COVID-19 :

Le coronavirus continue d’affecter l’Espagne. Aujourd’hui, la BOE publie l’état d’alerte jusqu’au 9 mai mais il y a déjà plusieurs communautés qui demandent au gouvernement de modifier le décret pour permettre la détention à domicile.

Les cas positifs diminuent en Navarre et sont inférieurs à 350

Les positifs Covid ont enregistré une nouvelle baisse en Navarre au cours des dernières 24 heures et sont tombés en dessous de 350 cas.

Selon les données provisoires fournies par le gouvernement provincial, le nombre de nouvelles infections a été confirmé de 343 par des tests PCR et des tests antigéniques.

Il s’agit du chiffre le plus bas depuis le 7 octobre dernier, lorsque les infections étaient encore à des niveaux beaucoup plus faibles qu’aujourd’hui et 253 positifs ont été enregistrés.

Cette baisse représente près d’une centaine de cas de moins que ceux enregistrés mardi, lorsque les données définitives jettent un chiffre de 429 nouvelles infections, et coïncide avec l’annonce du gouvernement de Navarre de prolonger pour le moment de deux semaines, de 5 à 18 Novembre, les mesures restrictives en vigueur.

Ainsi, le confinement du périmètre de la communauté, le couvre-feu de 23h00 à 06h00, la fermeture des hôtels et restaurants, capacité à 40% et groupes d’un maximum de six personnes, qui dans la zone privé doit être en plus du même logement.

La BOE publie l’extension de l’état d’alarme jusqu’au 9 mai

Le Journal Officiel de l’Etat de ce mercredi publie l’extension de l’état d’alerte du 9 novembre au 9 mai, sans préjudice du fait que sa durée peut être raccourcie de deux mois si les indicateurs de santé le permettent.

Le texte indique que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, demandera sa comparution devant la plénière du Congrès des députés, tous les deux mois, pour rendre compte des données et des efforts du gouvernement espagnol en ce qui concerne l’application de l’état d’alarme.

De son côté, le ministre de la Santé, Salvador Illa, demandera sa comparution mensuelle devant la Commission Santé et Consommation du Congrès des Députés pour expliquer le travail de son département.

De même, l’arrêté royal maintient également la validité de la limitation de la libre circulation des personnes la nuit, à condition que les communautés autonomes, qui sont l’autorité déléguée compétente, le décident.

Les mesures liées à la restriction de la mobilité entre les communautés autonomes incombent également aux présidents régionaux, qui doivent préalablement en informer le ministère de la Santé. En outre, il est souligné que la durée de la mesure ne peut être inférieure à sept jours civils, bien que la Communauté de Madrid ait réduit cette période.

Le texte justifie la durée de cette prolongation dans la tendance à la hausse du nombre de cas, l’évolution attendue dans les prochains mois, avec des conditions météorologiques défavorables qui réduisent la possibilité

pour mener des activités dans des espaces ouverts, et la situation de surcharge possible du système de santé, qui pourrait durer jusqu’au printemps.

«Il est jugé nécessaire et proportionné d’étendre l’application des mesures qui se sont avérées efficaces pour réduire les situations de risque de transmission et freiner les infections (…) pendant une période de

six mois, estimant que cette période offre la plus grande sécurité possible pour pouvoir protéger adéquatement la santé de la population avec les informations disponibles à ce moment-là », se souvient-il.

En tout état de cause, après quatre mois de validité de cette prorogation, la conférence des présidents régionaux peut formuler au Gouvernement une proposition de levée de l’état d’alerte, avec l’accord préalable favorable du Conseil interterritorial du Système national de santé en vue de l’évolution de la indicateurs, santé épidémiologique, sociale et économique.

Casado ouvre un tour avec la société civile pour recueillir leurs propositions

Le leader du PP, Pablo Casado, verra ce mercredi avec le secteur infirmier, une rencontre avec laquelle il ouvre une série de contacts avec la société civile pour écouter leurs propositions et revendications. Comme il l’a dit mardi, il s’agit “d’élargir le lien du parti avec une société ouverte et plurielle qui a beaucoup changé ces dernières années” et a besoin “plus que jamais de réponses et de solutions” dans le moment actuel d ‘”insécurité” et “d’incertitude”. .

