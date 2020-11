COVID-19 :

La soi-disant «co-gouvernance» entre le gouvernement et les communautés autonomes est désormais pratiquement «inexistante». Ceci est rapporté par des sources de cadres régionaux, quelques heures avant la réunion du Conseil interterritorial de la santé, qui devrait analyser la mise en place de nouvelles restrictions pour arrêter la propagation du virus. Avec plusieurs autonomies appelant à la détention à domicile et Moncloa rejetant publiquement cette possibilité, à ce moment, le crash est assuré. Ils se plaignent de la «négligence» et de «l’abandon» de l’exécutif qui, de son côté, se défend d’être «ouvert au dialogue et à l’écoute».

Les gouvernements autonomes qui ont déjà prétendu pouvoir confiner leur population chez eux -Asturies, Melilla et Ceuta- et d’autres régions comme Castilla y León ou la Catalogne, qui la soutiendraient également, sont prêts à tenir tête à la Moncloa au Conseil interterritorial qu’ils présideront Salvador Illa Oui Carolina Darias. Les deux ministres tenteront de convaincre les représentants de ces communautés qu’il «faut attendre» de voir l’évolution des dernières mesures mises en œuvre, jusqu’au 9 novembre, avant d’adopter davantage de restrictions. Cependant, en privé, des sources gouvernementales reconnaissent que «tout est prêt» au cas où cela serait nécessaire.

La vérité, comme ils se souviennent de certaines autonomies, est que c’est le dernier Conseil avant la fin de l’état d’alarme actuel. Moncloa déclarant que “ni écarte ni ne confirme” qu’il est possible de rentrer à la maison, les représentants territoriaux souhaitent que cela soit débattu lors de la réunion de ce mercredi. Ils craignent qu’en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, et sans parvenir à un consensus, l’exécutif finisse par opter pour le confinement dans le cas où la courbe ne se plierait pas.

De certaines régions, ils regrettent que “l’offre du gouvernement de soutenir” tout ce que les régions exigeaient “soit resté lettre morte”. Des sources du gouvernement socialiste asturien critiquent que “la responsabilité de prendre toutes les décisions pour arrêter la propagation de la pandémie nous a été transférée, mais nous n’avons pas toute l’autonomie nécessaire pour le faire”. Les gouvernements régionaux dénoncent que tout ce que Pedro Sánchez et Salvador Illa ont annoncé en leur temps ne se réalise pas et qu’ils ne peuvent pas prendre de décisions librement.

L’une des voix les plus critiques à la réunion du Conseil interterritorial qui se tiendra ce mercredi sera celle du ministre de la Santé d’Estrémadure, également du PSOE. De cette région, présidée par Guillermo Fernandez Vara, ils préviennent que “le manque de leadership du gouvernement est à l’origine du chaos”. Les sources exécutives d’Estrémadure soutiennent que c’est la Moncloa “qui prend les décisions les plus importantes” et évite ainsi que les citoyens trouvent des restrictions différentes dans chaque Communauté.