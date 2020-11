COVID-19 : Admission d’un patient souffrant d’essoufflement à l’hôpital général de Ciudad Juárez, Chihuahua. Photo de l’.

Jusqu’au 23 novembre et depuis début octobre, 11.693 hommes ont utilisé leur assurance maladie pour le COVID-19, contre 5.337 femmes

La Association mexicaine des institutions d’assurance (AMIS) a constaté que plus Pour des hommes ils sont infectés par COVID-19[feminine Quoi femmes.

Les assureurs soulignent que jusqu’au 23 novembre et depuis début octobre, 11693 hommes ont utilisé leur assurance maladie pour coronavirus, contre 5 mille 337 femmes.

Cela a abouti à 5 mille 197,6 millions de pesos en compensation pour les hommes et 404,1 millions de pesos pour les femmes.

Nous partageons avec vous le rapport des cas traités contre le COVID-19 dans la population assurée. Ces chiffres se trouvent … Publié par AMIS le jeudi 26 novembre 2020

Le taux de contagion pour 100 000 assurés est plus élevé chez les personnes âgées de 70 ans et plus; suivi de 60 à 69 ans; 50 à 59 ans; 40 à 49 ans et 30 à 39 ans.

Dans 59% des cas de COVID-19 traités par les assureurs, le coût moyen de l’assurance a été dépassé. soins hospitaliers.

le admission à l’hôpital il a un coût moyen de 430 mille 423 pesos; la Unité de soins intensifs, un million 12 mille 517 pesos; Les services ambulatoires, 11.848; et la intubation sans admission aux soins intensifs, 3 millions 541 mille 391 pesos.

Selon le Association mexicaine des institutions d’assurance, sur les millions 70 mille 487 cas cumulés de COVID-19[feminine seulement 1,5% ont une assurance.

Avec des informations de López-Dóriga Digital