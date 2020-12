COVID-19 :

Les produits pharmaceutiques du monde entier parient sur l’obtention d’un vaccin contre le COVID-19. Jusqu’à présent, 13 sont déjà en phase 3 de développement

Le secteur pharmaceutique connaît une véritable course de fond pour atteindre un Vaccin contre le covid-19. Avec plus de 65 millions de diagnostics et un million et demi de décès, l’industrie travaille contre la montre dans l’un des moments les plus mémorables de son histoire.

La industrie pharmaceutique facture environ 692 milliards d’euros uniquement en médicaments sur ordonnance, selon le rapport World Preview 2019 d’Evaluate Pharma. Si vous ajoutez des ventes gratuites, le chiffre dépasse 1,32 milliard.

Ce gâteau est distribué principalement parmi une douzaine de multinationales pharmaceutiques qui représentent 41,73% du marché mondial, avec quelque 288 milliards de chiffre d’affaires en médicaments d’ordonnance.

Tous se sont lancés à la recherche d’un vaccin contre le coronavirus et jusqu’à présent, ils en ont trouvé 13 qui sont déjà en phase 3 de développement.

Etats-Unis Oui Chine s’efforcent d’être les pays avec le plus de vaccins Phase 3. Le premier le fait avec Moderne, Pfizer et BioNTech, Johnson & Johnson Oui Novavax. Le second, avec Produits biologiques CanSino, Sinopharm -avec l’institut de Wuhan d’une part et Pékin d’autre part-, Sinovac Oui Anhui Zhifei Longcom.

À eux, nous devons ajouter la AstraZeneca, qui travaille aux côtés de l’Université d’Oxford, Institut Gamelaya (Russie), Bharat Biotech (Inde) et Medigago (Canada). Ce dernier a autorisé la phase 3, bien que l’étude n’ait pas encore commencé, selon son propre site internet.

Sur les 13 vaccins de la phase 3, le plus probable est que les vaccins américains et européens sont ceux qui atteignent l’Occident, comme expliqué à Efe du secteur.

De plus, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé lundi qu’elle prévoyait d’approuver Pfizer et BioNTech le 29 décembre et Moderna le 12 janvier. le Royaume-Uni, pour sa part, a déjà autorisé l’utilisation du premier.

Moderne

De n’avoir aucun produit sur le marché, à ouvrir la voie avec son vaccin COVID-19 (basé sur l’ARN messager), son seul projet qui atteint la phase 3 et est efficace à 94%. Créée aux USA en 2010 en tant que startup biotech, Moderne a déjà demandé le approbation urgente de votre vaccin aux États-Unis et vous pourriez voir l’EMA faire de même en Europe en un peu plus d’un mois.

Avec 800 employés sur la masse salariale, y compris l’équipe de fabrication, Moderna a 20 projets en développement, mais il ne s’attendait pas à arriver sur le marché avec aucun d’entre eux en moins de deux ans.

Cette pharmacie est plus qu’habituée à battre des records. En décembre 2018, elle est devenue la société de biotechnologie avec la plus grande offre publique de vente d’actions de l’histoire jusqu’alors. L’entreprise était évaluée à environ 6 200 millions et aujourd’hui, elle en vaut environ 64 240 millions, malgré le fait qu’elle continue de déclarer des pertes.

Bien qu’entre janvier et septembre, elle ait perdu près de 400 millions contre 325 millions à la même période de 2019, Moderna a obtenu plus de 2 milliards du gouvernement des États-Unis et s’est associée au National Institute of Health de ce pays pour réaliser son vaccin.

Avec l’Union européenne (UE), le laboratoire pharmaceutique est parvenu à un premier accord de 80 millions de doses, avec la possibilité de passer à 160 millions à un prix qui n’a pas encore été précisé, mais qui pourrait être de 21 euros par dose.

Pfizer

Leader mondial du secteur pharmaceutique et fabricant de Viagra, parmi de nombreux autres médicaments, Pfizer il ne pouvait pas être exclu de cette course. En fait, il est devenu le premier au monde à obtenir une autorisation de mise sur le marché. Son efficacité est de 95%.

Basée à New York, ses origines remontent à 1849, mais ce n’est qu’en 2000 qu’elle devint un leader mondial avec la fusion avec Warner Lambert. Elle compte 88 000 travailleurs dans le monde, 63 centres de production et distribue sur 175 marchés.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, il a gagné 7,54 milliards, soit 46% de moins qu’un an plus tôt. Ce n’est qu’au troisième trimestre que son bénéfice a chuté de 71,4 pour cent d’une année sur l’autre.

