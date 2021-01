COVID-19 :

Prévoir d’utiliser Citi Field comme centre de vaccination suspendu 3:33

. – Les Américains noirs et latino-américains reçoivent le vaccin Covid-19 à des taux nettement inférieurs à ceux des Blancs, une disparité pour laquelle les défenseurs de la santé accusent le gouvernement fédéral et les hôpitaux de ne pas donner la priorité à un accès équitable.

Une analyse CNN des données de 14 États a révélé que la couverture vaccinale est deux fois plus élevée en moyenne chez les Blancs que chez les Noirs et les Latinos. L’analyse a révélé qu’en moyenne plus de 4% de la population blanche a reçu le vaccin contre le covid-19, une proportion 2,3 fois supérieure à celle de la population noire (1,9% couverte) et 2, 6 fois supérieure à celle de la Population hispanique (couverte à 1,8%).

Trouver dans un moment complexe

Les Américains noirs et latino-américains meurent à un taux trois fois plus élevé que les blancs. Et ils sont hospitalisés à un taux quatre fois plus élevé, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les conclusions de CNN interviennent alors que le gouvernement est aux prises avec des pénuries d’approvisionnement et un déploiement chaotique qui a entraîné des retards dans la vaccination des personnes âgées. Le gouvernement fédéral a recommandé que les États ouvrent la vaccination à plus de groupes de personnes, y compris tous les 65 ans et plus. Les directives initiales des CDC avaient suggéré que les travailleurs de la santé et les personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée soient les premiers à se faire vacciner.

Les experts en santé et les militants affirment que le gouvernement fédéral peut aider à remédier aux disparités en renforçant les partenariats avec les dirigeants et les églises des communautés noires et latines, et en s’efforçant délibérément de ne pas laisser les personnes de couleur à l’écart des efforts de plaidoyer.

Google Maps localise les centres de vaccination 1:10

Comment s’assurer que tout le monde reçoit le vaccin

Les hôpitaux, par exemple, doivent veiller à ce que l’ensemble de leur personnel, y compris le personnel de l’alimentation et de l’entretien, reçoive toute la correspondance relative à l’inscription au vaccin, a déclaré le Dr Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association.

Les Américains noirs, latinos et asiatiques représentent 41% des travailleurs de la santé, tandis que 59% sont blancs, selon Kaiser. Et la majorité des travailleurs des établissements de soins de santé de longue durée – 52% – sont des personnes de couleur.

Benjamin a déclaré que le vaccin devrait également être administré en dehors des heures traditionnelles. De cette façon, les travailleurs horaires occupant des postes de première ligne n’auraient pas à s’absenter du travail pour le recevoir. Les communautés, a-t-il dit, devraient envisager un plan pour transporter les familles pauvres sans véhicule vers les établissements de santé pour recevoir le vaccin.

“Vous devez dire” Je veux m’assurer que tout le monde le comprend “”, a déclaré Benjamin. “Nous devons nous assurer que nous pensons à toutes les façons dont les gens peuvent céder (pour se faire vacciner) et nous devons nous assurer que nous avons le vaccin à leur disposition lorsqu’ils appellent”, at-il ajouté.

Alarme que la disparité est détectée si tôt

Certains chercheurs ont déclaré qu’il était alarmant qu’il y ait des disparités si tôt dans le processus alors que la plupart des personnes qui se font vacciner sont des travailleurs de la santé.

La Dre Fola May, chercheuse sur l’équité en santé au Kaiser Permanente Center for Health Equity de l’UCLA, a déclaré qu’elle s’attendrait à ce que les travailleurs de la santé soient les plus informés et les moins hésitants à l’égard de la science.

Peut craindre que cela puisse être le signe de différences raciales plus importantes lorsque le vaccin sera largement disponible.

“Je pense que nous avons foiré ça”, a déclaré May. “Si nous le voyons dans cette population qui devrait avoir le moins de préjugés contre la science, alors quand nous regardons les populations plus larges, nous aurons encore moins de personnes qui ont les informations et l’accès corrects”, at-il ajouté.

