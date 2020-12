COVID-19 :

L’Espagne lance la campagne de vaccination contre le coronavirus ce dimanche, et les premières doses seront administrées dans une résidence à Guadalajara. Toutes les communautés auront à leur disposition les premiers vaccins qui seront administrés au premier groupe à risque: les personnes âgées dans les centres pour personnes âgées et les centres de santé.

Les doses ont été distribuées par le gouvernement à chaque communauté et chacune les recevra en fonction de la population dont elle dispose. Celui qui recevra le plus de vaccins est la Communauté de Madrid, qui démarre dimanche la campagne de vaccination contre Covid-19 avec les 1 200 vaccins qu’elle recevra le même jour.

Après avoir reçu ces doses le même dimanche, tous les lundis – celui qui suivra également le début de la campagne – il recevra 48 750 doses pendant 12 semaines. Cela a été expliqué lors d’une conférence de presse par le vice-ministre de la Santé publique et du plan Covid-19, Antonio Zapatero, en collaboration avec la directrice générale de la santé publique, Elena Andradas.

Le gouvernement a déjà expliqué dans son plan de vaccination que la population serait divisée en groupes à vacciner. Le premier sera le risque le plus élevé et le second le plus faible. Ainsi, le premier groupe à recevoir le vaccin dès dimanche sera les personnes âgées des maisons de retraite médicalisées, le personnel qui les prend en charge et les résidents et travailleurs des centres d’invalidité.

Les premières résidences choisies pour administrer les premières doses dans la Communauté de Madrid sont trois, qui ont été sélectionnées pour leur taille car elles accueillent un plus grand nombre de personnes. Les résidences sont les suivantes:

Résidence pour personnes âgées Vallecas, appartenant à l’Agence d’assistance sociale de Madrid (AMAS) Résidence La Azaleas, du groupe ASISPA, à Ciudad Lineal Résidence pour personnes âgées Almansa Park, du groupe Ballesol, à Moncloa Aravaca

Ce sont les trois centres pour seniors chanceux qui recevront les premières doses du vaccin. Après eux, à partir de lundi, la vaccination sera étendue à davantage de centres sociaux et de santé avec un calendrier planifié et des critères de soins pour fournir progressivement les doses sur place aux résidents et au personnel qui les soigne.

La Direction générale de la santé publique a déjà formé 46 équipes infirmières qui se déplaceront vers les résidences (14 des soins primaires, 2 de l’Agence de Madrid pour la protection sociale, 12 de la Croix-Rouge et 18 des centres socio-sanitaires concertés et privés. ). En outre, il existe 22 autres équipes de réserve appartenant aux hôpitaux du réseau public et de soins primaires qui recevront une formation dans les prochains jours.

La formation consiste à savoir faire le processus de reconstitution du vaccin avant de l’administrer, c’est-à-dire sa préparation, ainsi que l’enregistrement dans les bases de données des informations nécessaires pour assurer la traçabilité des vaccinés.

Le vaccin a besoin de deux doses pour être efficace, c’est-à-dire qu’une dose sera administrée en premier et la seconde après 21 jours. L’immunité est acquise sept jours après la deuxième dose, de sorte que pendant la première semaine, la deuxième dose sera réservée aux personnes ayant reçu la première.

Le manque de contrôle du gouvernement

Bien que la vaccination commence ce dimanche, le ministère de la Santé ne précise toujours pas combien de personnes pourront recevoir le vaccin Covid ce jour-là. L’exécutif de Pedro Sánchez regorge ainsi de la politique d’opacité qui caractérise la gestion de la pandémie, à un moment qui suscite un intérêt et une attente énormes de la part des citoyens.

Ce que nous savons, c’est que les premières personnes en Espagne à recevoir la première dose du vaccin Pfizer seront un homme âgé et un travailleur de la résidence Los Olmos à Guadalajara. Ils devraient être vaccinés tôt le matin, vers 8h30.

Le gouvernement, en revanche, ne dit pas combien de personnes seront vaccinées dimanche. Interrogé à ce sujet, à plusieurs reprises, le ministre Salvador Illa s’est borné ce mercredi à ne fournir que les chiffres totaux que les communautés autonomes recevront dans les 12 prochaines semaines: 4 591 235 doses.

«La première livraison arrivera à Guadalajara», a expliqué Illa. Cependant, il a contourné la question en déclarant: «Je n’ai pas les doses spécifiques à administrer dimanche, nous donnerons cette information telle que nous l’avons. Je pense qu’il est important d’avoir une large référence temporelle pour pouvoir bien organiser le processus.

Interrogé à nouveau, il a répété: «Quand on donne un chiffre, on essaie de le rendre vérifié et vrai. Je peux vous dire que nous avons entamé un processus qui durera plusieurs mois. Les doses arriveront progressivement et seuls des vaccins efficaces seront distribués avec des critères d’équité ».

Certaines régions ont révélé ces données de leur propre chef. Par exemple, la Communauté de Madrid recevra 1 200 vaccins dimanche, avec lesquels elle commencera la vaccination contre Covid-19 ce jour-là. Par la suite, la distribution se fera sur une base hebdomadaire – comme dans le reste des communautés autonomes – et recevra chaque lundi 48 750 doses du vaccin, selon l’engagement pris par le ministère de la Santé.

La vérité est que le ministère de la Santé n’a pas encore assuré les doses nécessaires pour la vaccination des personnes âgées et des travailleurs du secteur de la santé avec le vaccin Pzifer et BioNTech, bien qu’il espère qu’avec l’arrivée des doses Moderna, il pourra atteindre tout le monde. être vacciné dans la première phase.