Pour réaliser son vaccin, sur lequel l’UE se prononcera le 29 décembre, Pfizer a rejeté les capitaux publics et s’est allié à l’allemand BioNTech.

BioNTech

Comme avec Moderna, BioNTech Il ne s’agit pas des grades du secteur. La société allemande est née en 2008. Ses propriétaires, Ugur Sahin et Özlem Türeci, ont fondé Ganymed Pharmaceuticals en 2001, qu’ils ont vendu en 2016 pour plus de 11 milliards. Alors, ils se sont concentrés sur leur gros pari: BioNTech.

Sur les neuf premiers mois de 2020, il a perdu 351,7 millions, contre 120,9 perdus à la même période de 2019. Des chiffres qui n’ont pas fait perdre confiance aux investisseurs, puisque ses actions ont triplé de valeur cette année.

BioNTech n’a pas suivi la même stratégie que Pfizer en termes de soutien public. La société a reçu 375 millions du gouvernement allemand, en plus d’un prêt de 100 millions de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour développer un vaccin dont Bruxelles a déjà assuré d’acquérir 300 millions de doses à un prix qui, bien qu’il ne soit pas officiel, il pourrait être d’environ 155 euros la dose.

AstraZeneca

Le grand espoir européen, AstraZeneca travaille avec le prestigieux Jenner Institute, de l’Université d’Oxford, dans un vaccin d’une efficacité de 70,4%, selon des données préliminaires.

Basée à Cambridge, c’est le 10e pharmacien au monde en termes de chiffre d’affaires, selon Evaluate Pharma. Elle a été fondée en 2019 par la fusion du laboratoire suédois Astra et de la société pharmaceutique britannique Zeneca.

Avec plus de 70000 employés répartis principalement dans ses grands centres de R&D, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Suède, au cours des neuf premiers mois de 2020, il en a gagné 1785 millions, soit plus du double de celui de la même période de 2019 .

Pour développer son vaccin, il s’est appuyé sur 1 milliard de dollars en échange de la garantie de 300 millions de doses.

Pour sa part, l’UE a déjà acheté 300 millions de doses, plus 100 millions supplémentaires en option, à 2,9 euros par dose, dont l’Espagne en prendra 31,5 millions. Étant donné qu’il s’agit d’une double dose, le prix total par citoyen sera de 5,8 euros par traitement, bien en dessous de ceux de Pfizer ou Moderna.

Johnson & Johnson

La quatrième société pharmaceutique au monde, l’Amérique du Nord Johnson & Johnson (J&J) développe son vaccin contre le COVID-19 via sa filiale belge Janssen. L’entreprise le teste déjà dans le cadre d’un essai à grande échelle aux États-Unis pour lequel il n’existe pas encore de données.

Avec 40 000 collaborateurs, elle est présente dans 150 pays, dont l’Espagne, via Janssen. Jusqu’en septembre 2020, l’entreprise gagnait environ 10,8 milliards, soit 16,8% de plus.

Pour réaliser son vaccin, Jannsen a reçu fin mars 408 millions du gouvernement américain, qui en septembre a injecté un peu plus de 840 millions en échange de la garantie d’au moins 100 millions de doses.

De son côté, l’UE a signé un accord avec J&J en octobre dernier pour fournir 200 millions de doses, plus 200 millions supplémentaires, à un prix qui, bien que non public, pourrait être de 8,5 euros.

L’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (Aemps) a autorisé l’essai clinique de phase 3 dans neuf hôpitaux espagnols à la mi-septembre.

Novavax

Novavax Il était dans une situation économique délicate lorsqu’il a commencé à enquêter pour réaliser un vaccin contre le COVID-19. Avec 33 ans d’histoire et sans aucun traitement sur le marché, ses actions avaient atteint un niveau si bas qu’elles couraient le risque de quitter le Nasdaq.

Cependant, son vaccin contre le coronavirus a tout changé. Aujourd’hui, leurs actions ont multiplié leur valeur par 20. En outre, ils ont agrandi leur campus dans le Maryland et acquis une usine en République tchèque. Selon leurs données, ils emploient environ 360 personnes.

Tout cela grâce aux plus de 1 300 millions qu’elle a reçus des États-Unis et aux 324 millions du groupe international Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), cofinancé par la Fondation Bill et Melinda Gates.

Bien sûr, au cours des neuf premiers mois de 2020, Novavax a déclaré avoir subi des pertes de 200 millions, contre 84 millions à la même période de 2019.

Grâce au COVID-19, Novavax a également atteint l’Espagne: la société a signé un accord avec Zendal, qui, via sa filiale Biofabri, réalisera la production industrielle de son antigène vaccinal pour toute l’Europe.

