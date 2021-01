COVID-19 :

Le Conseil andalou des associations médicales (CACM) a prévenu ce jeudi qu’un nouvel internement à domicile dans cette troisième vague serait “inévitable” compte tenu de l’avancée “très inquiétante” des cas ces derniers jours.

Le président du CACM, Dr Antonio Aguado Nuñez-Cornejo, considère cette option comme le «seul moyen» possible de freiner la situation épidémiologique actuelle, qui a déclenché des infections dans la région après Noël.

L’Andalousie place sa taux dans 405,1 cas de coronavirus pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours, soit le double d’il y a à peine une semaine. La communauté ajoute 12 605 cas positifs au cours des deux derniers jours, avec un nombre record depuis le début de la pandémie.

La santé l’emporte “sur le drame économique”

Nuñez-Cornejo, dans une interview accordée à Europa Press, a mis en garde contre la possibilité que les hôpitaux «s’effondrent si la situation actuelle persiste».

“Nous, médecins, pensons que le confinement sera inévitable, c’est peut-être le seul moyen d’arrêter une augmentation aussi impressionnante des cas”, a-t-il soutenu, tout en expliquant, “en ce qui concerne l’économie”, qu’entre les équilibre entre santé et économie il est “difficile de parvenir à un équilibre”.

Le représentant des médecins considère que, bien qu’il s’agisse d’un “drame économique pour des millions de personnes”, la santé prévaut. “Honnêtement et médicalement”, le président du Conseil andalou des facultés de médecine a déclaré que le confinement de la population “devra être appliqué, soit à la demande du gouvernement andalou soit d’autres communautés autonomes”.

De plus, le président du CACM a conseillé à chacun de “lire l’histoire” et a souligné que dans le Decameron de Giovanni Boccaccio Les gens s’abritaient déjà chez eux pour réaliser «l’enfermement du moment», puisque ce travail fait référence à l’épidémie de peste noire que subit Florence.

Moins de grippe, plus de séquelles

Le Dr Aguado a déclaré que cette année, en tant que médecin de famille, il n’a assisté à aucune consultation pour grippe ou rhume et a expliqué que «peut-être le mérite est l’utilisation du masque». Malgré le fait que ces maladies ne semblent pas aussi accentuées que les autres années, Aguado a insisté sur le fait que “oui, ils souffrent et sont de plus en plus agressifs” pathologies et séquelles du coronavirus.

Concernant l’impact de la pression britannique sur la communauté, le président du CACM a assuré qu ‘”il avait un point d’entrée en Espagne via Gibraltar” car il a continué à “recevoir des avions britanniques et continuer à passer par la porte”. «C’est un fait évident», a noté le médecin, indiquant que le Champ de Gibralta«a souffert comme personne en ces jours d’une augmentation des cas».

«Une montée brutale» a été enregistrée dans les huit communes de la région, dans lesquelles «le pourcentage a été très élevé». Sans la souche britannique et s’il s’agissait du coronavirus «classique», le Dr Aguado a considéré que cela aurait été «extrêmement difficile» pour, par exemple, Capitale de Cadix ou les environs auraient enregistré un tel incident.

“Ils ont dit que c’était contrôlé”

Le médecin pense que troisième vague Il a été “pratiquement une continuation du second” et a mis en évidence qu’entre le premier et le second, “des politiciens, et non des médecins, disaient que cela était contrôlé” car entre les deux “un point inférieur était apprécié”. .

Quant aux vaccins, il les a décrits comme “l’immense accomplissement de la science médicale” et “le grand espoir” et, précisément, a montré “l’espoir qu’un traitement efficace contre Covid sera découvert” car, actuellement, “non il y a”.

«Il n’y a pas de médecine essentielle comme cela s’est produit avec le tuberculose», A-t-il souligné, expliquant que« de nos jours, les patients atteints de tuberculose sont extrêmement rares et guéris dans 99% des cas ». “Ce serait la grande merveille, nous ne l’avons pas encore”, a-t-il ajouté.

Selon lui, «il faut recevoir l’appel effet troupeau, ce qui peut être atteint si 70% de la population est vaccinée ». Actuellement, le vaccin Pfizer doit être conservé à -80 degrés, celui de Moderna nécessitera une température de -20 degrés et, selon le représentant des médecins andalous, “il y en a un troisième qui est maintenu à -4 ou 5 degrés” et il ne doute pas “Que bientôt ils pourront être distribués plus facilement et plus rapidement.”

Enfin, il a demandé que toutes les mesures soient prises avec “un profond respect” en cas de “malchance d’être porteurs asymptomatiques de la maladie »et éviter ainsi le transfert du virus.