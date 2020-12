COVID-19 :

Le début de la vaccination contre le COVID-19 au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada s’est accompagné de différentes interrogations sur la sécurité du vaccin Pfizer-BioNTech viralisées sur les réseaux sociaux.

Nous avons déjà noté qu’il n’existe aucune preuve liant le vaccin BNT162b2 au décès de six personnes ayant participé à ses essais cliniques. Il n’y a pas non plus de preuve que le vaccin contre le coronavirus de Pfizer provoque une «infertilité indéfinie», comme le prétendent certains messages viraux. Et il n’est pas vrai que le Royaume-Uni se prépare à une “ vague de décès par vaccin ” contre le COVID-19.

Cependant, vous nous interrogez également via notre service de vérification WhatsApp (+34627 28 08 15) sur les quatre volontaires du vaccin Pfizer-BioNTech qui ont paralysie faciale connue sous le nom de paralysie de Bell. Et, d’autre part, sur la recommandation de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) selon laquelle les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques graves ne devraient pas recevoir ce vaccin pour le moment. Nous expliquons ce que nous savons de chacune de ces situations:

Il n’y a aucune preuve de la relation entre le vaccin et les cas de paralysie de Bell.

Dans un rapport de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis sur le vaccin Pfizer-BioNTech, publié le 10 décembre, il est indiqué que quatre cas de paralysie de Bell dans le groupe des vaccinés dans les essais cliniques, alors que parmi les volontaires ayant reçu un placebo, aucun cas n’a été enregistré. Cependant, le rapport indique à la page 6 que “les quatre cas au sein du groupe de vaccination ne représentent pas une fréquence plus élevée que prévu dans la population générale”.

De plus, la page 38 du rapport indique que “Il n’y a pas de base claire sur laquelle établir une relation causale” entre le vaccin et la paralysie de Bell. Cependant, la FDA “recommandera de surveiller la paralysie de Bell car le vaccin est appliqué à des populations plus importantes”.

Les quatre cas signalés sont survenus 3, 9, 37 et 48 jours après la vaccination. Selon le rapport, un cas (celui enregistré après 3 jours) a été résolu et les trois autres “étaient encore ou étaient en cours de résolution” le 14 novembre, lorsque les données ont été coupées pour préparer le document. Ces trois affaires ont duré respectivement 10, 15 et 21 jours jusqu’à la date d’audience.

Les cas de paralysie faciale sont fréquents dans la population générale

Dans la dernière partie du rapport (page 49), l’agence américaine commente à nouveau les cas de paralysie de Bell et insiste sur le fait qu’il s’agit d’un “petit nombre de cas”, pas plus fréquents que prévu dans la population générale et dont la relation causale avec le vaccin BNT162b2 n’est pas prouvée.

Selon les données publiées le 10 décembre dans le New England Journal of Medicine, 44 820 personnes ont participé aux essais de phase II et III, et 43 448 d’entre elles ont reçu des injections: 21 720 le vaccin et 21 728 le placebo. Ceci implique que les quatre cas de paralysie de Bell, sur un total de 21 720 personnes, représentent 0,018% des personnes immunisées dans les essais cliniques.

Les études ont été réalisées entre le 27 juillet et le 14 novembre 2020 dans 152 sites aux États-Unis et dans une moindre mesure en Turquie, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Brésil et en Argentine.

L’incidence de la paralysie de Bell

Selon un article du Journal of Neurology de 2005, évalué par des pairs et indexé à la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, l’incidence mondiale de la paralysie de Bell varie entre 11 et 40 cas pour 100000 habitants par an, si «des chiffres aussi bas que huit cas et aussi élevés que 240 cas pour 100 000 habitants par an ont été signalés».

Dans un autre article sur la paralysie de Bell publié en 2013 dans le Journal espagnol de chirurgie buccale et maxillo-faciale, il est indiqué que «la paralysie faciale unilatérale se produit avec un ratio de 20 à 25 pour 100 000 personnes». De plus, il est précisé que «selon certains rapports, l’incidence de la paralysie de Bell dans la population de plus de 70 ans est élevée, avec un ratio de 53 pour 100 000 habitants».

