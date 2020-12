COVID-19 :

Les restrictions de mobilité et l’absence de touristes étrangers ont fait couler le marché des appartements touristiques à louer, qui recherchent d’autres modèles commerciaux pour continuer à fonctionner et rentabiliser l’immobilier. La première vague de la pandémie a conduit à un exode des appartements touristiques vers la principale location -qui varie entre cinq et sept ans- ou saisonnière -pendant des mois-. Maintenant, la deuxième vague de la pandémie a entraîné un transfert d’appartements touristiques – qui ont été annoncés sur des plateformes telles que Airbnb et Booking- vers le loyer d’entreprise. Ce type de location ne nécessite pas de licence touristique et offre des rendements allant jusqu’à 27% par mois pour les propriétaires, selon les données du secteur.

«Le transfert d’appartements touristiques vers d’autres types de location est une tendance. Ils sont passés non seulement à la location touristique mais aussi à la location traditionnelle. Nous avons reçu un grande vague de propriétaires d’appartements touristiques qui ont voulu changer de modalité pendant tous les mois de confinement et nous sommes sûrs que beaucoup resteront dans cette modalité », explique Ángel Mayoral, co-fondateur et PDG d’Homyspace, une société spécialisée dans la location de logements pour entreprises.

Le transfert d’appartements touristiques à location d’entreprise Il a été un catalyseur pour ce modèle d’entreprise qui avait de bonnes prévisions de croissance jusqu’à ce que la pandémie frappe. En 2019, le marché domestique des voyages d’affaires et d’entreprise a progressé d’environ 11,3%, le secteur espérait donc répéter et même améliorer les chiffres. Cependant, tout s’est arrêté court en mars. L’activité a été paralysée et la pluie d’annulations a commencé.

Le secteur a pu reprendre l’air en avril, coïncidant avec l’ouverture du déplacement aux services non essentiels et la permanence de la fermeture du secteur hôtelier. «Il y a un nouveau segment de marché pour nous. Nous avons commencé à avoir des demandes d’hébergement de clients qui voyageaient auparavant exclusivement dans des hôtels. Nous absorbons toute cette demande, que nous avons toujours en tant que clients réguliers. Actuellement, nous sommes revenus à des chiffres pré-pandémiques, parvenant à égaliser ces derniers mois le point où nous sommes restés au mois de février », explique Ángel Mayoral, à ce journal.

La crise n’a pas changé le profil des entreprises qui utilisent ce type d’établissement, même si le volume de visiteurs a changé. De la PropTech valencienne, ils expliquent que les petites entreprises voyagent davantage pour continuer à obtenir des opportunités commerciales en dehors de leur région, tandis que certaines grandes entreprises ont été plus paralysées par des protocoles internes. En ce qui concerne la des prix, la crise provoquée par la pandémie a réduit la demande, de sorte que l’offre a réagi en baissant les prix pour être plus attractive.

Les propriétaires d’appartements touristiques font le saut vers la location d’entreprise à la recherche d’une rentabilité supérieure. En fait, les experts du secteur estiment la rentabilité mensuelle pour propriétaires de 27%, au-dessus de celui offert par la location traditionnelle. Un autre avantage est le profil propre du locataire, il vient travailler quelques mois sur la propriété et s’intègre dans l’immeuble comme un simple voisin.

Comme expliqué dans Homyspace, les prix sont toujours fixés par les propriétaires et varient en fonction de la ville dans laquelle se trouve la propriété, ainsi que de la demande dans cette zone et d’autres indicateurs, comme c’est le cas avec le location traditionnelle. À Madrid, par exemple, une entreprise peut louer un logement pour accueillir deux salariés pendant deux mois à partir de 1200 euros par mois, à Saragosse à partir de 800 euros par mois et à Mérida à partir de 500 euros.

Récupération en forme de K

Les experts du secteur assurent que la crise changera à jamais la normalité que nous connaissions auparavant et soumettra la reprise à l’adaptation que les utilisateurs ont face à la crise. Ils estiment que la reprise se fera sous la forme d’un K, ce qui signifie que certains secteurs en sortiront plus forts, mais d’autres ne pourront pas continuer.

«Il y aura des entreprises qui sortiront plus fortes de la crise parce qu’elles ont su se concentrer sur l’efficacité opérationnelle, analyser leurs erreurs et s’adapter, tandis que d’autres, si leur secteur est parmi les plus touchés et qu’elles n’ont pas pu tourner rapidement, cela leur coûtera plus cher de se remettre ou elles disparaîtront, quelle que soit la taille », déclare PropTech.