COVID-19 :

La Communauté de Madrid va signer un accord avec les cliniques dentaires de la région afin qu’ils puissent réaliser tests antigéniques rapides gratuits du SRAS-CoV-2 aux citoyens tant qu’ils ne présentent pas de symptômes, comme l’a annoncé aujourd’hui le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero.

Lors d’une conférence de presse pour expliquer la situation épidémiologique et sanitaire dans la région, Escudero a estimé que environ 500 dentistes se joindront à l’initiative faire des tests dans ses installations, alors qu’il a anticipé que les services juridiques de son Conseil étudient la formule pour pouvoir faire ces tests dans les bureaux de pharmacie. 8 686 dentistes travaillent dans environ 3 500 cliniques dentaires de la Communauté de Madrid.

L’accord stipule que le ministère de la Santé fournira à l’Ordre officiel des dentistes et stomatologues un nombre suffisant de tests rapides d’effectuer le test sur toutes les personnes référées au réseau de dentistes adhérant à l’accord.

Les dentistes qui pratiquent des tests rapides doivent d’abord participer au activité de formation qui, à cet effet, organisera le COEM.

Cette mesure s’ajoute à celle proposée par le Ministère de la Santé au Ministère de la Santé afin que le les pharmacies peuvent effectuer des tests rapides antigènes, une initiative que le gouvernement régional a finalement réduite à des tests zones à forte transmission dans les pharmacies qui souhaitent collaborer et sur convocation préalable de la Direction Générale de la Santé Publique, et non dans aucune pharmacie et à la demande du citoyen.

Lors de la conférence de presse, Escudero a regretté que le ministère de la Santé, avec Salvador Illa devant la ça a pris deux mois En d’autres termes, ce sont les communautés autonomes qui doivent autoriser le dépistage des antigènes dans le réseau des pharmacies: “Cela nous fait encore perdre notre tempsIl n’a jamais semblé comprendre que nous ne pouvons pas nous passer de pharmacies ou de ressources dans cette bataille. “

Il a insisté sur le fait qu ‘”il est essentiel que les citoyens passent les tests avec les garanties de sécurité, de traçabilité et de confidentialité des résultats et que ces résultats parviennent à la santé publique”.

Pour cette raison, «les services juridiques du conseil cherchent, après la réponse retardée et ambiguë du ministère, la formule qui permet aux tests d’atteindre les pharmacies au plus vite», a-t-il précisé.

Il a également rappelé sa demande au ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et de la Migration, José Luis Escrivá, afin que les mutuelles de travail se joignent aux dispositifs d’assistance pour réaliser des tests rapides du COVID-19 auprès des travailleurs, avec leur personnel et dans leurs installations. , et avec des tests rapides fournis par le ministère de la Santé.