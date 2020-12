COVID-19 :

Une grande partie de la Californie est au bord de nouvelles restrictions radicales sur les entreprises et les activités, une tentative désespérée d’endiguer l’escalade effroyablement rapide des cas de coronavirus qui menace de submerger les hôpitaux.

Avec une nouvelle fermeture imminente, beaucoup se sont précipités dans les épiceries samedi et se sont alignés à l’extérieur des salons pour se faire couper les cheveux avant que les commandes dans certaines régions n’entrent en vigueur dimanche.

Cinq comtés de la baie de San Francisco ont imposé une nouvelle ordonnance de séjour à la maison pour leurs résidents qui entre en vigueur dimanche. Le sud de la Californie et une grande partie de la partie centrale de l’État pourraient se réunir ce week-end.

Ces deux régions ont vu la capacité de leur unité de soins intensifs chuter sous le seuil de 15% qui, en vertu d’un nouvel ordre de séjour à domicile de l’État, déclenchera de nouvelles restrictions interdisant tous les restaurants et salons de beauté sur place et manucures, cinémas et bien d’autres. entreprises, ainsi que des musées et des terrains de jeux.

Si votre capacité reste inférieure à ce niveau lors de la mise à jour des données samedi, les fermetures prendront effet dimanche et resteront en vigueur pendant au moins trois semaines.

À San Francisco, le résident Michael Duranceau a couru sur un marché pour se préparer aux nouvelles fermetures.

Le nombre d’infections au COVID-19 dans le comté riverain continue d’augmenter, tout comme les hospitalisations, ce qui préoccupe plusieurs propriétaires d’entreprises.

«Je fais le plein avant dimanche: les produits de base, le pain, les œufs», a-t-elle déclaré à KGO-TV, en saisissant un lourd sac à provisions et une baguette.

Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé le nouveau plan jeudi. C’est l’ordonnance la plus restrictive depuis qu’elle a imposé la première règle de maintien au domicile de l’État en mars.

Le nouvel ordre divise l’État en cinq régions et utilise la capacité de l’UCI comme déclencheur des fermetures. Newsom dit également que les gens ne peuvent rencontrer personne en dehors de chez eux et devraient toujours porter des masques lorsqu’ils sortent.

Vendredi soir, la région de 11 comtés du sud de la Californie ne disposait que de 13,1% de ses lits de soins intensifs, a rapporté le département de la santé publique de Californie. Le chiffre était de 14,1% pour la région de la vallée de San Joaquin, composée d’une douzaine de comtés de la vallée agricole centrale et des zones rurales de la Sierra Nevada.

Les trois autres régions (Grand Sacramento, Californie du Nord et région de la baie de San Francisco) en comptaient environ 21%.

Mais les responsables de la santé de cinq des 11 comtés de la région de la Baie n’ont pas attendu. Vendredi, ils ont adopté une ordonnance de maintien à la maison. Les changements entreront en vigueur dimanche soir dans les comtés de San Francisco, Santa Clara, Marin, Alameda et Contra Costa, ainsi que dans la ville de Berkeley.

«Nous ne pensons pas pouvoir attendre que les nouvelles restrictions étatiques entrent en vigueur. … Il s’agit d’une urgence », a déclaré Chris Farnitano, agent de santé de Contra Costa.

“Notre plus grande crainte depuis le début, que nous n’ayons pas de lit pour vous, votre mère, votre grand-mère ou votre grand-père quand ils tombent malades, est la réalité à laquelle nous serons confrontés si nous ne réduisons pas la propagation”, a déclaré le maire de San Francisco, London Breed . m’a dit.

L’ordre de la région de la baie durera au moins le 4 janvier, une semaine de plus que le calendrier de l’État, et intervient alors que l’État enregistrait un autre nombre record quotidien de nouveaux cas à 22 018. Les hospitalisations ont dépassé 9 000 pour la première fois et les patients en soins intensifs ont atteint un record de 2 152.

Les nouvelles fermetures ont été une décision déchirante pour les petites entreprises qui ont lutté pour survivre pendant près d’un an au cours duquel on leur a ordonné à plusieurs reprises de fermer puis de les autoriser à rouvrir, mais avec des précautions de sécurité complexes.