Un “ drapeau d’avertissement ” sur les inégalités raciales

Dans de nombreux États, le nombre de Blancs qui ont été vaccinés dépasse le nombre de cas de COVID-19 de leur groupe racial, selon la Fondation de la famille Kaiser. Pendant ce temps, les Noirs et les Latinos ont moins de vaccins que leur nombre de cas et de décès dans certains de ces mêmes États.

Par exemple, en Pennsylvanie, les Noirs représentent 13% des décès dus au COVID-19, mais seulement 3% des personnes vaccinées.

La Pennsylvanie présente également la disparité la plus frappante: les Blancs ont été vaccinés à un taux quatre fois plus élevé que les Noirs lorsque la population de chaque groupe racial est prise en compte, selon l’analyse de CNN.

Andrea Custis, président et chef de la direction de la Philadelphia Urban League, a déclaré que les données de vaccination en Pennsylvanie lèvent un “drapeau d’alerte” sur les inégalités raciales. Et il croyait que le gouvernement fédéral devrait s’attaquer au problème de toute urgence.

Custis a déclaré qu’il pensait que la communauté noire était de moins en moins indécise à propos du vaccin après avoir vu d’autres Noirs recevoir l’injection et la donner. Le mois dernier, une étude de Kaiser a révélé que plus d’un tiers des Noirs américains recevraient probablement ou certainement pas le vaccin si les scientifiques déterminaient qu’il était sûr et largement disponible gratuitement.

Mais Custis a déclaré que si le gouvernement fédéral autorise des «messagers de confiance» à aider à mettre en œuvre la vaccination et à éduquer le public, les Noirs recevront l’injection.

“Ceux qui meurent, ceux qui en ont besoin sont les Noirs”, a déclaré Custis. «Tout le monde en a besoin, mais dans la communauté noire, il y a un incendie et il faut courir vers la communauté pour les vacciner», a-t-il ajouté.

La demande des pasteurs et militants noirs

Les pasteurs noirs et les militants communautaires exhortent également l’administration du président Joe Biden à agir rapidement sur sa promesse d’atteindre les communautés de couleur avec le vaccin. Et de s’appuyer sur eux pour obtenir de l’aide.

«Je pense que le plus gros problème que nous avons avec le vaccin est les méthodes d’administration et la disponibilité», a déclaré Debra Fraser-Howze, fondatrice de Choose Healthy Life. C’est un groupe national de pasteurs noirs luttant contre l’impact de la pandémie sur la communauté noire. “Vous devez utiliser tous les atouts de la communauté”, a-t-il ajouté.

Fraser-Howze dijo que la administración del expresidente Donald Trump no se asoció con iglesias negras y líderes de confianza que podrían ayudar a administrar la vacuna y llegar a las personas de color que califican para las primeras fases pero que dudan o no saben dónde pueden recibir l’injection. Il a également déclaré qu’il était convaincu que Choose Health Life et d’autres groupes de défense des Noirs pourraient aider à augmenter le nombre de Noirs qui se font vacciner.

Ce que le plan en 5 points de Biden signifie pour les Noirs et les Latinos

Biden rétablit les restrictions de voyage en raison de Covid-19 3:01

Biden et son administration ont publié les détails d’une stratégie nationale de vaccination ambitieuse dans l’espoir de lutter contre les préoccupations concernant l’accès aux vaccins et les hésitations parmi les personnes de couleur.

Le plan en cinq points de Biden comprend la création de centres de vaccination soutenus par le gouvernement fédéral dans les quartiers à haut risque. Il cherche également à créer des centres de vaccination mobiles dans les zones médicalement mal desservies et à administrer le vaccin dans des pharmacies indépendantes. Le gouvernement souhaite également s’associer aux centres de santé communautaires et garantir que les établissements à haut risque tels que les prisons et les refuges pour sans-abri ont accès au vaccin.

“Nous veillerons à ce qu’il y ait des centres de vaccination dans les communautés les plus durement touchées par la pandémie, dans les communautés noires et latino-américaines ainsi que dans les communautés rurales”, a déclaré Biden.

Nathaniel Meyersohn de CNN a contribué à ce rapport.