COVID-19 :

Le 24 novembre, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a rapporté lors d’une conférence de presse que son ministère travaille avec les communautés autonomes dans un ensemble de recommandations pour la période de Noël, qui naîtra du «consensus» au sein du Conseil interterritorial.

Pour le moment, la stratégie «non définitive» des autorités sanitaires donne la priorité à celles dites «6M», une série de mesures faisant référence à la masque (utilisez un masque le plus longtemps possible), mains (lavage fréquent des mains) et mètres (maintenir la distance sociale).

Mais aussi pour maximiser ventilation et prioriser les activités de plein air (garder les fenêtres et les portes ouvertes autant que possible et en toute sécurité pour le faire), minimiser le nombre de contacts (de préférence toujours le même) et “je reste chez moi” si j’ai des symptômes, j’ai reçu un diagnostic de COVID-19 ou j’ai été en contact avec un positif.

En attendant les recommandations finales de l’Exécutif et des gouvernements régionaux, depuis Newtral.es nous avons contacté des experts pour savoir quels sont les points clés à prendre en compte pour fêter les fêtes de Noël, mais avec le moindre risque de contagion.

Respectez la limite de personnes lors des rassemblements de Noël

Les fêtes peuvent être appréciées avec des proches, mais en respectant la limite de 6 personnes qui ne vivent pas ensemble dans des réunions sociales et familiales. Une limite qui pourrait varier en fonction de ce que proposent les communautés autonomes. Il est également important «que nous nous rapportions, si possible, uniquement à notre groupe de coexistence stable ou avec un petit groupe de personnes », explique Jonay Ojeda, spécialiste en médecine préventive et porte-parole de la Société espagnole de santé publique et d’administration de la santé, à Newtral.es.

Cet expert explique que l’objectif de ces mesures “n’est pas seulement de réduire le risque d’infection, mais de faciliter le travail des suivi des contacts dans le cas où il y aurait du positif ». L’utilisation de masques, l’hygiène des mains et la distance sociale restent les éléments «de base et les plus importants» en termes de prévention individuelle, ajoute Ojeda.

Mercedes Jiménez, biochimiste au Centre de recherche biologique Margarita Salas (CIB-CSIC), rappelle que ces mesures doivent être «complémentaires». L’utilisation de masques ou de lavage des mains “ne garantit pas une protection suffisante contre le virus séparément”, comme l’a également prévenu l’Organisation mondiale de la santé.

Bien que Noël soit l’une des fêtes qui invitent le plus à la proximité et aux câlins entre la famille et les amis, Jiménez insiste sur le fait que la meilleure chose est “réduire le contact physique et maintenir une distance sociale car plus nous sommes éloignés les uns des autres, plus nous rendons le coronavirus difficile ».

Un article publié dans The British Medical Journal, qui analyse l’impact de la distanciation physique en tenant compte du taux d’incidence de 149 pays entre le 1er janvier et le 30 mai 2020, indique que la mise en œuvre de toute intervention de distanciation physique est associé à un réduction globale de l’incidence du COVID-19 de 13%.

«Je sais que c’est difficile et que nous utilisons des mesures qui nous étouffent depuis des mois, mais cela passera aussi. Et tous les efforts que nous ferons seront bénéfiques pour notre santé et celle de notre famille », se souvient Jiménez.

Assurer une bonne ventilation si nous nous réunissons à l’intérieur

Le 18 novembre, le ministère de la Santé a publié un document sur le risque de transmission du COVID-19 par aérosols, de fines particules respiratoires qui peuvent contenir des coronavirus et qui, après avoir été expirées, “peuvent rester en suspension dans l’air pendant longtemps”, selon le rapport.

Les personnes atteintes de COVID-19, dont beaucoup ne présentent aucun symptôme, «libèrent des milliers d’aérosols chargés de virus et beaucoup moins de gouttelettes lorsqu’elles respirent et parlent», six professeurs des écoles américaines d’ingénierie, de physique et de médecine le soulignent dans une lettre publiée dans Science, demandant aux gouvernements d’accorder plus d’attention à cette forme de propagation.

