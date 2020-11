COVID-19 :

Une enquête menée par l’Office britannique des statistiques nationales a révélé le symptôme le plus courant chez les personnes atteintes de COVID-19. Jusqu’à présent, on pensait qu’une toux sèche était le signe le plus fréquent chez les patients infectés par un coronavirus, mais L’étude montre que ce n’est pas le cas, mais que c’est la perte du goût ou de l’odorat, l’anosmie, le symptôme le plus fréquent chez les personnes infectées.

Les données collectées indiquent que, Parmi les personnes âgées de plus de 35 ans, entre 20% et 40% des patients souffraient d’anosmie, alors qu’entre 15% et 25% de ce groupe souffraient de fièvre et entre 13% et 18% avaient une toux sèche. Pour sa part, chez les plus jeunes, la différence observée était encore plus grande. Jusqu’à 60% des personnes de moins de 35 ans souffraient d’anosmie, tandis qu’entre 15% et 25% avaient de la fièvre et seulement moins de 10% avaient une toux sèche.

Cette étude contredit ce qui avait été déclaré au début de la pandémie. Depuis le début des cas, il a été dit que la fièvre et la toux sèche étaient des symptômes plus fréquents chez les patients et moins une perte de l’odorat ou du goût. Même les maux d’estomac, la fatigue et la confusion mentale étaient des symptômes qui avaient également été pris en compte davantage que la perte des deux sens.

Maintenant, cette recherche a observé que du 15 août au 26 octobre, période au cours de laquelle les patients COVID-19 ont été testés, le nombre de personnes testées positives pour le coronavirus avec des symptômes de perte de goût ou d’odeur a augmenté dans tous les groupes d’âge.

Enfants, avec moins de toux

Les experts ont également constaté que les enfants infectés sont les moins susceptibles de tousser. Les données recueillies indiquent que 52% des enfants d’âge scolaire qui ont été testés positifs n’ont pas enregistré les mêmes symptômes que les adultes. Plus précisément, un tiers des enfants infectés n’a jamais enregistré aucun des symptômes les plus courants.

La conclusion à laquelle ils parviennent, par conséquent, les chercheurs est que COVID-19 se manifeste différemment chez les adultes par rapport aux enfants, quelque chose qui a été souligné pendant les mois de la pandémie et que les données confirment maintenant.