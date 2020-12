COVID-19 :

La Commission municipale de la santé de Pékin considère que la prévention et le contrôle de la pandémie dans la capitale chinoise sont “graves et compliqués”

La Commission municipale de la santé de Pékin a considéré que le situation de prévention et de contrôle de la pandémie dans la capitale C’est “grave et compliqué”, après que six nouveaux cas ont été détectés ces derniers jours, alors qu’il recommandait d’éviter de quitter la ville et de tenir de grandes réunions.

Les autorités sanitaires déconseillent également de voyager en dehors de la capitale, sauf si nécessaire, pendant la célébrations du nouvel an Lunaire chinoise, qui tombe cette année le 12 février.

La commission a rapporté que vendredi deux nouveaux cas confirmés ont été détectés dans le district de Shunyi, au nord-est de la capitale.

L’un des cas est celui d’un Femme de 31 ans de la province du Hebei qui travaille dans un dépanneur de produits frais et surgelés dans le village de Zhangxizhuang, de ce quartier pékinois, et dont l’état est doux.

L’autre cas correspond à un Femme de 29 ans de la province du Liaoning du Nord-Est, qui vit actuellement également dans le district de Shunyi et travaille pour une multinationale technologique américaine.

La commission a indiqué que des enquêtes épidémiologiques ont été menées sur ces deux cas et que les mesures de contrôle nécessaires ont été mises en œuvre, qui, selon les habitants du quartier, comprennent les isolement d’un complexe résidentiel à Shunyi, un quartier qui abrite un quartier exclusif de la capitale où vivent de nombreuses familles expatriées à hauts revenus.

Vendredi, le cas asymptomatique d’un employé d’Asian Airlines a également été détecté un résident de Pékin qui est revenu de Corée du Sud et avait précédemment mis en quarantaine pendant deux semaines.

Ces cas rejoignent un autre détecté jeudi dernier d’un commis à l’accueil du quartier central de Xicheng, où est-il situé Zhongnanhai, le siège du gouvernement chinois, et qui a effectué des tests covid sur tous les travailleurs de la restauration et de la chaîne du froid de cette région, avec une population de 1,5 million d’habitants.

La capitale a également enregistré deux autres cas la semaine dernière dans ce que l’on appelle le quartier des arts 798, au nord de la ville, ce qui a conduit à l’isolement d’un hôtel et de certains complexes résidentiels.

Ces cas ont été les premiers enregistrés dans la capitale chinoise après plusieurs mois sans nouvelle contagion. local.

Pékin Oui, il a détecté plusieurs cas chez des voyageurs arrivant de l’étranger depuis le début de la pandémie, 47 d’entre eux d’Espagne, un pays qui occupe la deuxième place après le Royaume-Uni, avec 57, parmi les nations du monde dont les personnes les plus infectées sont arrivées dans la capitale chinoise.

À Espagne suivez-le sur la liste Italie, avec 20 étuis, et États Unis avec 19.

Il Gouvernement de Pékin a exhorté les entreprises à ne pas organiser de voyages d’affaires en dehors de la capitale et a également recommandé aux citoyens de ne pas quitter la ville pendant les festivités de la Nouvelle année lunaire, ainsi que les écoles et les entreprises échelonnent leurs vacances.

La lieutenant en tant que maire de la ville, Chen bei, a déclaré que Pékin révisera les règlements relatifs à la tenue d’événements et n’organisera pas de grands rassemblements tels que des événements sportifs ou culturels.

Les cinémas, les librairies, les musées et les lieux de divertissement doivent fonctionner à 75% de leur capacitéa déclaré Chen, qui a également exhorté les chemins de fer, les compagnies aériennes, les aéroports et les gares à appliquer strictement des mesures de désinfection et des contrôles de température.

Le gouvernement chinois attache une importance particulière à la protection de Pékin, qui fait l’objet, depuis le début de la pandémie de COVID-19 en Chine il y a plus d’un an, de mesures strictes de contrôle et de prévention de la maladie.

Avec des informations d’.