Pour limiter la contagion par cette voie aérienne, la chercheuse Teresa C clor (Institut des Sciences de la Construction Eduardo Torroja-CSIC), informe Newtral.es «que la chose la plus conseillée est se rencontrer à l’extérieur». Si ce n’est pas possible, la ventilation est “cruciale” pour «expulser d’éventuels aérosols qui se trouvent dans des espaces fermés à l’extérieur de la maison».

L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est de ventilation croiséeAutrement dit, ouvrir les fenêtres d’un côté de la pièce et de l’autre, face au patio ou à la rue, de façon à ce qu ‘«un courant se génère qui va de l’extérieur vers l’extérieur».

«On sait déjà qu’il fait froid à Noël, nous devrons donc apporter plus de vêtements chauds à l’intérieur ou utiliser le chauffage des maisons», explique Crose, qui explique que «la meilleure chose est la chauffage central ou radiateurs qui n’émettent pas d’air chaud ». Mais dans le cas où l’on utilise «des pompes à chaleur qui expulsent l’air, il faut essayer de les diriger vers le sol, pour que l’air ne disperse pas les éventuels aérosols qui se trouvent dans la maison».

L’expert rappelle également qu ‘”il n’est pas nécessaire de mettre les personnes âgées ou en danger uniquement dans les courants d’air froid qui entrent par les fenêtres pour qu’ils ne tombent pas malades”. Une autre technologie qui peut aider à la ventilation de la maison est la Purificateurs d’air à filtre EPA, “Qui doit être placé au centre de la pièce où nous sommes rassemblés et à la même hauteur que notre nez et notre bouche, où nous expulsons les aérosols.”

Une autre option recommandée par le chercheur, expert en ventilation intérieure, sont les Compteurs de CO2. “Ces dispositifs sont utiles parce que de cette façon, vous n’avez pas besoin d’ouvrir les fenêtres en permanence, uniquement lorsque certains niveaux de concentration de CO2 dans l’air sont dépassés.”

Soyez extrêmement prudent si nous rencontrons des personnes à risque (et portons un masque)

Les experts rappellent à ceux qui ne devraient pas assister à une réunion familiale ou sociale personnes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 et qu’ils sont encore dans la période de transmissibilité; ceux qui présentent des symptômes compatibles non plus; ceux qui attendent les résultats du test de diagnostic; ou s’ils peuvent avoir été exposés à une personne atteinte de coronavirus au cours des 14 derniers jours.

De même, dans le cas de rencontres avec des personnes âgées ou à risque, «il faut encore plus de précautions», explique Ojeda. Par exemple, “bien qu’il puisse être étrange ou inconfortable à porter masques d’intérieurC’est une mesure utile pour minimiser les risques ». «Même pendant les déjeuners et dîners de Noël, il serait conseillé de simplement retirer le masque avant de manger», dit-il.

En plus de recommander l’utilisation de masques approuvés, le ministère de la Santé souligne la nécessité de le porter bien placé (couvrant le nez, la bouche et le menton) et se laver les mains avant de le toucher. Les masques jetables doivent également être changés toutes les 4 heures ou s’ils sont endommagés ou mouillés, ou les masques réutilisables doivent être lavés périodiquement.

Jiménez pense que «si on va voir les grands-parents, ce n’est pas une mauvaise idée s’isoler le plus possible 15 jours avant la visite pour s’assurer que le risque d’infection est faible ». Le chercheur est conscient que ce n’est pas toujours possible. “Il y a des gens qui doivent aller travailler en personne ou prendre les transports en commun tous les jours, donc ce n’est une option que pour ceux qui peuvent rester à la maison.”

Seuls les voyages nécessaires et avec un masque

Noël est la date des visites et des retrouvailles. Mais la recommandation générale de la Santé, en attendant la communication des mesures applicables pour ces dates et nous savons si le déplacement entre CCAA sera possible, est “éviter les voyages qui ne sont pas indispensables“ ou voyager en toute sécurité, en respectant les recommandations relatives à l’utilisation des masques, au lavage des mains et à la distance sociale.

