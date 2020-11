COVID-19 :

En Amérique latine, des pays comme l’Argentine, le Pérou, la Colombie, le Brésil, le Mexique et la République dominicaine font face à une baisse des arrivées de 40 à près de 60%, selon l’étude.

Arrivées de touristes pourrait tomber globalement un 50 pourcent dans 2020 pour lui coronavirus, qui nécessitera des «solutions innovantes» pour favoriser la relance, indique une étude publiée ce lundi au salon du tourisme Marché mondial du voyage (WTM, en anglais), mis en ligne.

Le rapport, préparé par Caroline Bremner pour la société d’analyse de marché Euromonitor International, a souligné que, bien que le secteur du tourisme et des voyages traverse une «crise existentielle», il a également l’opportunité de recalibrer ses priorités et de promouvoir des changements importants, tels que «la numérisation et la durabilité».

Présenter Accélérer l’innovation dans les voyages après le coronavirus, avec des données d’une centaine de pays, Bremner a déclaré que, dans le pire des quatre scénarios analysés, les arrivées de touristes chuteraient de 60% cette année, tandis que dans le plus optimiste, qui comprend moins de restrictions et un vaccin en 2021, le recul serait de 50%.

Selon le chercheur, la demande touristique, en nombre de voyages et en valeur, mettra “un minimum de trois à cinq ans” pour retrouver ses niveaux d’avant la crise, avec des conséquences pour les hôtels, les compagnies aériennes et les intermédiaires.

A moyen terme, le secteur devra s’adapter à des niveaux de demande plus faibles », a-t-il déclaré.

L’étude a souligné que, finalement, la récupération de tourisme Cela dépendra, dans cette situation «fluide», de la durée des restrictions; l’efficacité des systèmes de traçage des contagions et l’effet économique de la pandémie, en particulier sur l’emploi.

Il s’attend à ce que certains secteurs se rétablissent plus tôt, comme les ventes de voyages par applications mobiles, qui rebondiraient dans environ trois ans, alors que les compagnies aériennes en prendront au moins quatre et l’hôtellerie et les intermédiaires encore plus longtemps.

Avec une baisse prévue de 4,8% du produit intérieur brut (PIB) mondial en 2020, le secteur du tourisme et des voyages a été l’un des plus touchés, souligne le rapport, qui prévient que «l’appétit des consommateurs pour jours fériés internationaux », en faveur des départs sur leur territoire.

Dans L’Europe , Le PIB pourrait se contracter de 8,8% cette année – avec une reprise de 5,2% en 2021 dans le scénario central du rapport -, étant Allemagne et la Russie, les pays qui résisteront le mieux, avec des baisses de 6,7%, par rapport à Espagne, France, Italie ou la Royaume-Uni, qui passerait de 11 à 12 pour cent.

Dans Amérique Latin, des pays comme Argentine, Pérou, La Colombie, Brésil, Mexique Oui République Dominicaine font face à une baisse des arrivées de 40 à près de 60 pour cent, indique l’étude, soulignant les initiatives croissantes de tourisme durable dans la région.

Bremner a souligné que l’amélioration de l’offre numérique et technologique sera la clé du progrès des entreprises ainsi que de l’adaptation à la demande des citoyens pour un tourisme durable et à valeur ajoutée, et a averti qu’il ne serait plus viable de promouvoir le tourisme de masse.

«Si les marques de voyage adoptent une approche à court terme et commencent à offrir des rabais importants, la reprise ne durera pas et il y aura une course vers le bas», a-t-il déclaré.

