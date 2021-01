COVID-19 :

Je me souviens d’une phrase, presque une phrase, d’un des pères fondateurs de la Constitution. Gabriel Cisneros disait: «Les autonomies peuvent être un désastre». On me dira que Cisneros était, parmi les trois commissaires de la défunte UCD, le moins fanatique de l’organisation territoriale qui, ex novo, contenait la Constitution. Vrai. Mais cet avertissement, formulé sans la rhétorique en filigrane que Cisneros avait l’habitude d’utiliser, mérite une révision dès maintenant avec deux questions initiales: l’État des Autonomies a-t-il amélioré la lutte contre le coranovirus? L’État des Autonomies a-t-il réussi à réprimer les énormes dégâts causés par Filomena? Lorsque ce modèle a été conçu, plus confédéral que fédéral, comme l’a soutenu le président de la Cour constitutionnelle Manuel Jiménez de Parga, la raison, disons populaire, qui a été utilisée pour adoucir le palais politique des Espagnols, était que «les autonomies allaient citoyen l’exercice de l’administration publique ». Eh bien, reconnaissons même que cela a été le cas, même si à l’heure actuelle nous avons tous l’impression que cet objectif est plus discutable. La bureaucratie, le grand mal qui apprivoise les besoins de chacun, est en ce moment un cancer qui se propage, comme une métastase avide, dans tout notre organisme national.

Mais revenons à notre point spécifique. Au cours des dix mois que dure déjà le Covid, nous avons vérifié que le seul individu à avoir profité de la furieuse décentralisation de notre État était le président du gouvernement, Pedro Sánchez. Nous avons été avec ses “alarmes” inconcevables pendant près de mois, au cours desquelles celui-ci n’a fait que blâmer les régions pour les terribles résultats dans la gestion du foutu virus. Il a tenu les dirigeants locaux pour responsables des dégâts et, en plus de cela, il a saccagé des fonds afin que chacun, dans le cadre de sa responsabilité, fasse du jogging pour lutter contre les preuves de la pandémie. Doucement, bien sûr, leurs homologues partisans, pour les nommer en quelque sorte, se sont plaints du «manque de coordination», et ont même tiré leurs plaintes dans la demande d’intervention, toujours urgente, du pouvoir central. Et cela est resté silencieux parce que, surtout, dans son inefficacité totale, il n’a pas su quoi faire, il valait mieux – et il l’a été – porter les morts aux autres que de mener une action puissante contre le malheur.

C’est-à-dire que les régions, si furieuses quand il s’agit de défendre, quand rien ne se passe, leurs pouvoirs, ont demandé au frère aîné, le propriétaire de la boîte, l’arnica, pourquoi allons-nous nous tromper, alors qu’ils nous ont été si mal donnés. Bref, et dit par le physique qu’au final c’est la seule preuve certaine qui ne permet pas la discussion: la centrifugation, du hala! nous tous, que nous sommes suffisants pour nous-mêmes, a cédé la place à la centripète, qui consiste en un «regardons notre nombril pour que nous fassions mieux». Les citoyens, dans la grande chute de neige, n’ont été vraiment aidés et représentés que par un organe central: l’UME. Je suis désolé de le dire, mais la protection civile, qui dépend directement des conseils régionaux, n’a pas été en mesure de faire face avec succès à la situation. Les seules exceptions dans la revue du comportement des autonomies dans ces deux catastrophes, ont été deux que ce qu’elles recherchent n’est pas précisément l’entente avec les autres, mais au contraire: leur séparation, même si c’est, dans un cas, basé sur les tirs qui depuis cinquante-neuf ans, le groupe meurtrier ETA tire.

Je suis conscient que le grouillement de réalités comme celles-ci est sanctionné en Espagne par des sanctions diffamatoires ou avec des réserves brutales. «Fasciste» ou «Franco» sont les adjectifs qui peuvent – peuvent – être appliqués à des examens comme ceux-ci. Le jacobinisme mesuré est dans notre pays un péché contre la démocratie; appliquer ici les usages territoriaux en vigueur en France, par exemple, conduit toute personne à être agréée comme confrère de Vox. Ni plus ni moins. Mais la vérité doit être rappelée: lorsque des inondations dévastatrices ont ravagé l’État de Saxe en 1992, le chancelier social-démocrate allemand de l’époque, Gerhard Schröder, a sauté toutes les recommandations fédérales, enfilé des bottes à sept eaux, a travaillé comme un soldat pour raccourcir les règles. irruptions et, par conséquent, il a remporté une élection générale qu’il avait perdue. Bien sûr, il s’est adressé au Bundestag, et a dit quelque chose comme ceci: “Aux grands maux, aux grands remèdes, toute l’Allemagne doit se mouiller.” En d’autres termes, le contraire de ce que le président incognito a fait, caché pendant des jours. Personne n’a jamais pensé en Allemagne d’accuser le chancelier d’avoir transgressé les mandats de la Charte de Bonn, la Constitution fédérale.

Ici en Espagne, dans ces deux grandes tragédies que nous endurons en dix mois à peine, l’État béni et intouchable des Autonomies, ce n’est pas que cela n’a pas fonctionné, c’est que cela a franchement mal fonctionné. Serait-ce trop demander que dans des situations comme celles-ci, une solution juridique et nationale efficace soit trouvée pour tous. Qu’est-ce qui n’est pas fait? Lorsque les tonnerres de Santa Bárbara passeront, nous introniserons à nouveau un système qui nécessite une rationalisation urgente, surtout pour qu’un tsar comme Sánchez ne sorte pas, capable de nous soumettre tous à une alarme permanente qui peut nous transformer, comme nous sommes devenus, en sujets de son manque d’adresse, de sa maladresse, de ses grands mensonges, de son désir totalitaire de pouvoir et de commandement.