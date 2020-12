COVID-19 :

Les vaccins en développement sont sûrs, disent les experts 2:18

. – Le département de la Défense a publié mercredi les premières images d’une carte d’enregistrement de vaccination contre le covid-19 et de kits de vaccination.

Les cartes de vaccination seront utilisées comme le moyen le plus «simple» de suivre les vaccins covid-19, a déclaré le Dr Kelly Moore, directeur associé de la Coalition d’action pour l’immunisation, qui soutient les travailleurs de première ligne qui administreront vaccins contre le covid19.

«Chacun recevra une carte écrite qu’il pourra mettre dans son portefeuille qui lui dira ce qu’il a eu et quand il devrait recevoir sa prochaine dose», a déclaré Moore. Faisons d’abord le simple et le plus facile. Tout le monde comprendra.

Les cliniques de vaccination informeront également leurs registres nationaux de vaccination du vaccin qui a été administré, de sorte que, par exemple, une entité puisse demander si elle ne sait pas où un patient a reçu la première dose.

Moore a déclaré que de nombreux endroits prévoient de demander aux patients de fournir volontairement un numéro de téléphone portable, afin qu’ils puissent recevoir un message texte leur indiquant quand et où la prochaine dose est prévue.

Chaque dose administrée sera signalée aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, a déclaré Claire Hannan, directrice exécutive de l’Association of Immunization Managers.

Le CDC n’a pas immédiatement répondu à la question de CNN quant à savoir si la base de données comprendrait un registre de toutes les personnes vaccinées.

Kits de vaccination

Quant aux kits de vaccins, l’image publiée par le ministère de la Défense montre que les kits comprennent une carte, une aiguille et une seringue, des lingettes alcoolisées et un masque. L’Opération Warp Speed ​​a 100 millions de kits de vaccins prêts lorsque la distribution d’un vaccin contre le coronavirus commence, a déclaré le mois dernier le général Gustave Perna, directeur des opérations de l’initiative gouvernementale.

Les images apparaissent alors que deux sociétés, Pfizer et Moderna, attendent des autorisations d’utilisation d’urgence (US) aux États-Unis. Un panel avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis devrait débattre de l’opportunité d’autoriser les États-Unis les 10 et 17 décembre.

Si Pfizer et Moderna obtiennent une autorisation, les premières expéditions pourraient être effectuées les 15 et 22 décembre respectivement, selon un document de l’opération Warp Speed.

Les approvisionnements initiaux aux États-Unis seront limités et la population générale n’aura accès aux vaccins que des mois plus tard en 2021. Un panel des CDC a recommandé mardi que les agents de santé et de soins de longue durée soient d’abord vaccinés.

D’ici février, 100 millions d’Américains pourraient être vaccinés contre le coronavirus, a déclaré mercredi Moncef Slaoui, conseiller principal à l’opération Warp Speed.

Les États-Unis ont déclaré que si Pfizer et Moderna obtenaient une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA en décembre, ils pourraient distribuer 40 millions de doses de vaccins d’ici la fin du mois. Chaque vaccin nécessite deux doses, ce qui en fait assez pour 20 millions de personnes.

Maggie Fox, Jason Hanna et Madeline Holcombe de CNN ont contribué à ce rapport.