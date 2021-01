COVID-19 :

2020 a été une année très difficile pour l’industrie du mariage. À cause de Covid 19, de nombreux couples ont dû reporter leur grand jour à 2021.

Selon le “ Rapport mondial sur l’impact de Covid19 sur les mariages ” de Bodas.net, plus de 70% des mariages prévus pour 2020 n’ont pas été célébrés. Heureusement, et heureusement pour l’industrie, seul un faible pourcentage de mariages a été annulé tandis que le reste a été reporté à 2021.

Le confinement et Noël ont conduit de nombreux couples à passer par des périodes de réflexion et à partager plus de temps de qualité, ce qui a conduit de nombreux amoureux à faire le grand pas et à avancer dans leur histoire d’amour.

La liste des couples célèbres qui se marieront en 2021 a été épaissie par les mariages nés des demandes célébrées en 2020 et, aussi, par ceux qui auraient dû être célébrés il y a des mois mais en raison de la pandémie ils n’ont pas pu avoir lieu terminé.

Plus précisément, ce sont les célébrités liées au monde du sport qui pourraient descendre dans l’allée en 2021:

Ils ont reporté leur mariage en 2020

Jennifer López et Álex Rodríguez

L’ancien joueur de baseball professionnel et le chanteur avaient tout prêt pour se marier en Italie mais l’avancée du coronavirus les a obligés à reporter leurs projets.

“La Diva du Bronx” a avoué à son amie à son amie Ellen DeGeneres que le lien avait été annulé et qu’elle ne savait pas quand elle pourra reprendre les procédures. Selon ‘Us Weekly’ les préparatifs étaient déjà bien avancés et tout avait déjà été payé pour les services les noces auront lieu à l’été 2020.

L’interprète de ‘On the floor’ et l’ancien joueur se sont fiancés en mars 2019 lors d’un rendez-vous romantique sur l’île des Bahamas. Le moment a été immortalisé grâce à plusieurs clichés dans lesquels l’ancienne star du baseball est vue à genoux devant Jlo, qui a reçu une bague d’une valeur de 5 millions de dollars en symbole de son amour.

José Bono et Aitor Gómez

Le 20 juin à Tolède, le cavalier José Bono Jr., fils de l’ancien ministre et ancien président du Congrès du même nom, allait célébrer son mariage avec le journaliste Aitor Gómez. Tout était prêt pour l’occasion. Le palais Galiana devait être le cadre où Milagros Tolón, le maire de Tolède, officierait la cérémonie. La présence de personnalités telles qu’Emiliano García Page, actuel président de Castilla-La Mancha, ou le cavalier Carolina Aresu, nièce d’Ana García Obregón et bon ami de José, était attendue. Cependant, la pandémie a ruiné le lien.

Le couple qui, oui, a décidé de faire une fête pour célébrer le “no wedding”. Une tendance qui s’est beaucoup produite cette année car de nombreux liens doivent être supprimés.

Cristian Toro et Susana Salmerón

Le canoéiste professionnel, champion olympique en 2016, aurait dû passer par l’autel avec sa fille le 26 septembre. Le couple, qui a un bébé en commun, a accepté de célébrer le mariage en 2021.

Fiançailles en 2020 et mariage possible en 2021

Lago Junior et Fabiola Parralo

Le milieu de terrain de Majorque a demandé à son partenaire de l’épouser en pleine détention, avec qui il a déjà une fille en commun.

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz

Le fils aîné de David et Victoria Beckham a demandé la main à sa compagne, l’actrice Nicola Anne Peltz, en juillet dernier (avec une bague de 250 000 euros qu’il avait conçue) et l’a annoncé ainsi sur les réseaux sociaux.

Brooklyn, 21 ans, et Nicola, 25 ans, se sont fiancés après neuf mois de relation. L’idée initiale était de célébrer le mariage l’automne dernier, avec deux cérémonies, une au Royaume-Uni et une en Floride, où réside la famille de la mariée. Le mariage millionnaire devra attendre maintenant.

Maria Sharapova et Alexander Gilkes

Le joueur de tennis de 33 ans est en couple depuis janvier 2018 avec Alexander Gilkes, reconnu comme l’un des jeunes entrepreneurs les plus pertinents du Royaume-Uni. Son mariage avec Sharapova sera le deuxième pour l’homme d’affaires anglais. En juillet 2012, il a épousé la créatrice de mode britannique Misha Nonoo, l’une des meilleures amies de Meghan Markle.

Wedding pool: vont-ils se marier cette année?

Selon le profil des couples qui se marient en Espagne et grâce aux données qui figurent dans le ‘Essential Wedding Book’, de Bodas.net, nous avons constitué notre propre “pool” de couples dans le monde du sport qui pourraient donnez le “ Oui je veux ” en 2021.

Lorena Gómez et René Ramos

Le frère de Sergio Ramos, comme le rapporte Kiko Hernández, aurait déclaré sa petite amie, vainqueur de l’OT, en novembre dernier.

Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble le 2 mai 2020, le petit René.

Jordi Alba et Romarey Ventura

Le mariage est dans un moment doux, profitant de la parentalité pour la deuxième fois, car en janvier 2018, il a accueilli son premier enfant, un garçon qu’ils ont décidé de nommer Piero. A cette occasion, le couple a nommé leur deuxième fille Bruna. Le défenseur du Fútbol Club Barcelona surprendra bientôt sa fille avec une bague de fiançailles.

Edurne et De Egea

Le chanteur et le portier sont ensemble depuis 10 ans d’amour et de discrétion choisie. Elle, 34 ans, et lui, 29 ans, sont maintenant dans l’attente douce de leur premier enfant ensemble.

Récemment, dans l’émission «Got Talent» dans laquelle l’artiste agit en tant que juge, son partenaire Paz Padilla lui a demandé quand ils se mariaient, qu’elle voulait aller à un mariage. En riant, le chanteur a répondu: “Eh bien, on verra …”

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez

Avec ce post Instagram, Georgina a alimenté les rumeurs, toujours latentes, sur son engagement envers Cristiano. Des roses rouges, du champagne, des émoticônes romantiques et une bague à l’annulaire ornaient un post avec le titre “OUI”.

Tout semble indiquer que l’engagement est pris. Il suffirait de connaître la date et le lieu de ce que serait sans doute le mariage du siècle dans le monde du sport.