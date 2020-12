COVID-19 :

Il y a 27 entreprises qui ont été fermées depuis le 20 novembre dernier, à ce sujet Philippe Kalifa, président du Wynwood Business Bureau, a déclaré:

«La situation est aujourd’hui très difficile, de nombreux bars et restaurants ont très peur. Nous faisons de notre mieux pour avoir toutes les directives, mais la vérité est que nous ne savons pas qu’un jour et l’autre, les choses changent ».

Désorienté C’est ce que ressentent des dizaines de propriétaires de restaurants et de bars à Wynwood, qui affirment également que la police de Miami a fermé certaines de leurs entreprises sans justification.

«Quand vous avez un officier qui vient vous dire une chose et qu’un autre vous dit autre chose. Au final, nous sommes en équilibre sur tout cela et nous ne savons pas quoi faire », a déclaré Kalifa.

Manuel Morales, chef adjoint de la police de Miami assure:

“Nous comprenons qu’il existe un niveau de confusion entre les exploitants et les propriétaires de ces établissements qui sont touchés par les restrictions”

Le week-end dernier, plusieurs de ces établissements ont été condamnés à une amende pour ne pas avoir respecté les directives établies par les autorités locales pour empêcher la propagation du virus.

«La cause des violations les plus courantes que nous avons vues quand on arrive à un endroit est que tout le monde danse sur la piste de danse sans masque, tout le monde est entassé dans le coin du bar sans masque buvant ou non des boissons alcoolisées, et le nombre des personnes qui ne peuvent pas garder la distance entre des groupes de 10 à chaque table », a déclaré Morales.

Selon Phillipe, l’un des plus gros problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement est d’exiger que leurs clients portent des masques.

«Chaque fois que nous disons aux gens de mettre le masque, ils nous disent que le gouverneur dit de ne pas le porter», dit-il.

Une autre contradiction se produit entre le comté et la ville de Miami concernant le couvre-feu. Dans le comté, la sonnerie commence à 12 heures, tandis que Miami n’en a pas besoin.

Daniella Levine Cava, maire de Miami Dade, déclare:

“Le couvre-feu imposé par la police du comté et les villes y participent également et nous nous attendons à ce que Miami change de position cette semaine.”

Lorsque les entreprises ferment pour infraction aux règles, elles reçoivent une amende de 500 $, elles doivent fermer, attendre 24 heures et pour pouvoir rouvrir, elles doivent payer l’amende.