COVID-19 :

Deux études développées par des chercheurs de la Kansas State University ont conclu que les chats, domestiques et sauvages, pourraient être des porteurs asymptomatiques du COVID-19.

Le rapport, publié dans le magazine Emerging Microbes & Infections, soulève la possibilité que les chats sont infectés, même s’ils ne présentent aucun symptôme, et peuvent répandre des particules virales par le nez, la bouche ou l’anus pendant deux jours. L’investigation confirme la contagion des chats aux chats, mais il ne peut pas faire la même chose avec l’infection des chats à d’autres animaux ou, même, aux humains. «Cela nécessite plus de recherche», reconnaît Jürgen A. Richt, régent à la Kansas State University School of Veterinary Medicine et auteur principal de l’étude.

“Les patients humains infectés par le coronavirus pourraient transmettre le coronavirus aux chats, qu’ils soient domestiques ou de grande taille, comme les tigres ou les lions”, a expliqué Richt, qui a quantifié le nombre de chats domestiques dans le monde à 95 millions et entre 60 et 100 millions celui des chats sauvages.

Richt, qui est également directeur du Centre d’excellence pour les maladies animales émergentes et zoonotiques (CEEZAD) et du Centre pour les maladies infectieuses émergentes et zoonotiques (CEZID), a souligné importance de continuer à étudier la transmission entre les humains et les chats, car cela entraînerait «une approche différente de la santé publique et animale».

COVID-19 chez les porcs

La recherche a également émis l’hypothèse que les cochons étaient également asymptomatiques. Cependant, les scientifiques nient pouvoir contracter la maladie et il ne semble pas qu’ils soient capables de la transmettre.

Quels que soient les résultats obtenus, l’équipe de Richt Il poursuivra ses recherches pour analyser le comportement du SRAS-CoV-2 chez les chats et les porcs et, entre autres, pour vérifier si les félins génèrent une sorte d’immunité lorsqu’ils surmontent la première infection par la maladie.

Le K-State Biosecutity Research Institute (BRI), à Pat Roberts Hall, a été le lieu où les études ont été développées. Là, ils ont eu des laboratoires de haute sécurité au milieu d’une installation agricole de niveau 3 de biosécurité.

“Ces travaux sont très importants pour évaluer les risques, mettre en œuvre des stratégies d’atténuation et pour le développement de modèles animaux précliniques qui servent à évaluer des candidats pour des médicaments et des vaccins contre le virus”Richt a conclu.