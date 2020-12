COVID-19 :

Que pensent les New-Yorkais du vaccin? 1:05

(CNN espagnol) – Cette semaine, la campagne de vaccination la plus importante de ce siècle a commencé aux États-Unis.

Dans cet épisode, nous rappelons comment la vaccination d’Elvis Presley devant les médias a contribué à inciter les Américains – en particulier les adolescents – à se faire vacciner contre la polio.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Le vaccin tant attendu contre le covid-19 est une réalité.

Vaccination contre la polio

Avec la vaccination de l’infirmière de réanimation Sandra Lindsay, le lundi 14 décembre à New York, la campagne de vaccination la plus importante de ce siècle a débuté aux États-Unis. Aujourd’hui, à titre de comparaison, nous allons passer en revue la campagne réussie d’éradication de la poliomyélite dans ce pays, une campagne qui a sans aucun doute eu le même sentiment d’urgence.

Le mardi 23 février 1954, un groupe d’enfants de l’école primaire Arsenal de Pittsburgh, en Pennsylvanie, a reçu – dans le cadre d’une étude clinique – les premières injections du nouveau vaccin antipoliomyélitique mis au point par le Dr Jonas Salk.

Les ravages causés par la polio

La poliomyélite est une maladie infectieuse causée par le virus de la polio, qui se transmet par voie orale.

Au cours de la première moitié du siècle dernier, la maladie a été provoquée par des épidémies dans le monde entier, laissant dans son sillage des milliers d’enfants gravement paralysés, d’où le nom de paralysie infantile.

Le virus de la polio attaque les neurones ou les cellules nerveuses de la moelle épinière et parfois du cerveau, provoquant une paralysie musculaire permanente et même la mort. À cette époque, il n’était pas rare de voir des enfants atteints de séquelles de polio marcher à l’aide de cannes et d’appareils orthopédiques métalliques volumineux.

Malgré le fait que seulement 1% des enfants touchés par la polio ont développé une paralysie, on estime qu’aux États-Unis chaque année, environ 15 000 personnes, y compris des adolescents, des jeunes et des adultes, sont affectées de façon permanente.

Roosevelt, l’une des personnes touchées par la polio

L’une de ces victimes était le futur président des États-Unis Franklin Delano Roosevelt, qui a contracté la polio en 1921, alors qu’il était déjà un jeune homme politique de 39 ans. La maladie l’a laissé avec les deux jambes paralysées en permanence.

C’est précisément le président Roosevelt qui, avec l’aide de son conseiller Basil O’Connor, a créé la Fondation nationale pour la paralysie infantile en 1938, qui a collecté des fonds avec la très réussie Marche des dix sous.

L’argent recueilli, qui était très important, a été dirigé – entre autres fins – pour aider les enquêtes d’un jeune médecin nommé Jonas Salk, qui a manipulé le virus de la polio avec du formaldéhyde a réussi à le désactiver et a produit le premier vaccin injectable contre la polio, le qui a nécessité trois doses.

Le vaccin antipoliomyélitique: comment il a été découvert

En avril 1955, l’essai clinique du vaccin – comme les vaccins actuels Covid-19 – s’est avéré efficace à 90% et a reçu une autorisation d’utilisation.

La campagne de vaccination a été un succès chez les enfants, car les parents ont rapidement compris que les avantages du vaccin étaient bien supérieurs aux risques qui pouvaient survenir.

Malheureusement, il n’en est pas de même des adolescents, qui, dans leur insensibilité naturelle et leur sens d’invincibilité, ne se sont pas permis de se faire vacciner comme des enfants.

C’est ainsi que la fondation a commencé avec l’initiative intitulée Teens Against Polio (TAP), ou Adolescents Against Polio, qui a réussi à convaincre – en partie – que les adolescents acceptent le vaccin.

Le rôle d’Elvis Presley dans la campagne de vaccination contre la polio

Mais ce n’est qu’Elvis Presley est intervenu que les choses ont commencé à changer.

Il en fut ainsi le 28 octobre 1956, juste avant d’apparaître dans l’émission télévisée la plus importante de l’époque, l’Ed Sullivan Show, Elvis Presley fut vacciné par le commissaire à la santé de New York devant des reporters et des photographes.

L’effet a été immédiat. Des milliers d’adolescents ont imité leur idole et en 1963 aucun cas de polio n’a été signalé à New York.

Après cela, Elvis Presley a été très actif pour aider la campagne March of Dimes.

«Hé les gars, si vous pensez que la polio a été vaincue, je veux que vous entendiez la voix des enfants handicapés qui en souffrent. Le vaccin de Salk est très important », a déclaré le chanteur lors de la campagne de 1957.

Les résultats de la campagne Elvis

Les cas de poliomyélite aux États-Unis sont passés de 14 647 en 1955 à 5 894 en 1956, et en 1979, après 25 longues années, la maladie a été officiellement éradiquée des États-Unis.

Sachant que 32% des Américains ont exprimé le souhait de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19, de nombreux responsables de la santé publique se demandent quelles célébrités pourraient aider à convaincre les Américains d’accepter le vaccin.

Au niveau mondial, après que la variole est devenue la première et la seule maladie éradiquée de la planète en 1980, en 1988, la campagne a commencé à faire de même avec la polio, c’est-à-dire à l’éradiquer complètement.

Au début de l’initiative, environ 350 000 enfants par an étaient paralysés dans le monde par la polio. En 2016, ce nombre est tombé à 42 cas.

Malheureusement, en raison de la pandémie et du refus des talibans de distribuer le vaccin dans les territoires qu’ils contrôlent, 800 cas de polio causés par le virus sauvage ou le virus dérivé du vaccin ont été documentés cette année, principalement en Afghanistan et au Pakistan.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

Envoyez-moi vos questions sur Twitter, nous essaierons d’y répondre dans nos prochains épisodes. Vous pouvez me trouver sur @DrHuerta. Vous voyez que nous y répondons.

Si vous pensez que ce podcast est utile, aidez les autres à le trouver en le notant et en l’examinant sur votre application de podcast préférée. Nous serons de retour demain alors assurez-vous de vous abonner pour recevoir le dernier épisode sur votre compte.

Et pour obtenir les informations les plus récentes, vous pouvez toujours vous rendre sur CNNEspanol.com. Merci pour ton attention.