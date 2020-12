COVID-19 :

(CNN espagnol) – Les populations noires et hispaniques aux États-Unis sont les plus touchées par le coronavirus. Ils ont également un nombre de décès disproportionné lié à cette maladie, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Des chercheurs de l’Université de New York ont ​​étudié si cela était dû à des caractéristiques biologiques ou à des conditions d’inégalité sociale et économique. Dans cet épisode, le Dr Huerta nous explique les résultats.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Aujourd’hui, nous verrons pourquoi les statistiques américaines révèlent que les Noirs et les Hispaniques ont une mortalité plus élevée causée par le coronavirus.

Communautés noires et hispaniques: pourquoi sont-elles plus vulnérables?

L’un des grands problèmes rencontrés avec la pandémie aux États-Unis a été l’énorme fardeau de la maladie et de la mort dans les populations minoritaires. Surtout parmi les communautés hispaniques et noires.

Les rapports statistiques aux États-Unis suggèrent que les deux populations souffrent plus d’hospitalisations et d’une mortalité plus élevée due au Covid-19, par rapport aux Blancs.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis, les populations noires et hispaniques des grandes villes du pays, comme New York, souffrent d’une mortalité disproportionnée liée au nouveau coronavirus.

Parmi les causes que l’on a osé dire pour comprendre ce problème, il y a peut-être un facteur biologique ou génétique qui explique cette énorme inégalité.

Les populations noires et hispaniques ont-elles des caractéristiques biologiques différentes?

Cependant, ce mois-ci, une étude scientifique a été publiée, menée par des chercheurs de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, qui vise à expliquer cette différence, concluant que les Hispaniques et les Noirs ne présentent aucune caractéristique biologique. différent du reste des habitants des États-Unis.

En fait, la raison de leur fréquence plus élevée d’infections et de décès est due aux profondes inégalités dans leurs conditions sociales et économiques.

L’étude a enquêté sur ce qui est arrivé à 9722 patients du système de santé Langone de l’Université de New York, dont près de la moitié ont été testés positifs au coronavirus avec des tests moléculaires entre le 1er mars et le 8 avril.

Parmi les plus positifs, voici les résultats:

39% étaient blancs; 15,7%, noir; 25,9%, hispanique; 7%, Asiatiques; Et 7,4% ont été classés comme multiraciaux,

Le pourcentage restant n’a pas été mis en commun.

Les résultats de l’étude

Les résultats ont été très révélateurs. Bien que les patients noirs étaient plus susceptibles que les patients blancs de recevoir un diagnostic de covid-19, ils étaient moins susceptibles de développer une maladie plus grave, de sorte qu’ils étaient moins susceptibles d’être hospitalisés, ce qui à son tour rendait leur probabilité de mourir était moins que celui des Blancs.

Cela, selon les auteurs, suggère que les caractéristiques du quartier dans lequel vivent les Noirs peuvent expliquer les décès survenus en dehors de l’hôpital.

Des vulnérabilités telles que vivre dans la surpopulation, avoir des métiers qui les exposent au contact de nombreuses personnes, ainsi que compter sur les transports en commun pour se déplacer, les font se propager plus facilement.

D’autre part, le manque d’accès au système de santé – en raison de sa plus grande probabilité de ne pas avoir d’assurance maladie – et une fréquence plus élevée de conditions sous-jacentes, telles que l’obésité, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle et le diabète, sont combinés. pour expliquer la mortalité plus élevée des Noirs et des Hispaniques.

L’inégalité sociale est ce qui génère la vulnérabilité

Les auteurs concluent que la fréquence plus élevée d’infection et de mortalité dans ces groupes ne dépend pas d’une raison génétique ou biologique, mais plutôt de profondes inégalités sociales et économiques qui doivent être corrigées.

De plus, les auteurs disent que les patients noirs et hispaniques pauvres et non assurés peuvent éviter l’hôpital en plus grand nombre que les blancs lorsqu’ils sont le plus gravement malades, ce qui pourrait entraîner davantage de décès non détectés à domicile.

Les raisons possibles pour éviter l’hôpital peuvent inclure la peur de contracter le coronavirus à l’hôpital. Ou à des perceptions erronées des signes ou des symptômes qui nécessitent des soins médicaux.

Cette réalité inquiétante pourrait expliquer pourquoi les populations hispaniques et noires ont des taux de mortalité plus élevés que la population générale.