Le spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et microchirurgie Federico Biglioli, directeur de l’unité de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Santi Paolo e Carlo de Milan, a souligné en 2017 qu’une personne sur 50 souffrirait de paralysie faciale au cours de sa vie et chaque année il y a un nouveau cas. entre 1 500 personnes, selon cet article dans El Periódico de Cataluña.

Dans la même note, Josefina Junyent, responsable clinique du service de rééducation du CHU de Bellvitge, affirme qu ‘«il peut y avoir entre 15 et 40 cas pour 100 000 habitants par an».

Ces chiffres montrent que la paralysie de Bell a une incidence dans la population générale en fonction du nombre de cas enregistrés lors des essais cliniques du vaccin. Rappelons qu’il y a eu quatre cas sur un total de 21 720 personnes sur une période d’environ quatre mois.

Qu’est-ce que la paralysie de Bell?

Tel que rapporté par la clinique Mayo, la paralysie de Bell est “une faiblesse soudaine des muscles faciaux” et la cause n’est pas exactement connue. «On pense qu’il est le résultat d’un gonflement et d’une inflammation du nerf qui contrôle les muscles d’un côté du visage. Cela peut aussi être une réaction après une infection virale », indique la clinique américaine.

Dans la plupart des cas, la paralysie de Bell, également connue sous le nom de paralysie faciale périphérique aiguë de cause inconnue, est temporaire. “En général, les symptômes commencent à s’améliorer en quelques semaines et la guérison complète est obtenue en six mois environ”, précise-t-il. Cependant, «il y a un petit nombre de personnes qui continuent à avoir les symptômes de la paralysie de Bell à vie».

L’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux aux États-Unis explique que «le trouble n’est pas lié à un accident vasculaire cérébral» et est la cause la plus fréquente de paralysie faciale. De plus, il indique que «la paralysie de Bell touche environ 40 000 Américains chaque année».

Réactions allergiques au vaccin

Une autre question sur laquelle vous nous avez posé des questions est la recommandation des autorités sanitaires britanniques selon lesquelles les personnes qui ont souffert de réactions allergiques graves ne devraient pas recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech pour le moment. Plus précisément, nous parlons de personnes ayant des antécédents d’anaphylaxie ou d’anaphylaxie.

Contrairement aux cas de paralysie de Bell, enregistrés pendant la phase d’essai clinique, la recommandation est intervenue après le début de la vaccination au Royaume-Uni le 8 décembre. C’est arrivé après Au moins deux travailleurs du British National Health Service (NHS) ont souffert de réactions allergiques après avoir reçu la première dose du vaccin.

Ces cas sont survenus chez des personnes qui avaient des auto-injecteurs d’adrénaline ou d’EpiPen et qui avaient des antécédents d’allergies sévères. Stephen Powis, le directeur médical national du NHS, a noté que les toilettes affectées “se rétablissent déjà de manière satisfaisante”.

La déclaration de l’agence britannique de régulation

Dans une déclaration du 9 décembre, l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a signalé «deux rapports d’anaphylaxie et une possible réaction allergique après la vaccination».

En conséquence, la directrice générale de la MHRA, June Raine, a noté que «toute personne ayant des antécédents d’anaphylaxie à un vaccin, un médicament ou un aliment ne devrait pas recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech». Une deuxième dose ne doit pas non plus être administrée «à quiconque a subi une anaphylaxie après l’administration de la première dose de ce vaccin».

Au-delà de cela, Raine dit dans la déclaration que “la plupart des gens ne souffriront pas d’anaphylaxie et les avantages de la protection des personnes contre le COVID-19 l’emportent sur les risques”.

Comme l’explique ., Pfizer a exclu de sa dernière étape d’essais cliniques les personnes ayant des antécédents de réactions graves aux vaccins ou aux excipients du vaccin.

