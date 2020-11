COVID-19 :

L’éducation spéciale vit un Moment difficile après le retour à l’école de plus de 38 684 élèves de 470 centres en pleine pandémie de coronavirus, mais très nécessaire pour tous les enfants ayant des besoins particuliers. Désormais, l’état d’alarme rejoint les défis auxquels il doit faire face cette éducation essentielle et si oubliée. «Le début du cours a été phénoménal. Se lever et savoir qu’il y a une école est une excellente thérapie », explique Mari Luz Fernández à Newtral.es. Son fils de 19 ans, Jaime, a un handicap mental et auditif et va à la classe d’adaptation pour la vie adulte au centre d’éducation spéciale «Los Alamos».

“Cela a été très positif parce que les garçons ont besoin de se voir au quotidien, de vivre ensemble et d’avoir un métier”, reconnaît Fernández. «Ils sont heureux, retourner à l’école était nécessaire pour eux, ils avaient besoin de retourner en classe et à la routine», admet Mercedes Guerrero, directrice pédagogique de l’association «Oui, je peux!» À Newtral.es.

«Nous ne savions pas comment allait être le début. Les premiers jours de septembre ont été assez intenses, ils nous ont dit que nous commençons le cours avec le scénario 2 et il était difficile de mettre en œuvre le protocole», María Jiménez, directrice de la Fondation CISEN, passe à Newtral.es. Un sentiment de malaise dont se souvient aussi Lucía Gutiérrez, directrice de l’école Virgen de Lourdes: «Nous vivons la fin du mois d’août avec une grande anxiété et dans les premières semaines de septembre nous travaillons pour créer la sécurité au centre».

Un protocole pour chaque centre éducatif

Les communautés autonomes ont publié un protocole pour les centres éducatifs de leur région, des lignes directrices que chaque école devait adapter en fonction de ses réalités et établir un propre plan d’urgence pour ralentir la propagation du COVID-19 dans la salle de classe.

“C’était le plus chaotique”, reconnaît Noelia Gallardo, directrice technique administrative de l’association «Oui, je peux!». «Le 27 août, ils nous ont donné des instructions pour modifier les directives qu’ils nous avaient envoyées en juillet et nous avons dû réorganiser toute la structure des centres“, rappelles toi.

“Nous avons fait une maîtrise en réglementation”, met en évidence la directrice de l’école Virgen de Lourdes, Lucía Gutiérrez, et reconnaît que lorsqu’ils ont commencé à appliquer le protocole, “Nous avons commencé à nous sentir en sécurité et les félicitations des familles nous ont encouragés à continuer et nous ont fait faire confiance à notre profession ». Des semaines de tension et de travail acharné qui ont enfin pu voir ses fruits, «en ce moment, nous avons réalisé que l’école est un endroit sûr mais si nous voulons avoir une école saine on ne peut pas se détendre»Ajoute Gutiérrez.

“Notre difficulté était maintenir des groupes de coexistence stables«Il y a peu d’enfants et il nous est difficile, par exemple, de s’organiser après la salle à manger car chaque groupe a besoin d’un espace de loisirs différent», explique le directeur de la Fondation CISEN. Bien que ce centre compte 30 étudiants répartis dans 5 unités différentes, Jiménez assure que «il est difficile de l’organiser avec le personnel disponible»Et souligne que« de nombreuses écoles ont envisagé de modifier la journée de travail pour maintenir la stabilité de ces groupes ».

«Ce qui nous a coûté le plus est organiser les horaires»Reconnaît Lucía Gutiérrez. Ce centre, fréquenté quotidiennement par 300 étudiants, a redistribué les classes pour que les étudiants n’aient pas vu leur dynamique changer et soient suivis par tous les spécialistes. Une décision qui a provoqué un surmenage de la part de l’équipe de direction et des enseignants »,aucun enseignant n’était prêt à donner classes en ligne», Souligne le directeur de la Virgen de Lourdes.

Plus de personnel pour faire face

“Les étudiants ont besoin de beaucoup plus d’aide pour tout”Jiménez reconnaît, une aide qui dans ce cas vient de l’augmentation des dépenses et du personnel du centre. La Fondation CISEN a intégré un assistant de support technique dans les classes et dans la salle à manger, afin de pouvoir affronter au mieux les nouveaux besoins du centre.

Désormais, nos enfants ne sont pas autonomes et nous avons besoin de soutien en classe et en déplacement pour qu’ils ne se retrouvent pas avec d’autres groupes de bulles Lucía Gutiérrez, directrice de l’école Virgen de Lourdes

Une décision qu’a également prise l’école de la Virgen de Lourdes. “Nous avons utilisé les ressources de la Communauté de Madrid et nous avons embauché une infirmière auxiliaire”, a transféré le directeur à Newtral.es. La réglementation du respect des groupes à bulles a conduit ce centre à embaucher également du personnel de soutien, “Désormais, nos enfants ne sont plus autonomes et nous avons besoin de soutien en classe et en déplacement pour qu’ils ne se réunissent pas avec d’autres groupes de bulles.”

En ce sens, le responsable des centres d’éducation spécialisée du CCOO, Daniel Moreno, apprécie positivement la réduction du nombre d’élèves dans chaque groupe. “Tout ce qui réduit le ratio et avoir un groupe inférieur contribue à rendre l’éducation plus individualisée “, Moreno reconnaît mais ajoute que maintenant “Le travail effectué par le tuteur ou le personnel du centre est double”. Une réalité qui se double de l’impossibilité pour les enseignants d’enseigner des classes dans plusieurs salles de classe. «Avant les classes partageaient le personnel mais maintenant, selon le protocole, les enseignants ne peuvent pas aller dans d’autres comment allons-nous servir tous les élèves si nous n’augmentons pas les ressources»Déplore le directeur.

