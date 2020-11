COVID-19 :

C’est ainsi que covid-19 modifie le sens de l’odorat 2:20

. – Les États-Unis viennent de marquer un jalon déchirant: ils ont enregistré leur plus grand nombre d’infections au covid-19 en une journée de vendredi avec plus de 83000, indiquant qu’il est plus de 6000 que le précédent record du pays établi en juillet.

Et à mesure que l’augmentation se poursuivra à l’automne, les chiffres quotidiens vont empirer, préviennent les experts.

“Nous atteindrons facilement des nombres à six chiffres en termes de nombre de cas”, a déclaré vendredi à CNN Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy à l’Université du Minnesota. “Et les décès vont monter en flèche dans les trois à quatre prochaines semaines, généralement à la suite de nouveaux cas dans environ deux à trois semaines.”

Cela intervient alors que la moyenne nationale sur sept jours des nouveaux cas quotidiens a dépassé 63000 vendredi, une augmentation de 84% depuis que la moyenne a commencé à rebondir à la mi-septembre, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Les responsables de la santé disent que les plafonds interviennent après la réouverture des écoles et des universités aux États-Unis et ont été largement motivés par de petits rassemblements, souvent des événements familiaux, de plus en plus organisés à l’intérieur, où le virus est plus susceptible de se propager.

Dans le Maryland, le gouverneur a déclaré cette semaine que les réunions de famille étaient la principale source de transmission dans l’État, suivies des fêtes à la maison. En Caroline du Nord, les responsables de la santé ont rapporté vendredi leur plus grand nombre de cas quotidiens et ont déclaré qu’ils continuaient à voir des groupes «de rassemblements sociaux et religieux».

Contrairement à de nombreux pays européens qui connaissent également des pics, les États-Unis n’ont jamais beaucoup abandonné leur base quotidienne de cas, ce qui signifie que l’arriéré de cas pourrait être pire, selon les experts.

Et c’est avant plusieurs vacances populaires, lorsque les responsables de la santé craignent que davantage d’Américains baissent leur garde et choisissent de rendre visite à leur famille et à leurs amis et de générer plus de vagues.

Dans le Dakota du Nord, où le taux de nouveaux cas par habitant est le plus élevé du pays, le gouverneur Doug Burgum a appelé à un «défi de Thanksgiving», exhortant les résidents à suivre les directives d’atténuation telles que les masques et la distanciation sociale pour réduire la numéros avant les vacances.

“Ce serait formidable de partager avec vous tous à Thanksgiving que nos chiffres diminuent à l’approche de la période des fêtes”, a-t-il déclaré vendredi. «Que nous avons de plus en plus de capacité hospitalière. Que nos écoles sont restées ouvertes, que nos commerces sont ouverts pendant la période de Noël.

34 États signalent une augmentation des cas

Le président a déclaré ces derniers jours que le pays était juste au coin de la rue en ce qui concerne la pandémie. Mais les tendances alarmantes à travers le pays racontent une histoire différente.

Au moins 34 États ont signalé plus de nouveaux cas de COVID-19 au cours de la semaine dernière que la semaine précédente, selon les données de Johns Hopkins. En Géorgie, les responsables de la santé ont signalé vendredi leur plus grand nombre de cas en une journée depuis début septembre. Les responsables de la santé de l’Ohio ont signalé un record de nouveaux cas quotidiens pour le troisième jour consécutif, et dans l’Oklahoma, les responsables ont signalé plus de 1000 nouvelles infections pour le quatrième jour consécutif.

Et plus de 41 000 patients atteints de covid-19 se trouvaient vendredi dans des hôpitaux américains, selon le Covid Tracking Project. Dans l’Illinois, le nombre de patients hospitalisés pour le COVID-19 a augmenté d’au moins 17% au cours de la semaine dernière, a déclaré vendredi le gouverneur.

Le directeur de la santé publique de l’Illinois, le Dr Ngozi Ezike, a lancé un appel émotionnel aux résidents sur l’importance de se couvrir le visage.

«Alors que nous voyons le nombre augmenter dans les hôpitaux, les gens apportent plus de lits, essayant de se préparer à nouveau pour les unités covid. Et ce personnel qui a traversé toute cette douleur pour essayer de sauver le plus de gens possible, voit que l’histoire se répète », a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas encore de vaccin, mais nous avons un masque, et nous demandons aux gens de l’utiliser, et je ne sais pas ce que nous pouvons dire d’autre.”