Selon la clinique Mayo, l’anaphylaxie est une réaction allergique grave qui peut mettre la vie en danger. «Cela amène le système immunitaire à libérer un torrent de produits chimiques qui peuvent provoquer un état de choc: la pression artérielle baisse soudainement et les voies respiratoires se rétrécissent, ce qui rend la respiration difficile (…) Les déclencheurs courants comprennent certains aliments, certains médicaments, venin d’insecte et latex », dit-il. Par conséquent, une injection d’épinéphrine est nécessaire pour y mettre un frein.

D’autre part, les réactions anaphylactoïdes sont des réactions systémiques immédiates qui ressemblent étroitement à l’anaphylaxie mais ne sont pas causées par des réponses immunitaires médiées par les IgE (immunoglobulines).

La vision de la Société espagnole d’allergologie et l’hypothèse du polyéthylène glycol

Le conseil d’administration de la Société espagnole d’allergologie et d’immunologie clinique (SEAIC) a publié une déclaration le 9 décembre (prolongée le 10 décembre) précisant que «le vaccin Pfizer contre COVID-19 ne présente pas plus de contre-indications chez les patients allergiques que tout autre une autre personne de la population générale.

Selon SEAIC, «les autorités britanniques ont initialement attribué la cause des réactions allergiques à un excipient du vaccin COVID, le polyéthylène glycol«. Un excipient est une substance qui est mélangée à des médicaments pour leur donner une consistance, une forme, une saveur ou d’autres qualités qui facilitent leur utilisation.

«Le polyéthylène glycol ou macrogol est une substance présente dans certains médicaments, comme les laxatifs, les antibiotiques, les analgésiques, les antiagrégants, les corticostéroïdes et les antihypertenseurs. Il est également présent dans les produits de la vie quotidienne dans le cadre des cosmétiques, tels que les gels, les savons, etc. Les réactions à cette substance sont cependant extrêmement rares », explique le communiqué SEAIC.

De plus, l’organisation précise que «les réactions les plus fréquemment décrites après l’administration du vaccin COVID sont légères et consistent en des douleurs au site d’injection, de la fatigue, de la fièvre et des courbatures». Et il ajoute que les réactions allergiques sont rares.

En conclusion, le SEAIC demande à mener une enquête pour “identifier les substances qui déclenchent la réaction”, mais considère qu ‘”il n’est pas nécessaire de réaliser systématiquement une étude allergologique avant l’administration du vaccin à tous les sujets présentant des réactions sévères aux médicaments et / ou nourriture ».

L’avis des spécialistes

Marcos López Hoyos, président de la Société espagnole d’immunologie, considère que cet avertissement Cela ne devrait pas inquiéter les personnes souffrant de «simples allergies». «Ils sont prudents avec les personnes qui peuvent avoir une base d’hypersensibilisation ou une allergie importante à la nourriture ou aux médicaments. Une allergie aux acariens ou à une autre simple ne devrait pas être un problème », a-t-il déclaré à propos de la recommandation des régulateurs britanniques dans des déclarations à Medical Writing.

Selon l’étude publiée par la FDA, dans les études de phase II et III, il y avait 0,63% de cas de réactions allergiques parmi ceux qui ont reçu le vaccin (137 personnes) et 0,51% (111) parmi ceux qui ont reçu placebo. C’est minime. Il faut s’y attendre », réfléchit Hoyos.

Paul Turner, expert en allergologie et immunologie à l’Imperial College de Londres et conseiller de l’agence de régulation MHRA, a déclaré à . que Il n’est «pas vrai» que cette recommandation s’applique à toutes les personnes allergiques. «Les excipients comme le polyéthylèneglycol, qui, selon nous, peuvent être responsables des réactions, ne sont pas liés à des éléments qui peuvent provoquer des allergies alimentaires. De même, les personnes allergiques à un seul médicament ne sont pas à risque », a déclaré Turner à ..

