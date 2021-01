COVID-19 :

Un groupe de Prêtres cubains, connu comme babalawos, ont fait un prédiction de ce que nous apportera cette nouvelle année 2021, tout comme ils l’ont fait il y a un an, lorsqu’ils ont prédit que le monde serait plongé dans une pandémie. Dans leur traditionnelle «Lettre de l’année», publiée ce vendredi, ils reflètent ce qui se passera sur Terre au cours des 12 prochains mois.

Appartenant à la Association Yoruba de Cuba, les babalawos ont développé un cérémonie le 31 décembre, à partir de laquelle ils ont obtenu les prévisions et les conseils pour la nouvelle année, qu’ils ont publié le lendemain.

Le coronavirus sera vaincu

“Nous demandons à tout le monde d’avoir foi car la situation que nous traversons sera surmontée, mais tous calmement. Nous devons nous conformer aux commandements, pour ceux qui ne sont pas religieux, respecter la Constitution du pays. ne faites pas de choses illégales », expliqué à The Associated Press le prêtre Alejandro Verdecia, membre de l’Association Yoruba de Cuba.

La divinité au pouvoir et son compagnon

Les prêtres ont publié les prévisions pour 2021 dans leur Page Facebook officielle. Ils sont les suivants: En 2021, la divinité dirigeante sera Olokun. Tel que rapporté par l’Agence Efe, il est reine des océans et liée à la mort qui apporte santé, prospérité et évolution matérielle. De plus, il est considéré parmi les plus mystérieux du panthéon Yoruba.

Votre compagnon sera Oshun, qui selon Efe, est un orisha qui est lié à la Virgen de la Caridad del Cobre, la patronne de Cuba pour la religion catholique et celle de la Santeria représente la reine des eaux douces, des ruisseaux, des sources et des rivières, et la personnification de l’amour et de la fertilité.

Maladies et événements d’intérêt social

Concernant les maladies qui doivent augmenter leur indice, il y a les maladies infectieuses-contagieuses, gastro-intestinales et du système nerveux.

En ce qui concerne les événements d’intérêt social, les prêtres ont prédit un mépris accru de l’autorité au sens général; violations et violations des accords; augmentation des catastrophes naturelles entraînant la perte de vies tant matérielles qu’humaines; augmentation des flux migratoires, augmentation des pertes en vies humaines dues à l’émigration illégale; augmentation des violations juridiques, territoriales et sexuelles; augmentation des tensions politiques, sociales et religieuses; augmentation de la mortalité maternelle et infantile due à de mauvaises procédures; augmentation de la consommation de boissons alcoolisées; augmentation des escroqueries, des vols et des agressions; augmentation des fausses consécrations et des profanations religieuses; augmentation de la déformation morale; et augmentation de l’adultération dans les aliments et les boissons qui génèrent une intoxication alimentaire.

recommandations

“La Société mondiale est appelée à mener une analyse du niveau élevé de corruption existant dans tous les domaines”, reflètent les babalawos dans la «Lettre de l’année 2021». Ils font également un appeler les familles à inculquer le respect, l’éducation et l’amour du travail. Conseiller maintenir les mesures d’hygiène sanitaire établies; respecter et respecter les lois de chaque pays; combattre la promiscuité à la maison; faire contrôles périodiques de notre santé; accroître l’hygiène personnelle et le lavage des mains; respect dans le mariage pour éviter les ruptures; analyser les conséquences des faveurs et des engagements; ou éviter le narcissisme.

Enfin, ils ajoutent dans leur “ Lettre de l’année ” les paroles suivantes pour 2021: “Rira bien qui rira le dernier” et “Parfois, ce que vous n’aimez pas, c’est ce que vous devez faire.”