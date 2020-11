COVID-19 :

La vaccin candidat de Pfizer et BioNTech contre le coronavirus indique sera le premier à être distribué après avoir annoncé aujourd’hui à ses créateurs que Antidote efficace à 90% contre l’infection COVID-19. Cela suppose 40% de plus que ce que la Food and Drug Administration (FDA) a demandé pour votre approbation.

Cette annonce majeure a vu les marchés boursiers mondiaux et les actions de Pfizer monter en flèche après avoir annoncé l’avancée importante du vaccin expérimental. L’action Pfizer a augmenté de 17% peu après 13h30 GMT.

L’Ibex 35 a bondi de 9,67%, atteignant 7535 points, après avoir pris connaissance de l’actualité annoncée par le pharmaceutique Pfizer et BioNTech. Le sélectif espagnol s’est stabilisé peu après, avec des avancées d’un 7,86%. De la même manière, les principaux parquets européens ont enregistré des augmentations de plus de 5%.

Dans Japon, le Nikkei est en hausse d’environ 2%. De l’autre côté de l’Atlantique, les futurs pointent vers de forts rebonds: en plus de l’avancée du vaccin expérimental, il rejoint la stabilisation du paysage politique aux États-Unis avec l’élection de Joe Biden à la présidence, après plusieurs jours d’incertitude.

Retour à la situation précovid

“Il s’agit d’une nouvelle très importante, car elle valide l’opinion du marché selon laquelle l’économie et les bénéfices des entreprises peuvent revenir sur la voie précovid.”, a déclaré dans des déclarations à l’agence . Andrea Cicione, de la maison de l’analyse économique TS Lombard.

«Le problème n’est pas tant de savoir qui sera à la Maison Blanche que de COVID-19. C’est le facteur le plus important que les investisseurs ont à l’esprit et celui qui déterminera les rendements boursiers à court terme », a déclaré dans des déclarations à Bloomberg Chris Gaffney, du Banque TIAA.

Avant que la nouvelle de l’efficacité du vaccin ne soit confirmée, le jour était parti des hausses comprises entre 1% et 2% chez le bouquetin 35. Avec votre annonce, a réussi à passer à 9,67% et des problèmes tels que le président élu aux États-Unis ont été laissés pour compte pour se concentrer uniquement sur le remède possible contre le COVID-19, car si la maladie a un remède, Les échanges pourront suivre leur rythme précovid.