, le retard maintient les ambulances hors service, les laissant incapables de répondre aux appels médicaux d’urgence supplémentaires, a-t-il déclaré.

“Nous manquons d’ambulances et notre réponse aux appels au 911 s’allonge”, a déclaré Chidester.

Le Dr Christina Ghaly, directrice du département des services de santé du comté, a noté que l’augmentation actuelle des hôpitaux reflète toujours les cas résultant des rassemblements de Thanksgiving et que les cas de Noël et du Nouvel An ne se sont même pas matérialisés. encore.

Dans le comté de San Diego, on ne sait pas avec certitude combien de doses du vaccin COVID-19 existent.

Il a déclaré que les hôpitaux continuent de lutter pour trouver de l’espace pour plus de patients et que les ambulances continuent d’attendre des heures dans les baies d’urgence pour décharger les patients. Il a déclaré qu’au cours du week-end de vacances, environ 90% des hôpitaux du comté ont été contraints de détourner des ambulances vers d’autres installations.

L’augmentation du nombre de patients atteints de COVID-19 a considérablement augmenté la demande en oxygène et certains hôpitaux ont eu des difficultés à maintenir leurs systèmes sous pression. Le US Army Corps of Engineers envoie des experts pour aider avec les systèmes de distribution d’oxygène dans six des plus anciens hôpitaux du comté:

Adventist Health White Memorial Hospital (Los Angeles) Emanate Health Queen of the Valley Hospital (West Covina) Mission Community Hospital (Panorama City) Beverly Community Hospital (Montebello) Lakewood Regional Medical Center (Lakewood) PIH Health Hospital (Downey)

«En travaillant à la mise à niveau des systèmes de distribution d’oxygène dans ces hôpitaux plus anciens, nous pouvons améliorer la capacité de fournir des soins médicaux de survie à ceux qui en ont besoin», a déclaré Mark Ghilarducci, directeur du Bureau des services d’urgence du gouverneur.

La disponibilité des lits d’hôpitaux étant désormais à un stade critique, le comté a mis en œuvre une stratégie.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré lundi que l’État avait créé un groupe de travail pour résoudre les problèmes d’approvisionnement et de distribution d’oxygène.

Une équipe de membres de la Garde nationale de Californie est également arrivée dans le comté lundi pour aider le bureau du coroner, qui a été inondé de corps en raison de la flambée des décès dus au virus, et une personne meurt toutes les 15 minutes dans le comté. juste à cause du virus.