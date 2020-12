COVID-19 :

Toutes les communautés autonomes commenceront ce dimanche à vacciner la population contre le coronavirus et recevront à partir de lundi et chaque semaine quelque 350000 nouvelles doses afin que dans les douze prochaines semaines l’Espagne puisse achever la première étape de la stratégie de vaccination, avec la vaccination de les 2 295 638 premiers citoyens.

C’est le vaccin développé par Pfizer et BioNTech qui a déjà reçu l’approbation de la Commission européenne et de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et bien qu’il soit approuvé par la communauté scientifique, de nombreux canulars continuent de circuler sur son efficacité et ses effets indésirables allégués. En outre, de fausses informations sur les vaccins en général circulent également. Ce sont les derniers que nous avons nié dans Newtral.es à cet égard:

Non, l’infirmière Tiffany Dover, qui s’est évanouie après avoir reçu le vaccin COVID-19, n’est pas décédée, c’est un canular

Une vidéo dans laquelle une infirmière s’est évanouie lors d’une conférence de presse après avoir reçu le vaccin Pfizer / BioNTech contre COVID-19 au CHI Memorial Hospital de Chattanooga, Tennessee, États-Unis, est devenue virale. Mais c’est faux: l’hôpital où il travaille l’a déjà nié et a même publié une vidéo de l’infirmière avec ses collègues.

Le vaccin australien a arrêté ses essais après avoir détecté de faux positifs du VIH, sans infecter des volontaires

Un message circulant sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter prévient que plusieurs volontaires du vaccin UQ-CSL contre COVID-19 (différents de ceux déjà approuvés par Pfizer et Moderna) en Australie ont contracté le VIH. «’Nous nous faisons vacciner contre le COVID-19 et nous testons positifs pour le SIDA.’ Scandale en Australie: les vaccins volontaires australiens sont maintenant testés positifs pour le SIDA », tel est le message qui est partagé. Mais c’est faux: ce sont des faux positifs, les volontaires n’ont pas contracté le virus qui cause le syndrome d’immunodéficience acquise – le SIDA.

“1000 vaccinés” contre COVID-19 “morts” n’ont pas été découverts en Angleterre, est une publication d’un site satirique

Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur inquiétude face à une actualité présumée circulant sur les réseaux sociaux avertissant de la mort d’un millier de personnes en Angleterre après avoir reçu le vaccin. “L’Angleterre plonge dans le chaos, découverte de 1 000 vaccinés contre le COVID[-19] mort », lit-on la capture. Mais c’est une publication sur un site Web humoristique qui est devenue virale comme réelle et qui a semé la confusion chez certains utilisateurs.

Non, vous n’êtes pas plus susceptible de tomber malade du vaccin contre le coronavirus que du COVID-19 lui-même

Un message a été diffusé sur les réseaux sociaux indiquant qu ‘”en Espagne, il y a plus de chances de tomber malade à cause du vaccin que du COVID-19″. Le texte compare le pourcentage de personnes infectées par le coronavirus qui «sont toujours en vie selon l’OMS» et celui des volontaires de l’essai clinique du vaccin Pfizer-BioNTech qui ont subi des effets secondaires graves. Cependant, la chaîne compare le pourcentage de personnes qui ne sont pas décédées ou «sont encore en vie», non infectées, et le chiffre de mortalité qu’elle donne est incorrect.

Non, Annastacia Palaszczuk n’est pas le “Premier ministre australien” et n’a pas non plus prétendu être vaccinée contre la grippe

Ces derniers jours, une image est devenue virale dans laquelle une femme est vue dans une robe rouge prête à être vaccinée. Cependant, le texte qui accompagne le cliché dénonce que l’aiguille est à capuchon et que cette personne ne subit aucune ponction. Il est en outre indiqué que la femme est le Premier ministre de l’Australie. C’est faux. Le protagoniste est le chef de l’un des États d’Australie et a reçu le vaccin contre la grippe dans le cadre d’une campagne de promotion de la vaccination de la population.

La FDA n’a pas admis que le vaccin COVID-19 provoque «des crises cardiaques, des convulsions et des thrombus»

Vous nous avez demandé via notre service de vérification un texte intitulé “Crises cardiaques, crises d’épilepsie, thrombus … les effets indésirables du vaccin COVID-19 que la FDA admet”. De la FDA, l’organisme qui réglemente la commercialisation des médicaments aux États-Unis, ils soulignent qu’aujourd’hui «on ne sait pas» que le vaccin autorisé contre le coronavirus, de la société pharmaceutique Pfizer, provoque ces effets et que le document qu’ils ont publié ne C’est “un avertissement”, mais plutôt un rapport qui inclut les événements indésirables “possibles et inconnus” à prendre en compte “pour la surveillance constante de la sécurité des vaccins”.

Non, la première personne à se faire vacciner contre le COVID-19 au Royaume-Uni ne l’a pas non plus reçu en octobre

Un message circule demandant pourquoi la première personne à recevoir un vaccin COVID-19 sous licence le 8 décembre est également présentée dans des vidéos le 22 octobre. Il est faux qu’il ait fait de même à ces deux dates. L’apparition des nouvelles il y a quelques semaines est due à un carrousel vidéo CNN.

Les vaccins basés sur l’ARNm ne modifient pas votre ADN et vous ne serez pas non plus «transgénique»

Par exemple, vous nous avez demandé via notre service de vérification WhatsApp une vidéo, également diffusée au format audio sur les réseaux, dans laquelle la technique de l’ARNm est discutée et il est dit que si les instructions qui sont injectées dans le corps grâce à ces vaccins pour lutter contre le coronavirus “se perpétue dans nos cellules, ils feraient de nous un être transgénique”.

Mais c’est faux. Les vaccins potentiels à ARNm ne peuvent pas modifier notre code génétique. Nous expliquons ici en quoi consiste cette technique et réfutons les faux mythes les plus répandus à son sujet.

Non, le vaccin AstraZeneca COVID-19 ne contient pas de cellules MRC-5 provenant d’un «fœtus avorté»

Une vidéo circule en ligne indiquant que le vaccin AstraZeneca contient des cellules MRC-5 provenant d’un «fœtus masculin de race blanche». Mais le traitement n’est pas basé sur ces lignées cellulaires. Les cellules utilisées pour fabriquer le vaccin sont des cellules dérivées (et non des cellules d’origine) d’un fœtus d’un avortement légal, survenu en 1973. «Ce ne sont pas des cellules d’un fœtus elles-mêmes», rappellent les experts.

Autres canulars sur les vaccins

Ce sont quelques-uns des derniers canulars mais pas les seuls. Altération de l’ADN, utilisation du coronavirus canin ou complot de Bill Gates pour nous mettre des «puces»… Si vous avez plus de questions sur les vaccins COVID-19, vous pouvez consulter plus de vérifications ici.

Si vous écoutez ce qu’un politicien dit et tu penses que c’est un mensonge, ou quelque chose te vient ça ressemble à un faux, écrivez-nous à +34 627 28 08 15 avec votre requête ou cliquez sur le numéro si vous nous lisez depuis votre mobile afin que nous puissions le vérifier pour vous.