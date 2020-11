COVID-19 :

Une étude met en doute l’efficacité du plexiglas 1:53

(CNN Business) – Les barrières en plexiglas sont désormais omniprésentes dans les bureaux, les supermarchés et les restaurants à travers les États-Unis au milieu de l’ère des coronavirus. Ils ont même été installés sur la scène du débat vice-présidentiel la semaine dernière.

Comme ils sont presque partout, vous vous demandez peut-être à quel point ils sont vraiment efficaces.

Les entreprises et les lieux de travail ont noté que les diviseurs en plexiglas sont un outil qu’ils utilisent pour protéger les gens contre la propagation du virus. Mais il est important de savoir qu’il existe peu de données pour étayer son efficacité. Même s’il y en a, les barrières ont leurs limites, selon les épidémiologistes et les scientifiques des aérosols qui étudient la transmission aérienne du virus.

Conseils du CDC

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont fourni des directives pour que les lieux de travail «installent des barrières physiques, telles que des protecteurs anti-éternuements en plastique transparent, lorsque cela est possible», comme un moyen de «réduire l’exposition aux dangers». L’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) du ministère du Travail a publié des directives similaires.

C’est parce que les boucliers en plexiglas peuvent théoriquement protéger les travailleurs des grosses gouttelettes respiratoires qui se propagent si quelqu’un éternue ou tousse à côté d’eux, disent des épidémiologistes, des ingénieurs en environnement et des scientifiques des aérosols. Le coronavirus serait transmis de personne à personne “principalement par le biais de gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou parle”, selon le CDC.

Ce que les experts disent du plexiglas

Mais ces avantages n’ont pas été prouvés, selon Wafaa El-Sadr, professeur d’épidémiologie et de médecine à l’Université de Columbia. Le professeur a expliqué qu’aucune étude n’avait examiné l’efficacité des barrières en plexiglas pour bloquer les grosses gouttelettes.

De plus, le plus gros problème est que même s’ils le font, ce n’est pas la seule façon dont le coronavirus se propage. La semaine dernière, le CDC a publié de nouvelles directives notant que le coronavirus peut se propager par des aérosols – de minuscules particules qui contiennent le virus et flottent dans l’air et peuvent voyager au-delà de deux mètres – qui sont libérées lorsque le les gens respirent, parlent ou éternuent.

La plupart des gouttelettes que les gens libèrent lorsqu’ils parlent ou respirent ont une «gamme de tailles qui franchira la barrière», a déclaré Pratim Biswas, un scientifique des aérosols à l’Université de Washington à Saint-Louis.

Les séparateurs “ne traitent pas tous les modes de transmission possibles, tels que la transmission par aérosol, ni ne protègent totalement quiconque contre le COVID-19”, a déclaré le Département de la santé et de la sécurité environnementales de l’Université de Washington dans un rapport de juillet sur les avantages. et les limites des barrières en plexiglas dans les installations du campus.

Il y a aussi un autre problème dans certains cas: la taille des barrières. Marissa Baker, professeure adjointe à l’Université de Washington, mène une étude distincte sur les mesures de sécurité contre les coronavirus dans neuf épiceries à Seattle et sept à Portland, Oregon, chaque mois depuis mai.

Limitations des barrières en plexiglas installées

Elle a observé que les écrans en plexiglas des caisses enregistreuses et des caisses automatiques sont souvent trop petits pour empêcher la transmission de gouttelettes entre les clients et les travailleurs.

“Certains sont plus petits et ne couvrent même pas le nez d’un grand individu”, a-t-il déclaré. “Les particules en suspension dans l’air vont pouvoir aller n’importe où, quelles que soient les barrières”, at-il ajouté.

Les restaurants et les groupes de commerce de détail affirment qu’ils considèrent les barrières comme un moyen potentiel de lutter contre la propagation du COVID-19, en conjonction avec d’autres mesures.

«Nous en savons beaucoup plus maintenant et nous suivons les données scientifiques pour guider nos décisions. Sur la base des recommandations des autorités de santé publique, il serait important d’envisager des contrôles en couches dans n’importe quel contexte », a déclaré un porte-parole de FMI, un groupe de commerce de l’industrie alimentaire, dans un courriel. L’utilisation de masques et le maintien du détachement physique «restent deux moyens efficaces d’atténuer le risque de contracter le virus».

La National Restaurant Association of America a déclaré dans un communiqué que les boucliers et barrières en plexiglas sont un outil qui, “lorsqu’ils sont combinés avec d’autres bonnes pratiques, telles que la couverture du visage, une distance physique appropriée et le lavage des mains, niveau de sécurité supplémentaire ».

Cependant, selon l’endroit où vous travaillez ou l’endroit où vous vous rendez, ces mesures peuvent être irréalistes. Par exemple, les caissiers et les serveurs ne peuvent pas faire leur travail sans être proches des clients.

C’est pourquoi l’amélioration des systèmes de ventilation est importante pour réduire la propagation du virus dans l’air à l’intérieur, disent les experts.