“Si nous voyageons en voiture, nous devons le faire uniquement avec des partenaires. Si nous nous conformons à cette recommandation, le risque serait alors dans les arrêts que nous faisons sur les longs trajets. Le mieux serait de s’arrêter en plein air pour se reposer », explique Curó.

“Dans le cas de les autobus, Il serait souhaitable d’avoir une fenêtre ouverte pour que l’espace soit ventilé, dans la mesure du possible et que le conducteur le permet; tandis que dans d’autres transports comme trains ou métro Vous devez bien ajuster votre masque et vous tenir à distance des autres passagers », ajoute-t-il.

Dans le transport public le risque de contagion ne dépend pas seulement de la responsabilité individuelle, mais aussi des mesures adoptées par les institutions pour éviter les foules, indique le chercheur.

À partir du 23 novembre, il est également obligatoire de présenter un PCR négatif, réalisé dans le 72 heures avant, en arrivant en Espagne par voie maritime ou aérienne depuis des pays ou des zones à risque. Mais il n’y a pas une telle obligation si le mouvement se fait à l’intérieur du territoire national.

Shopping de Noël: évitez les heures de pointe et les foules

À l’approche de Noël, les supermarchés se remplissent chaque année de gens qui viennent acheter des cadeaux ou de la nourriture pour les fêtes. “Ce 2020, la chose la plus importante est fuir la foule et les espaces bondés et mal ventilés. La meilleure chose à faire est d’éviter les heures de pointe et les jours où davantage de personnes peuvent y aller », déclare Ojeda.

Plaza Mayor à Noël | Jose Ignacio Soto | Shutterstock

Pour Curado, “les achats que nous allons faire dans les grands magasins peuvent aussi se faire en ligne, de la maison”. Cependant, le chercheur souligne que les entreprises locales et de proximité, où les gens ont tendance à aller moins, sont également une bonne option.

«Ces magasins sont plus petits et ont moins de capacité, il est donc conseillé d’y aller pendant la semaine ou à des moments où il y a moins de mouvements de personnes. De plus, de cette façon nous ne nuisent pas petite entreprise avec les achats en ligne », ajoute-t-il.

Activités de loisirs oui, mais à l’extérieur et à distance sociale

La garde de nuit sera prolongée tout au long de Noël, bien qu’il soit prévu que la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, le couvre-feu 1 h 00 à 6 h 00. Bien que le calendrier définitif dépendra de l’accord du Conseil Interritorial et de ce que les communautés autonomes proposent.

Des événements comme le défilé des rois, où il y a une forte concentration de personnes, représentent des situations de «risque élevé» de transmission, on ne sait donc toujours pas si elles auront lieu dans certaines villes ou si des restrictions seront adoptées qui limiteront leur capacité.

Concernant les installations de crèches ou de concerts de Noël, Curó estime que «dans ce cas, il n’y a pas que la responsabilité individuelle entre en jeu. Encore une fois, le risque de contagion dépend des mesures adoptées par les administrations pour garantir la distance de sécurité parmi les participants ».

Ojeda souligne que dans le cas de réunions dans des bars ou des restaurants, “le plus pratique est d’aller sur des terrasses ou des espaces aérés et d’essayer de ne pas se retrouver avec beaucoup de monde”. “Même s’ils sont des membres de la famille, le risque de contagion est toujours plus grand que si nous nous réunissons uniquement avec des partenaires», Souligne-t-il.

L’expert avertit également que, si des parties ont lieu, elles doivent être “à petite échelle, respectant la limite des gens». Rappelez-vous également que “chanter et parler trop fort augmente le risque de propagation du virus par les personnes atteintes de COVID-19”.

Les spécialistes reconnaissent que ces mesures peuvent être «très difficiles» pour certaines familles en ce moment, mais le plus important, soulignent-ils, est «de donner la priorité à la santé et à la prévention des infections afin que la pandémie se termine le plus tôt possible».

[Mapa de las cabalgatas de Reyes 2021: cancelaciones, otras versiones y alternativas]