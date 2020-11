COVID-19 :

Euphorie sur les marchés. Les principaux marchés européens ont clôturé la journée lundi avec des hausses significatives, portées par les nouvelles positives concernant le vaccin de la société pharmaceutique Pfizer, avec l’Ibex 35 en tête. La principale bourse espagnole a enregistré la plus forte hausse du marché boursier de la dernière décennie, de 8,57% pour clôturer au-dessus du niveau psychologique de 7400 points en raison de l’optimisme des investisseurs quant à la possibilité d’une solution pour arrêter le spread de la crise du coronavirus.

Les nouvelles positives concernant le vaccin Pfizer ont fait grimper le prix du secteur du tourisme, qui a clôturé la journée avec des augmentations allant jusqu’à 37% dans des cas comme celui de la compagnie aérienne anglo-espagnole IAG ou la chaîne hôtelière Meliá. Cependant, il faut tenir compte du fait que les sociétés cotées du secteur du tourisme accumulent des pertes importantes jusqu’à présent cette année en raison de l’impact de la pandémie de covid-19 sur leurs entreprises.

De plus, toutes les grandes valeurs du sélectif espagnol ont augmenté: banque Santander 19,22% (cinquième élévation la plus élevée chez le bouquetin); Repsol 18,23% (septième); BBVA 16,65% (neuvième); Inditex 14,03%; Téléphone 13,67% e Iberdrola 0,77%.

La deuxième plus haute élévation d’Europe

Pour sa part, La Bourse de Paris a enregistré lundi une hausse de 7,57% de son indicateur principal, le CAC-40, qui a atteint 5 336,32 points grâce à l’avancée des travaux d’un vaccin contre le covid-19 développé par la société pharmaceutique américaine Pfizer et la société allemande BioNTech. La deuxième plus forte hausse des marchés boursiers du Vieux Continent.

Sur le marché parisien, les titres ont été échangés pour environ 8600 millions d’euros en valeur, où des hausses très prononcées ont été constatées et menées par l’entreprise de construction Vinci (18,85%) et par le secteur aéronautique et défense grâce à l’augmentation des consortiums Airbus (18,57%) et Safran (13,98%). Cependant, le secteur bancaire était également en tête de la sélection: Société Générale a augmenté de 18,41%, BNP Paribas 17,98% et Crédit Agricole 13,67%.

La Bourse milanaise en “ vert ”

La Bourse de Milan a clôturé la journée de ce lundi en vert et son indice sélectif FTSE MIB Il a augmenté de 5,43% à 20750,18 points, après avoir connu les avancées du vaccin pour stopper la propagation de la crise des coronavirus. La nouvelle du vaccin, ajoutée à la victoire du candidat démocrate, Joe Biden, lors des élections présidentielles américaines, a conduit à une session d’achats importants parmi les investisseurs.

Les cinq valeurs qui ont le plus augmenté sont l’entreprise spécialisée dans la défense Léonard (16,27%), le fabricant de pneumatiques Pirelli et C (14,22%), Bper Banking (14,17%), UniCredit (13,72%) et la compagnie pétrolière Eni (12,78%).

Francfort s’envole de près de 5%

Pendant ce temps, l’indice DAX 30 de la Bourse de Francfort a clôturé ce lundi avec une hausse de 4,94%, à 13095,97 points, tandis que l’indice technologique TecDAX a reculé de 1,30%, à 2 974,85 points. Les secteurs des transports et du tourisme, qui sont les plus touchés par la pandémie, ont rebondi après avoir fortement chuté depuis le début de l’épidémie. Plus précisément, le fabricant de moteurs d’avion Moteurs Aero MTU bondit de 16,6%, à 191,50 euros, Munich Re, le réassureur munichois, avance de 12,6% à 231,80 euros, et Allianz a gagné 10,7%, à 186.

Dans l’indice MDAX Medium Business, le groupe Lufthansa il rebondit de 19,9%, à 8,91 euros, et Fraport, directeur de l’aéroport de Francfort, bondit de 33,8% à 44,10 euros.

Le FTSE-100 réagit au vaccin de Pfizer

Le vaccin de Pfizer stimule la Bourse de Londres, qui a clôturé ce lundi avec une hausse notable de 4,67%, son plus haut niveau depuis le 12 août dernier. le FTSE-100 -ou «footsie» -, le principal indice de la capitale britannique, a augmenté de 276,27 points, à 6,186,29 entiers, tandis que le secondaire FTSE-250 progressait de 5,20%, 932,53 points, à 18850,36 entiers.

Ainsi, le candidat vaccin à base d’ARNm BNT162b2 contre le SRAS-COV-2 de Pfizer a démontré son efficacité contre le coronavirus chez des participants sans preuve préalable d’infection, selon la première analyse d’efficacité intermédiaire réalisée le 8 novembre. Les tests ont été réalisés sur un total de 43538 participants et l’analyse a évalué 94 cas confirmés de covid-19 chez les participants à l’essai.