Plus précisément, Casado tiendra une réunion au siège du PP avec Florentino Pérez Raya, président du Conseil général des soins infirmiers; et avec Manuel Cascos Fernández, président du syndicat d’infirmières Satse, selon des sources de la direction du parti confirmées à Europa Press.

«Nous renforcerons notre présence dans la société. Le parti ne peut pas être confiné, il doit s’ouvrir grand aux Espagnols », a assuré mardi Casado au Comité exécutif national du PP, lors d’une réunion qui s’est tenue en ligne.

Cette même semaine, le président du PP a déjà clôturé d’autres nominations. Ainsi, ce jeudi il rencontrera l’école concertée et vendredi il se rendra à Soria pour tenir une réunion avec les associations contre le dépeuplement.

Devant les hauts responsables de son parti, Casado a déclaré que, dans la mesure où les restrictions sanitaires le permettaient, il souhaitait entendre «cahier en main» de tous les secteurs qui «de toutes les provinces puissent apporter des idées et des initiatives pour construire une Espagne mieux”.

«Alors que le gouvernement tente d’occuper toutes les sources de l’État, il trouvera que le PP soutient et s’appuie sur la société civile», a déclaré le leader du ‘populaire’, qui a également détaillé certaines des activités et initiatives qui présentera dans les prochaines semaines.

Ainsi, il a indiqué que le PP allait donner un nouvel élan à la Fundación Concordia y Libertad pour qu’elle devienne le «think tank» de «référence au centre réformiste et libéral espagnol», tout en renforçant les relations avec la Fundación Propósito -a celui lié par les anciens ministres Juan Costa, Josep Piqué et Abel Matutes – pour les questions liées au changement climatique, à l’économie sociale et à la numérisation.

En outre, Casado a annoncé que le PP créera l’Association des Anciens Populaires pour aborder les questions d’intérêt pour les personnes âgées telles que les pensions, la dépendance ou la solitude. Il relancera également l’Association des femmes dans l’égalité pour “donner un nouvel élan aux propositions de conciliation et d’égalité des chances contre le discours d’exclusion de la gauche”, comme il l’a dit.

«A terme, nous allons renforcer et élargir le lien du parti avec une société ouverte et plurielle qui a beaucoup changé ces dernières années, qui traverse des périodes d’insécurité et d’incertitude et qui a plus que jamais besoin des réponses et solutions issues de notre expérience et nous savons donner nos principes », a-t-il souligné.

Casado a assuré qu’ils sortiraient et se retrouveraient “face à face avec une Espagne délaissée, au nom de laquelle beaucoup crient, mais que personne n’écoute”, et que le PP “écoute et écoutera”. “Nous allons faire notre programme de bas en haut, avec des Espagnols qui nous attendent et qui ont besoin de nous pour retrouver leur espoir”, a-t-il conclu.

Almeida souligne que la situation à Madrid “est meilleure que dans d’autres communautés”

Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a souligné ce mardi que la situation de la Communauté de Madrid en termes d’infections par Covid-19 “est meilleure que dans les autres communautés” donc pour le moment “ce n’est pas possible »L’enfermement de la région.

«Je pense que Madrid est dans des conditions différentes des autres communautés autonomes; le taux est inférieur à la moyenne nationale. Ce n’est pas possible dans ce scénario (un confinement), je crois que les communautés autonomes qui l’ont soulevé le seront parce qu’elles sont dans un scénario qu’elles comprennent comme nécessaire ”, a-t-il déclaré à la presse après avoir assisté à l’inauguration à la Poste royale. de l’exposition «El terror a portada. 60 ans de terrorisme en Espagne ».

Bien que, le conseiller matritense ait indiqué que ce n’est pas lui qui “décide si ce confinement de la Communauté de Madrid est exclu ou non”. Concernant la situation épidémiologique de la Communauté, il a souligné que “c’est mieux, à la fois en nombre d’infectés pour 100 000 habitants et en facteur de contagion”.

C’est pourquoi il s’est engagé à «adopter des mesures différentes» puisque les mesures chirurgicales «semblent fonctionner». «Il faut donner un vote de confiance aux autorités sanitaires. Nous sommes dans une meilleure situation, c’est pourquoi je pense que nous devons voter de confiance », a-t-il ajouté. Il a rappelé que lors du prochain Puente de la Almudena “Madrid sera fermée du point de vue du périmètre”.