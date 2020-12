COVID-19 :

La Association du transport aérien international (IATA) a demandé que les restrictions approuvées par les gouvernements mondiaux sur les vols aériens soient revues pour faire face à la distribution mondiale du vaccin contre le coronavirus, qui commence ce dimanche en Espagne et dans le reste de l’Union européenne (UE).

Le Vice-président régional de l’IATA pour l’Europe, Rafael Schvartzman, a déclaré à l’Agence . que nombre de ces restrictions imposées aux compagnies aériennes en période de pandémie “doivent être revues”, car il est nécessaire d’accélérer le transport des vaccins et de le faire de la manière la plus efficace vers tous les pays de la planète.

La livraison du vaccin est devenue un défi logistique car le Pfizer, qui a déjà été approuvé par les autorités sanitaires des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Union européenne (UE), doit être maintenu à 80 degrés sous zéro pour être efficace. .

L’IATA a demandé que les restrictions approuvées par les gouvernements sur les vols aériens soient revues pour faire face à la distribution mondiale du vaccin contre le coronavirus, qui commence ce dimanche en Espagne

L’association qui englobe les compagnies aériennes a déjà établi les protocoles nécessaires pour un tel entretien à la fois dans les airs et au sol, auxquels s’ajoutent, entre autres, les recommandations de l’IATA sur les exigences supplémentaires et le personnel qualifié nécessaire. De cette manière, défendent-ils, le transport aérien est le seul moyen d’atteindre plus de 200 pays et territoires dans le monde de manière solvable et efficace. L’autoroute est une option dans certains pays industrialisés, mais pas dans de nombreux autres territoires qui présentent de nombreuses lacunes à cet égard.

Défi logistique pour la livraison

L’Espagne en particulier et le reste du monde en général sont confrontés à un défi logistique sans précédent. Dans les mois à venir, quelque 15 milliards de vaccins devront être distribués dans le monde, principalement par avion. En Espagne, les quatre aéroports qui transportent le plus de marchandises sont Madrid, Barcelone, Saragosse et Vitoria, qui disposent d’infrastructures pour soutenir l’industrie pharmaceutique.

Les vaccins contre le coronavirus doivent être maintenus à -80 degrés dans le cas de Pfizer, qui commencera à être appliqué en Espagne ce dimanche 27, tandis que d’autres devront être distribués à une température constante comprise entre 2 et 8 degrés.

Les vaccins contre le coronavirus doivent être maintenus à -80 degrés dans le cas de Pfizer, qui commencera à être appliqué en Espagne, tandis que d’autres devront être distribués à une température constante comprise entre 2 et 8 degrés

Les données de l’un des géants mondiaux de la distribution, DHL, indiquent qu’une chaîne d’approvisionnement médicale doit être rapidement établie pour délivrer plus de 10 milliards de doses du vaccin dans le monde. Et pas seulement dans les zones développées, mais une bonne partie d’entre elles dans les pays moins développés. Pour rendre la livraison possible, DHL estime que jusqu’à 200 000 chargeurs de palettes seront nécessaires, ainsi que quelque 15 000 vols à travers les différentes configurations de la chaîne d’approvisionnement.

Les compagnies aériennes vont s’améliorer

Les compagnies aériennes seront donc essentielles dans les semaines et mois à venir pour la distribution du vaccin. Aux États-Unis, quelques heures à peine après que les autorités sanitaires ont approuvé la solution de Pfizer et d’Allemagne BioNTech, les géants de la logistique ont commencé à travailler avec les compagnies aériennes pour organiser la distribution à travers le pays. United Parcel Service (UPS) et FedEx sont les sociétés de transport qui travaillent avec l’administration américaine pour la distribution de vaccins, mais utilisent régulièrement des vols commerciaux.

Et l’Espagne? Air Europa et Iberia ont veillé à ce que l’ensemble de l’opération soit prêt à transporter les vaccins avec toutes les garanties, y compris le maintien de la température requise par Pfizer. Air Europa a renforcé sa logistique avec l’incorporation de conteneurs actifs pour répondre aux exigences de l’industrie pharmaceutique et a révisé ses procédures et ses installations pour disposer d’un réseau garantissant le stockage et le transport avec un contrôle actif de la température tout au long de la chaîne du froid.

Air Europa a renforcé sa logistique avec l’incorporation de conteneurs actifs pour répondre aux exigences de l’industrie pharmaceutique

Iberia indique pour sa part qu’elle dispose «depuis des années» d’installations spécialisées pour le transport de médicaments qui nécessitent des conditions de froid très particulières, tant dans ses terminaux de fret que dans les camions qui transportent la marchandise jusqu’aux avions. De plus, la marque espagnole est en contact avec les laboratoires pharmaceutiques pour définir comment effectuer les transferts.