La protection comme mesure préventive

Jiménez assure que bien que des groupes stables aient été établis dans de nombreux cas la distance de sécurité est difficile à maintenir. «Nous essayons d’éloigner davantage les postes mais la capacité d’un enfant en éducation spécialisée rend la tâche difficile», a transféré le directeur de la Fondation CISEN à Newtral.es. En ce sens, ce sont les professionnels qui multiplient les mesures de protection, «le contact physique se produit mais nous essayons de faire en sorte que lorsque cela se produit, le personnel soit le plus protégé possible».

Les centres d’éducation spéciale ajoutent une difficulté supplémentaire: ne pas pouvoir utiliser le gel hydroalcoolique et contre cela, ils ont dû augmenter la routine du lavage des mains. «En cas de handicap, l’utilisation de gel hydroalcoolique n’est pas recommandée car il peut y avoir un apport par l’élève et c’est une autre difficulté supplémentaire», explique María Jiménez. À travers des images, les enseignants essaient d’enseigner aux élèves le processus de lavage des mains avec un résultat assez positif, “Il y a des enfants qui le font très bien”.

SHUTTERSTOCK

Mari Luz Fernández reconnaît que la majorité des enfants en difficulté ils sont très mécaniques et ils portent très bien les règles. «Ils l’ont très assumé et vous savez qu’ils ne peuvent pas être en contact avec d’autres étudiants», mais il souligne que ne pas pouvoir avoir cette relation influence. Un message que Moreno partage également et assure que «les étudiants prennent généralement les mesures». Les enseignants avaient des doutes sur la manière dont les élèves retourneraient dans les centres mais l’enseignant pense que «les étudiants reçoivent les mesures avec cette normalité que le reste des citoyens n’ont pas ».

Les premières conséquences de l’enfermement

“Les mois à la maison ont été très durs”, c’est ainsi que Mari Luz Fernández le transmet. Une réalité également partagée par Noelia Gallardo, directrice technique administrative de l’association «Oui, je peux!»: «Le confinement est difficile pour tout le monde mais dans le cas d’enfants en difficulté, ce n’est pas faisable».

Les étudiants de ces centres venaient de plusieurs mois loin de l’enseignement car de nombreuses écoles ne disposent pas des ressources nécessaires pour enseigner à distance, une réalité qui rejoint l’impossibilité pour les étudiants de suivre les cours en ligne. Le responsable des centres d’éducation spécialisée de CCOO, Daniel Moreno, reconnaît que pour «les élèves ayant des difficultés motrices, rester à la maison est un pas en arrière, tout comme ceux qui ont besoin d’interprètes pendant les cours en présent cours en ligne », explique l’enseignant. En ce sens, Gallardo affirme que «les enfants ayant une déficience intellectuelle ne peuvent pas assister à un écran et ils ont besoin de la présence».

“Le confinement est difficile pour quiconque, mais dans le cas des enfants en difficulté, il est impossible” Noelia Gallardo, directrice technique administrative de la “Oui, je peux!”

«Bien qu’il soit encore trop tôt pour faire le bilan, il y a des enfants et même des familles qui sont émotionnellement endommagés», reconnaît Lucía Gutiérrez et ajoute, «il n’y a pas eu de régressions mais de nombreuses fois caler un peu est une petite régression«Et maintenant, le principal défi pour les enseignants est que peu à peu ils se rétablissent.

Mari Luz Fernández reconnaît que son fils Jaime n’a subi aucun revers mais le temps libre qu’il a eu a fait s’impliquer davantage dans les tâches ménagères: «Nous avons beaucoup cuisiné», se souvient sa mère.

Ces centres ont une équipe qui travaille ensemble sur les différents aspects dans lesquels les étudiants doivent apprendre. Un travail moins efficace dans le cas de l’enseignement à distance, reconnaît Mercedes Guerrero, directrice pédagogique: «Nos enfants ont besoin d’une attention personnalisée et face à face. Non seulement à cause du travail dans la partie académique mais aussi dans l’apprentissage avec l’orthophoniste ou avec le service d’orientation »et il ajoute que« travailler sur tous ces aspects à distance c’est très compliqué».

Les nouvelles mesures pèsent sur l’apprentissage

«Les élèves de l’enseignement spécial ont des problèmes d’intégration après tant de mois sans aller à l’école», explique Daniel Moreno. Une situation que les parents vivent avec angoisse depuis “ils voient un retard chez leurs enfants et ils voient qu’ils ne peuvent rien faire», Ajoute le professeur.

Ces écoles leur apprennent et les aident à être heureux et c’est la chose importante Mari Luz Fernández, la mère de Jaime

Les protocoles établis dans les centres d’éducation spéciale ont une incidence directe sur l’apprentissage des élèves. «Avant, nous travaillions sur la coopération et maintenant tout est beaucoup plus serré et les possibilités ont diminué. Auparavant, nous travaillions sur les compétences sociales afin que les étudiants puissent se gérer dans différentes situations et maintenant ils ne peuvent le faire qu’en classe », souligne Mercedes Guerrero. «Nous avons de bons résultats et nous travaillons bien mais c’est évidemment un grand changement», ajoute le professionnel.

Mari Luz Fernández défend le travail réalisé par les centres d’éducation spéciale: «Ces enfants doivent avoir leurs propres espaces et vivre avec les camarades de classe qui sont les plus proches d’eux», reconnaît-elle et ajoute que “Ces écoles leur apprennent et les aident à être heureux et c’est la chose importante.”