Michelle Saunders James était en larmes vendredi à l’idée de fermer son salon de manucure d’Oakland cinq semaines seulement après sa réouverture.

Mauvaise nouvelle pour l’hôtellerie. De nouvelles restrictions qui sont sur le point d’entrer en vigueur dans tout l’État, interdiront l’utilisation des hôtels et des motels pour presque tous les types de clients.

«Nous portons des protecteurs (faciaux). Nous prenons les températures. Nous faisons tout ce qu’ils nous disent de faire pour que tout le monde se sente en sécurité, y compris notre personnel et notre équipement », a-t-il déclaré à KGO-TV. “Donc je ne comprends pas pourquoi ce n’est pas assez et je suis terriblement triste et effrayé.”

Selon la commande de Newsom, les magasins de détail et les centres commerciaux peuvent fonctionner avec seulement 20% de la capacité client.

Dans l’East Bay, les deux épiceries du Berkeley Bowl avaient déjà accumulé des stocks de produits essentiels au cas où les achats de panique reviendraient après que l’État a émis un ordre strict de rester à la maison à la mi-mars, qui s’est ensuite atténué.

“Nous avons appris de précieuses leçons de la dernière fois”, a déclaré le directeur général Steve Tsujimoto au San Francisco Chronicle. “Nous sommes proactifs et avons stocké des articles sélectionnés: papier hygiénique, désinfectants, lingettes, haricots, riz, céréales, farine, pain, des choses de cette nature.”

Les critiques disent que l’ordre général de l’État regroupe injustement trop de comtés disparates en régions.

L’approche “place notre capacité à rouvrir avec 10 autres comtés, y compris le comté de Los Angeles, qui n’a pas réussi à contrôler le coronavirus, et le comté de Mono, dont la ville la plus peuplée est à 554 miles”, a déclaré Fred M. Whitaker. , président du Parti républicain orange. Comté.

L’augmentation explosive des infections au COVID-19 qui a commencé en octobre est en grande partie attribuée au fait que les gens ignorent les mesures de sécurité et socialisent avec les autres.

Lisa Hernandez, un agent de santé de Berkeley, a déclaré que les gens ne devraient pas rencontrer en personne des personnes avec lesquelles ils ne vivent pas, «même en petit groupe, et même à l’extérieur avec prudence».

“Si vous avez une bulle sociale, maintenant elle éclate”, a déclaré Hernández. “Ne laissez pas ce soit les dernières vacances avec votre famille.”

Le comté de Los Angeles, le plus peuplé du pays avec 10 millions d’habitants, pourrait atteindre sa capacité de soins intensifs en quelques jours. Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré que cela pourrait signifier que les personnes atteintes d’autres maladies potentiellement mortelles, telles que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques, ne peuvent pas avoir de lit.

Rien que dans la ville, plus de 11000 vies pourraient être perdues à cause du virus d’ici la fin de l’année, a déclaré le maire.

«Cela signifie 3 000 décès supplémentaires en un seul mois. Pour mettre cela en perspective, c’est une décennie d’homicides », a déclaré Garcetti. “C’est la plus grande menace à la vie à Los Angeles à laquelle nous ayons jamais été confrontés.”

À l’intérieur de la vallée centrale, le comté de Fresno ne disposait que de 10 de ses 150 lits de soins intensifs. Les responsables de la santé ont décrit une sombre perspective avec les hôpitaux qui luttent pour conserver leur personnel en raison d’infections et d’expositions au coronavirus. Un hôpital garde les patients en soins intensifs dans le service des urgences jusqu’à l’ouverture des lits, a déclaré vendredi le directeur des services médicaux d’urgence, Daniel Lynch.

Le comté a demandé de l’aide à l’État pour la dotation en personnel pendant quelques semaines. Mais jusqu’à présent, seuls un ou deux travailleurs de plus se sont présentés dans trois hôpitaux locaux alors que l’État tout entier se débat avec le personnel.

Au Kaweah Delta Medical Center à Visalia, dans le comté de Tulare, il y avait 18 lits de soins intensifs disponibles vendredi, mais seulement le personnel pour soigner quatre patients supplémentaires, a déclaré Keri Noeske, directrice des soins infirmiers. Environ 125 employés sont malades ou en quarantaine à cause du COVID-19.