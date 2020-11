COVID-19 :

Les collèges ont reçu au cours de ce mois de septembre les étudiants qui entament le cursus universitaire. Des étudiants de différentes régions d’Espagne qui choisissent ces centres éducatifs non seulement pour vivre mais aussi pour coexister et se former avec leurs camarades de classe. Dernière année académique le collèges d’Espagne a accueilli un total de 17000 étudiants universitaires, un cours qui s’est terminé marqué par la crise des coronavirus et le début de celle-ci n’a pas eu de protagoniste différent.

Depuis le début de l’année, de nombreux collèges ont été touchés par le coronavirus soit par des écoliers porteurs du virus, isolés ou en attente des résultats des tests. “Tous les collèges ils ont appliqué les protocoles», Déclare Juan Muñoz, président du Conseil des collèges universitaires supérieurs d’Espagne. “Nous avons confiné toutes les personnes qui ont été testées positives ainsi que leurs contacts étroits”, ajoute Muñoz.

Mardi dernier le Junta de Andalucía a publié une commande qui a collecté “mesures spécifiques temporaire et exceptionnel pour des raisons de santé publique pour le confinement du COVID-19 dans les centres d’enseignement universitaire, les résidences universitaires et les résidences universitaires de la ville de Grenade ». Un document qui décrète la délivrance de classes en ligne par les universités ou le fermeture des résidences universitaires et des collèges à 22h00, entre autres mesures.

Dans le communiqué, le Conseil indique que ces mesures sont adoptées en raison de la détection de “récentes réunions de masse … avec un non-respect manifeste des mesures de santé publique actuelles”. En outre, le gouvernement d’Andalousie a conseillé aux résidences universitaires et aux établissements élaborer des plans contre COVID-19.

“Nous sommes très indignés et dégoûtés d’être criminalisés résidences et résidences universitaires, contribuant à faire de nous le lieu où il y a le plus de COVID », affirme María Rodríguez, directrice de la résidence Jesús María de Granada et membre du conseil d’administration. “Toutes les règlements que le Conseil nous invite à remplir Nous les réalisons depuis le début du cours“, Il assure.

Après avoir pris connaissance des mesures appliquées par le Conseil, les lycées de Grenade ont publié une déclaration dans laquelle ils déclaraient que “Ils n’ont pas fait partie du problème, mais de la solution” comme ils disent qu’ils ont procédé à “isoler, soigner et contrôler strictement à ces écoliers infectés, ainsi qu’à ceux considérés comme des cas suspects ou des contacts étroits ». Il y a environ 2100 étudiants résidant dans des collèges et des résidences universitaires rattachés à l’Université de Grenade et représentent un 4% de tous les étudiants de la ville, comme indiqué dans la déclaration.

Les données recueillies le 13 octobre par le Conseil des collèges universitaires supérieurs d’Espagne sur la situation des 11 centres situés à Grenade enregistrent un total de 68 écoliers positifs et 175 détenus. “Nous nous avons dû faire le suivi avec notre personnel. Nous avons envoyé au Service de santé andalou et à l’Université de Grenade un dossier des cas qui se produisaient dans nos centres », dit Rodríguez, donc selon elle« nous sommes le lieu où les cas et les symptômes étroits ont été réglementés parce que c’est ainsi que les protocoles le déterminent ».

Les protocoles des résidences

«Les mesures sont appliquées dans les collèges depuis le début du cours», explique le président du Conseil des résidences universitaires d’Espagne. À la fin du mois de mai, ce Conseil a préparé, en collaboration avec Quirón Prevention, un Guide COVID-19 spécifiques aux pensionnats indiens «dans le but d’offrir le maximum de garanties sanitaires à leurs élèves et employés», disent-ils sur le site. En ce sens, le président Juan Muñoz affirme que «l’établissement de ce protocole nous a aidés à adapter les installations à la situation sanitaire».

[DOCUMENTO | La Guía COVID-19 para los colegios mayores]

“Le protocole est un guide-cadre pour agir dès le début de l’activité », assure Ignacio Antón, secrétaire de l’Association des résidences de Madrid et directeur de la résidence d’Aquin à Madrid. «Chaque école doit les appliquer en fonction de ses installations et de ses ressources», ajoute la secrétaire. En ce sens, les résidences ont réalisé un investissement important sur le plan humain, en intégrant du personnel médical ou en renforçant le personnel mais aussi dans le domaine technique, en augmentant les horaires de repas, en nettoyant les salles ou en modifiant les infrastructures comme la salle à manger les salles communes.

En Espagne, il existe un total de 125 collèges répartis dans 13 communautés autonomes. Madrid avec 44 et l’Andalousie avec 21 sont les régions avec le plus grand nombre de ce type d’université, suivies par la Navarre (11) et Castilla y León (10).

“Les écoles suivent et confinent”, transmet Juan Muñoz, président du Conseil des résidences universitaires d’Espagne, qui rapporte que la direction de ces centres surveille la situation. «Dès qu’un écolier détecte des symptômes, il doit s’isoler, avertir la direction et contacter les services de santé. Tests diagnostiques et nous assurons le respect de la quarantaine l’aidant dans tout ce qui est nécessaire. De plus, nous effectuons la recherche de contacts étroits », explique Ignacio Antón, secrétaire de l’Association des résidences de Madrid et directeur de la résidence d’Aquin.

Adapter les activités à la nouvelle réalité

“Le risque 0 n’existe pas Mais nous savons que la vie de la résidence peut être suivie, tout en s’adaptant à cette nouvelle situation et en garantissant toujours la sécurité et la santé des étudiants et des travailleurs », explique Antón. “Nous avons adapté les activités pour qu’elles se déroulent dans un environnement sûr”, assure le président du Conseil des résidences universitaires d’Espagne.

CMU Aquinas | Conseil des résidences universitaires d’Espagne

«Nous ne voulons pas renoncer à l’essence du Colegio Mayor mais nous voulons garantir la sécurité des écoliers », explique la secrétaire. Les activités organisées par ces institutions ont été planifiées “suivant les règles sanitaires de la distance personnelle, l’utilisation de masques et la réduction des groupes”, ajoute Antón. En ce sens, ils veulent continuer à être des centres universitaires offrant une environnement de coexistence au-delà de la formation académique.