Dans le Tennessee, les responsables de l’hôpital ont déclaré que les nouveaux cas dans la grande région de Nashville avaient augmenté de 50% au cours des deux dernières semaines et que les hôpitaux de la région avaient enregistré une augmentation de 40% du nombre de patients au cours de la même période.

Et les responsables du Colorado ont publié une nouvelle ordonnance limitant les rassemblements à 10 personnes de pas plus de deux ménages en réponse aux infections et à l’escalade des hospitalisations.

«Nous avons besoin que les réunions soient plus petites et dans moins de foyers; Nous demandons à tout le monde de “réduire votre bulle” pour réduire la propagation “, a déclaré vendredi Jill Hunsaker Ryan, directrice exécutive du ministère de la Santé et de l’Environnement du Colorado dans un communiqué de presse.

‘Ce n’est pas un simulacre’

Malgré des tendances inquiétantes, les responsables de la santé soutiennent que les mesures de santé publique de base peuvent aider à changer les choses: masques, distanciation sociale, éviter les foules et se laver fréquemment les mains.

“Ils semblent très simples, mais nous ne le faisons pas de manière uniforme, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous voyons ces poussées”, a déclaré vendredi le Dr Anthony Fauci. “Nous pouvons les contrôler sans fermer le pays.”

Une nouvelle étude de modélisation menée par l’équipe de prévision de l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington montre que si 95% des Américains portaient des masques en public, plus de 100000 vies pourraient être sauvées jusqu’en février.

Mais malgré les prévisions et les avertissements des experts, les couvertures faciales restent un point de discorde aux États-Unis. Il est peut-être temps pour le pays de rendre obligatoire l’utilisation de masques, a déclaré Fauci.

“Je pense que ce serait une excellente idée si tout le monde le faisait de manière uniforme”, a-t-il déclaré. “Si les gens ne portent pas de masques, nous devrions peut-être l’exiger”, a-t-il déclaré.

Vendredi, un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé a également exhorté les dirigeants des pays à «prendre des mesures immédiates pour éviter de nouveaux décès inutiles, l’effondrement des services de santé essentiels et la fermeture d’écoles».

“Comme je l’ai dit en février et je le répète aujourd’hui, ce n’est pas un exercice”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse.

Covid-19: les jours clés de la contagion 2:27

Expert: le vaccin pourrait ne pas arriver cette année

Alors que de nombreux experts et officiels ont travaillé pour donner des estimations optimistes du moment où un vaccin COVID-19 sera disponible, ce calendrier reste incertain.

Le directeur des National Institutes of Health, le Dr Francis Collins, a déclaré vendredi que s’il est “prudemment optimiste” que les États-Unis disposeront d’un vaccin homologué d’ici la fin de l’année, il a déclaré que “cela pourrait ne pas arriver et que cela pourrait prendre plus de temps. ».

Mais Collins a ajouté que c’était une bonne nouvelle que les États-Unis aient plus d’un vaccin candidat en développement.

“Si vous pariez tout sur un vaccin, je serais beaucoup plus inquiet”, a-t-il déclaré.

Ses commentaires sont venus le jour même où les fabricants de médicaments AstraZeneca et Johnson & Johnson ont annoncé qu’ils étaient prêts à reprendre leurs essais du vaccin COVID-19, en pause aux États-Unis.

Et lorsqu’un vaccin est approuvé, les experts ont déclaré qu’il était crucial que suffisamment d’Américains l’obtiennent. Si seulement la moitié du pays est prête à se faire vacciner, a averti Collins, Covid-19 pourrait persister pendant des années.

«Quand je regarde les attitudes qui existent actuellement à propos de ce vaccin et qui serait intéressé à le prendre, c’est vraiment inquiétant», a déclaré Collins lors d’un événement virtuel du National Press Club. «J’ai parlé avec beaucoup d’optimisme de la façon dont nous aurons probablement un vaccin d’ici la fin de l’année, mais si seulement 50% des Américains sont intéressés à le prendre, nous n’atteindrons jamais ce point d’immunité parmi la population où le covid va. -19.

Alta Spells de CNN, Shelby Lin Erdman, Gisela Crespo, Naomi Thomas et Jacqueline Howard ont contribué à ce rapport.