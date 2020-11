COVID-19 :

Le fantôme du second confinement revient voler au-dessus de l’Espagne. Si, contrairement à la France et à l’Angleterre, notre pays ne parle pas de cette mesure pour le moment, nous passons en revue les acteurs qui ont transformé leur corps lors de la dernière quarantaine; au cas où nous devions reprendre l’entraînement à domicile.

Marc Gasol

Le centre des Raptors de Toronto est revenu sur les courts avec son équipe le 31 juillet plus mince et plus en forme.

Quelques images de lui sur twitter, beaucoup plus stylisées, rendaient compte de cette transformation physique radicale qu’il se chargeait lui-même d’expliquer: «J’ai vu qu’avec le calendrier, je n’avais pas le temps d’obtenir ce dont j’avais besoin. Si vous ajoutez cela à de la saison j’ai souffert de problèmes aux ischio-jambiers… Lorsque nous avons été informés de la situation du coronavirus, nous avons commencé à travailler. Nous avons élaboré un plan avec l’équipe et la chance que nous avons eue est que, pour avoir le temps. Cependant, les choses peuvent bien ou mal se passer plus tard, mais au moins j’ai tout fait pour rester en forme », a-t-il déclaré sur gigante.com.

Nikola Jokic

Le joueur de Denver Nuggets a effectué l’un des changements les plus radicaux lors du verrouillage. Le joueur, qui au début de la saison pesait environ 128 kg, et qui avait été critiqué pour son poids, lui a enlevé environ 20 kg.

Grâce à des séances d’entraînement ardues à l’intérieur de son domicile, le Serbe a réussi à revenir beaucoup plus fin, comme on peut le voir sur ses réseaux sociaux.

James durcit

A l’instar de Nikola, la star des Rockets a sensiblement diminué son poids pendant l’accouchement, notamment en cas de perte de volume notable.

Apparemment, le secret de la perte de poids de Harden était une préférence pour les entraînements cardio et de haute intensité.

La superstar des Houston Rockets, dans une interview avec “ . ”, a révélé qu’il faisait beaucoup de cardio et qu’il s’entraînait deux ou trois fois par jour. Il a également admis avoir combiné plusieurs régimes d’entraînement différents pour repousser ses limites et sortir de sa zone de confort.

Kevin Love

La puissance de 2,08 m en avant. est passé de 120 kg. moins de 107 kg. Dans une interview à ESPN, où il a décidé de se faire passer pour Dieu l’a mis au monde, Love a expliqué que depuis la blessure à l’épaule qui l’a empêché de jouer les Playoffs entiers avec les Cavaliers de LeBron, “j’ai perdu 6 kilos”, et que pour lui “à Tout au long de ma carrière, j’ai considéré les blessures comme des opportunités. “

“J’ai appris à utiliser mon poids, à l’utiliser à un avantage sur le court”, explique Love, qui n’a pas l’intention de perdre du poids.

Fernando Alonso

En juin, Fernando a mis en ligne une photo sur son compte Instagram qui révélait une silhouette beaucoup moins corpulente que celle à laquelle nous sommes habitués.

À Corazón de Bola, nous vous informons immédiatement de la perte de poids remarquable du pilote de 38 ans, qui a surpris ses partisans après l’accouchement avec une nouvelle image beaucoup plus fibreuse.

David Villa

L’Asturien, comme nous vous l’avons dit, nous a également surpris après l’accouchement avec un physique beaucoup plus défini. Une tendance qui ne cesse de grandir compte tenu de l’amour du cyclisme.

Comme on le voit, perdre du poids pendant la quarantaine est possible. Bien que l’activité physique puisse diminuer a priori, certains experts soulignent que chez les personnes qui ont un fort pourcentage de masse musculaire et qui ont l’habitude de faire des entraînements intenses, en réduisant leur intensité d’entraînement, elles voient comment elles perdent du poids, leur ressenti est qui se dégonflent.

Au cours des premiers jours, il se produit une diminution du glycogène musculaire (la façon dont notre corps stocke les glucides) et de l’eau intramusculaire en réponse physiologique à la charge d’entraînement inférieure. De plus, pendant cette période de perte de poids, le métabolisme joue également un rôle très important car la dépense énergétique au repos est plus importante. En d’autres termes, plus il y a de muscle, plus le taux métabolique basal est élevé.

Les spécialistes recommandent cependant maintenir la masse musculaire autant que possible. Puisque perdre du poids n’est pas la même chose que perdre du poids, nous pouvons perdre des kilos mais augmenter la graisse (par exemple, des pouces à la taille).

D’autres athlètes, au contraire, ont profité de l’occasion et du fait d’avoir plus de temps pour, au contraire, augmenter leur masse et leur volume corporel.

Léon Goretzka

C’est le cas de Goretzka, surnommé le nouveau «Hulk» pour sa transformation radicale. L’international allemand a expliqué ce qu’il a fait pendant les semaines enfermées chez lui en mars et ce qui a abouti à ce changement physique.

Voir cet article sur Instagram 💯! Un post partagé par Leon Goretzka (@leon_goretzka) le 26 août 2020 à 8h43 PDT

“J’ai pris le temps d’être plus souvent au gym et de faire de la musculation. Bien sûr, tout a été convenu avec les entraîneurs du Bayern, car il faut faire attention à ne pas perdre d’accélération. Mais je pense avoir trouvé un bon mix.” a révélé le milieu de terrain lors de l’annonce de son changement dans les premiers matchs après les restrictions.

Le Bayern lui-même s’en est vanté en publiant des images de l’évolution musculaire du footballeur, qui affirme avoir rapidement trouvé des avantages.

Mario Balotelli

Ensuite, nous avons le cas de ceux qui sont revenus ni plus maigres ni avec plus de muscle mais avec plus de graisse. C’est le cas de Super Mario, qui 5 kg de plus ont été approuvés, atteignant ainsi près de 100.

Dans les nouvelles données publiées par le club de Serie A, “Super Mario” pèse déjà 99,8 kg. et il mesure 1,90 mètre, presque cinq de plus que dans le dernier onglet, où il pesait 94,6 kg.

Selon l’étude réalisée par ALDI et l’Académie espagnole de nutrition et diététique, 26% de la population sportive assure que son alimentation s’est détériorée pendant la quarantaine, contre 18% des non-sportifs qui considèrent que leur alimentation s’est détériorée. 78% de la population qui faisait déjà du sport avant l’accouchement a essayé de faire de l’activité physique pendant l’accouchement, bien que la majorité, 58%, ait réduit son activité physique et sportive.

En période d’incertitude où la menace d’un nouvel enfermement se profile, il est important d’utiliser l’expérience antérieure et de mettre la santé au premier plan avec de bonnes habitudes alimentaires et sportives.