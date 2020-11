COVID-19 :

Avec l’arrivée du froid, et au milieu de la deuxième vague de coronavirus, plus de rassemblements ont lieu à l’intérieur, Quoi ils sont plus risqués lorsqu’il s’agit de propager la maladie. Vicente Soriano, du Faculté des sciences de la santé et centre médical de la Université internationale de La Rioja, a expliqué dans The Conversation le cinq étapes de base pour réduire ce danger.

– Utilisez mieux les grands espaces que les petites pièces: navires, salles de classe, etc. Plus la pièce est grande, plus la concentration de particules virales présentes dans l’air que nous respirons est faible.

–Aérez fréquemment les pièces, car la circulation de l’air dilue la densité virale et le risque d’exposition à des inoculums élevés.

–Portez un masque en tout temps et ne le retirez que temporairement manger ou boire.

–Gardez les distances entre les gens. En évitant d’être trop près, il est difficile pour les aérosols émis lors de la parole de véhiculer des gouttes respiratoires avec des virions sur le visage de l’interlocuteur.

–Réduisez le temps des réunions de groupeÉtant donné que plus la durée d’une activité de groupe dans un espace fermé est courte, plus le risque d’inhaler des virions circulants dans l’air de la pièce est faible.

Test d’antigène

En plus des précautions mentionnées ci-dessus, en ces dernières semaines, un nouvel outil est apparu Pour réduire la propagation du COVID-19: le test rapide d’antigène.

Grâce à eux, tous ceux qui, avec ou sans symptômes, pourraient être contagieux peuvent être identifiés à ce moment là. De cette façon, votre exclusion d’un événement dans un espace fermé cela réduirait considérablement le risque de transmission de l’infection aux participants.

Avoir plusieurs avantages par rapport à la PCR: Ce sont des produits moins cher (ils valent moins de 5 euros), ne nécessitent pas de laboratoires pour sa réalisation, le le résultat est obtenu en moins de 15 minutes, ils sont facile à interpréter Oui ne nécessitent pas de personnel spécialisé et mieux refléter la phase contagieuse.